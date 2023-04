La Sin Rival: trabajadores harán juicios laborales y llamarán a concurso de acreedores

En la mañana de este miércoles los trabajadores de La Sin Rival volvieron a concentrarse en la puerta del Ministerio de Trabajo en el marco de una nueva instancia de negociación entre la empresa y sus trabajdores. Sobre el mediodía y en torno a una olla popular aguardaron la salida de sus dirigentes de un encuentro que podía definir su futuro laboral.

En el interior de la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), la reunión no fue fructífera. Los trabajadores esperaban que la empresa hubiese avanzado en el pedido de un préstamo al Banco República para dotarse del capital de giro necesario para pagar sus deudas y retomar la operativa.

Sin embargo, en el marco de la reunión se constató que la empresa está en proceso de solicitar el prestamo pero no bajo el nombre de la Sin Rival, sino en nombre de otra empresa de menor porte que, según supo El Observador, es la que utiliza la panificadora para presentarse a licitaciones públicas. Esta firma contempla a muchos menos trabajadores que La Sin Rival, por lo tanto, es posible que el capital de giro que se disponga en caso de que sea concedido el préstamo, no sea el necesario para reavivar a la panificadora. "Es como que pidas un préstamo para reactivar un almacen y resulta que con ese préstamo querés reactivar un supermercado", señaló a propósito el presidente de la Mesa del Pan, Luis Echevarría a El Observador.

Los trabajadores apuestan a recuperar sus puestos de trabajo, pero ante la incertidubre, los 60 trabajadores de la empresa La Sin Rival llevarán adelante acciones legales contra la empresa por las deudas laborales que mantiene con ellos. Al mismo tiempo llamarán a concurso de acreedores, confirmó el presidente de la Mesa del Pan a El Observador.

"Si el día de mañana existe la posibilidad real y concreta de que pueda reabrir sus puertas, los trabajadores serán convocados a la Dinatra, escucharán la propuesta y resolverán; los trabajadores no quieren que cierre la fábrica y que se pierdan los puestos de trabajo, pero ahora como no hay nada, no pueden seguir esperando más", aseveró Echevarría.

Se estima que el proceso de solicitud del préstamo tarde entre uno y dos meses. Mientras la situación permanezca incambiada, la panificadora continuará cerrada y no habrá nuevas instancias tripartitas.

Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se informó que cuando haya un pronunciamento por parte del Banco República—ya sea a favor o en contra del préstamo— se citará a una nueva instancia entre el gobierno, la empresa y los trabajadores para definir cómo seguir adelante.