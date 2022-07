La silenciosa renovación de Walter Gargano en Peñarol: firmó por un año más

El capitán de Peñarol Walter Gargano renovó contrato con Peñarol el viernes de la semana pasada, un día después de que se le terminara el vínculo firmado en octubre de 2019 y extendido automáticamente el 31 de diciembre del año pasado.

Así lo hizo saber el empresario Pablo Boselli quien declaró en Tirando Paredes que se emite por AM 1010: "Extendió por un año con seis meses más si juega el 60% de los partidos".

Esto quiere decir que el vínculo irá hasta el 30 de junio de 2023 y que en caso de que el futbolista alcance ese porcentaje de partidos, el contrato se extenderá automáticamente por seis meses más, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Gargano suma 142 partidos en Peñarol y cuatro goles anotados.

Diego Battiste En los clásicos siempre rinde

Con Peñarol fue presentado el 26 de julio de 2017 tras rescindir contrato con Monterrey. Tenía 33 años y puso la firma por tres temporadas.

Ese año fue uno de los puntales del equipo para conquistar el Campeonato Uruguayo en final contra Defensor Sporting. Junto a él llegaron Maximiliano Rodríguez, Guillermo Varela y Lucas Viatri, entre otras contrataciones, en la administración de Juan Pedro Damiani.

En marzo de 2018 se rompió los ligamentos de la rodilla en el Tróccoli en partido ante Cerro. Pero retornó en octubre en un clásico y volvió a cerrar la temporada con la conquista del Uruguayo en final contra Nacional.

Sus buenos rendimientos llevaron a que la dirigencia le renovara el contrato en octubre de 2019, ocho meses antes del final de su contrato.

Sin embargo, al mes siguiente se volvió a romper los ligamentos de la rodilla en un clásico contra Nacional.

Eso postergó su retorno a las canchas hasta agosto de 2020. En 2021 pasó a ser el capitán del equipo luego de que se le terminara el contrato a Cristian "Cebolla" Rodríguez. Ese año, el equipo salió campeón y el 31 de diciembre su vínculo se prorrogó automáticamente al haberse cumplido determinados objetivos previstos en la letra del mismo.

La extensión se dio por seis meses más, hasta el 30 de junio de este año, el jueves de la semana pasada.

En las últimas semanas estalló en medio de la negociación de la renovación -que las partes ya tenían acordadas de palabra- la denuncia por abuso sexual que el jugador recibió de parte de dos mujeres en una fiesta privada organizada en marzo.

Boselli, en Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1330, reconoció que esa denuncia complicó la renovación pero que fue clave el respaldo que el presidente Ignacio Ruglio le dio al jugador: “Obviamente complicó porque es el capitán de Peñarol. Estábamos en la mitad de la renovación y sinceramente el que se portó como un campeón fue Nacho Ruglio, que lo aguantó y dijo fue el capitán que nos sacó campeón. Hoy hay una investigación de por medio, no sabemos cuál será el resultado final, pero no puedo estar campeando esto, así que sigamos adelante. La verdad que tuvo personalidad”.