Cómo fue la decisión de dejar a Gargano afuera del partido ante Deportivo Maldonado, en medio del escándalo judicial por la polémica fiesta

La victoria de Peñarol por 3-1 frente a Deportivo Maldonado en un escenario en el que no ganaba desde hacía 19 años, y en el que volvió a convertir tres goles luego de 25 partidos (por primera vez en este 2022), lo mantiene a cinco puntos de Nacional, que ahora es el líder de la Tabla Anual.

Ese triunfo sirvió para pasar en la tabla a los fernandinos por una unidad, pero sobre todo, porque el club vivió una semana muy complicada en la interna luego de que el capitán Walter Gargano y Lucas Viatri debieron concurrir el pasado jueves al Juzgado de Familia Especializada para dar sus respectivas versiones de los hechos sobre la fiesta que organizaron los futbolistas del plantel, debido a las denuncia de dos mozas que trabajaron ese día y los denunciaron por abuso sexual y amenazas.

Camilo dos Santos

Walter Gargano y Lucas Viatri comparecieron en el Juzgado de Familia el jueves pasado

A ambos futbolistas se les impusieron medidas cautelares respecto de las denunciantes.

La jueza Lilián Elhorriburu prohibió que ambos futbolistas se acerquen a menos de 500 metros de las denunciantes, así como tampoco podrán comunicarse con ellas hasta el 30 de diciembre, lapso en que se aplicarán las medidas cautelares de rigor.

Gargano, a su vez, también emitió un comunicado el viernes a la noche en el que explica: "He sido denunciado por delitos que nunca cometí".

Debido a todo lo que vivió el capitán en la semana, el técnico Mauricio Larriera tomó la determinación de que el futbolista no concentrara con el plantel y lo dejó fuera del encuentro de la segunda fecha del Torneo Intermedio, pese a que estaba en condiciones de jugar.

En el consejo directivo del martes de la semana pasada, la minoría pidió citar al entrenador Larriera praa explicar el mal momento del equipo. Nadie pidió su salida, pero sí pretenden saber de primera mano qué es lo que pasa con Peñarol.

Leonardo Carreño

El entrenador aurinegro decidió dejar fuera a Gargano ante Deportivo Maldonado

Consultado sobre este tema en la conferencia de prensa posterior a la victoria frente a los fernandinos, Larriera fue contundente.

"A mí no me llegó ninguna información. Si me llegara, el martes es un día medio especial, tengo mucha actividad no sé si voy a poder ir. Pero yo siempre estoy a disposición de todos los que quieran y para hablar de lo que sea. Ojo, no acostumbro y no voy a caer en la soberbia, pero si tengo que ir a hablar de fútbol, pah, se van a precisar muchas horas porque no es fácil entender de fútbol. Esto no es fácil. No me han dicho nada. Pero si tengo que ir voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Con gusto”, expresó.

Este martes dirá presente

Pese a sus dichos, según pudo saber Referí este lunes, a Larriera no le comunicaron nada de lo decidido por el consejo anterior, para no alterar lo que ya era una semana difícil.

No obstante, las mismas fuentes consultadas indicaron que Larriera concurrirá al Palacio Cr. Gastón Guelfi a escuchar a los dirigentes.

Camilo dos Santos

El entrenador aurinegro dijo que tendría un martes complicado

“El técnico está citado y va a concurrir. Voy a ir con paciencia para escucharlo porque dijo que va a ser largo”, dijo un directivo a Referí.

Como se informó, los directivos del club quieren escucharlo hablar de fútbol por los malos resultados cosechados últimamente y por el bajo rendimiento del equipo.

“No lo llamamos para cesarlo de su puesto. Solo lo queremos escuchar”, agregó el directivo.

Aguardan la sanción de Conmebol

Para esta semana, en Peñarol están expectantes para conocer el fallo de la Conmebol por los graves incidentes que se dieron en el cierre del grupo de la Copa Libertadores en el encuentro ante Colón en el Estadio Campeón del Siglo.

En dicho encuentro, un grupo de hinchas aurinegros cruzaron desde la Tribuna Cataldi hasta la Guelfi –pasando por la Damiani– para atacar a los seguidores del club rival. Eso derivó en que el partido estuviera suspendido durante 30 minutos por parte del árbitro brasileño Anderson Daronco.

En Peñarol esperan una multa muy importante de parte de Conmebol, y también, seguramente el cierre de su estadio para algunos encuentros para futuras copas internacionales.