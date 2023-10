La segunda oportunidad que le dio a Valeria Lynch a un participante de La Voz tras su intento de suicidio

El lunes se llevaron a cabo las semifinales de La Voz (Canal 10), donde solo un participante representará a su coach en la gran final de la próxima semana.

En el equipo de Valeria Lynch hubo un reñido duelo entre Federico Garat y Valentino Pascual, donde ese último hizo una confesión pública sobre su coach.

"Valeria (Lynch) me dio otra oportunidad de vida, al venir acá yo había tenido un intento de suicidio. Cuando ella me dio su devolución sentí que me la daba una madre, no una persona cualquiera", contó el participante ante la emoción de su coach.

El participante empezó a cantar desde niño en el coro de la Iglesia, aunque ahí también surgieron otros problemas. "Siempre fui afeminado, entonces me decían 'cantá como hombre'".

En esta oportunidad cantó Running up that hill de Kate Bush y enfrentó a su compañero de grupo, quien también se emocionó contando su historia personal.

"Me crié con mi mamá y mis dos abuelos. Tengo padre ausente", había contado Federico Garat cuando se presentó en el certamen, lo que despertó la emoción de Lucas Sugo. "Me veo en ti, me pasó lo mismo en la vida", confesó el cantante de Cinco minutos.

Federico no se unió al equipo de Lucas Sugo y eligió formar parte del grupo de Valeria Lynch. En esta oportunidad cantó Todo a pulmón del cantante argentino Alejandro Lerner y fue elegido por el público para cantar en la final junto a su coach.

Valentino Pascual quedó fuera del reality show, aunque cantará con la coach argentina debido a que Lynch lo invitó a uno de sus shows en Uruguay. "Sos lo mejor que me pasó en la vida", le confesó el joven en un abrazo.

¿Quiénes son los finalistas de La Voz de Canal 10?

Además de Federico Garat otros tres participantes estarán junto a sus coachs en la gran final del próximo lunes. En el equipo de Lucas Sugo se enfrentaron los participantes Santiago Buere y la integrante de los parodistas Zíngaros Carolina Favier.

Inicialmente Favier eligió formar parte del equipo de Valeria Lynch, pero tras perder en las batallas fue seleccionada por el cantante de Rivera para formar parte de su equipo.

Luego de cantar Hecha pa' mi, Santiago Buere fue el seleccionado por el público para pasar a la final. El joven ya había cantado con su coach cuando este hizo una colaboración con la banda Canto para bailar, de la que Buere formaba parte.

En el equipo de Agustín Casanova el duelo estuvo entre dos participantes que estudiaron comedia musical en Estados Unidos. Una de ellas es Clara Hill Lavista que cantó Survivor de Destiny's Child y Natalia Santos que interpretó Seminare de la banda Serú Girán.

El público escogió a Hill Lavista para representar al equipo del líder de Márama en la final.

En el equipo de Rubén Rada el pase a la final estaba entre la participante Ana Sofía Balbis y otra integrante de conjuntos de carnaval: Vanessa Corrales, quien en la pasada temporada estuvo dentro de los humoristas Los Chobys y en 2024 formará parte de la revista La Compañía.

Corrales cantó Are you gonna be my girl de la banda de rock australiana Jet y el público la eligió para la gran final del próximo lunes.

El coach Lucas Sugo buscará defender el título de la anterior temporada junto a Santiago Buere. Por su parte Valeria Lynch también buscara ganar como lo hizo en la edición kids del certamen, pero esta vez con Federico Garat.



La Voz (Canal 10)

Los finalistas de La Voz de Canal 10 junto a la conductora Natalia Oreiro. De izquierda a derecha: Federico Garat, Vanessa Corrales, Clara Hill Lavista y Santiago Buere

El coach Agustín Casanova buscará su primer campeonato junto a Clara Hill Lavista, al igual que Rubén Rada junto a Vanessa Corrales.