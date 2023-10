Susana Giménez: "Ésta es mi última temporada de verdad, me retiro del teatro"

Susana Giménez se despide de los escenarios. Así lo comunico la propia conductora y actriz argentina en una entrevista con El Observador: "Me retiro de las tablas acá en Punta del Este con Piel de Judas", obra con la que el Hotel Enjoy, dará inicio a la temporada estival.

"La fecha de estreno es el 22 de diciembre, y de final no tenemos. Hay un cambio en el elenco, el (papel) que hacía Julieta Nair Calvo, lo hará Manuela Pal", contó.

Sobre si invitaría a Arturo Puig, exdirector de la obra que no fue convocado para las temporadas anteriores del espectáculo en Punta del este, comentó: "Claro que está invitado. No puede venir porque está haciendo teatro con Selva (Alemán). Ojalá pueda venir, es amiguísimo. Hicimos Sugar, La Mujer del Año, hicimos de todo juntos. Y la puesta de esta obra la dirigió en Buenos Aires. Está haciendo teatro, está todo bien con él, es mi amigo y lo amo. 'El Viejo', le digo yo".

Sobre el elogio que hizo público el actor Carlos Perciavalle, de que Susana es la mejor comediante de América Latina, la diva contestó: "Qué amoroso. Siempre me decía eso porque en realidad Carlos me eligió para hacer La Mujer del Año. Tenía los derechos, no sé cómo los consiguió. Pero yo le decía: cantar no puedo, no canto bien. Tuve un profesor de canto 8 meses y pude hacerlo, y fue un éxito. Encantadísima de recibirlo. Vino a ver la obra en el invierno".

"Ésta es mi última temporada de verdad, me retiro del teatro. El único cambio es que va a esta Manuela Pal, por Julieta Nahir Calvo. En el escenario, los tacones los he bajado un poquito, porque sino muero. Tengo unos que cuando estoy sentada en la escalera, pueden ser un poco más largos porque estoy sentada, pero sino te juro, no los aguanto más los tacos, no los aguanto. A medida que voy creciendo voy bajando".

Sobre el final confesó estar sola y habló sobre si quería enamorarse: "No más, no más. Nunca podes saber, pero la verdad que no. Estoy muy feliz así como estoy. De verdad, estoy pasando un momento fantástico de mi vida".