La Sin Rival: trabajadores dejan de ir a la panificadora por reiterados incumplimientos de la empresa

El pasado 13 de enero El Observador informaba acerca del compromiso de la empresa La Sin Rival y sus trabajadores por sacar a flote la empresa tras un fin de año conflictivo.

Sin embargo, lo prometido no fue totalmente cumplido y tras un espiral de desacuerdos la empresa se encuentra una vez más en una situación límite.

Este miércoles los trabajadores de La Sin Rival se concentraron en una asamblea para definir su futuro laboral en la puerta de la panificadora.

Hasta ayer había cinco o seis trabajadores que no formaban parte del sindicato pero un nuevo incumplimiento de la empresa los llevó a sumarse y a unirse a las medidas de fuerza de todos los que ya formaban parte de la gremial.

"Se tomó la decisión de no entrar más a trabajar", aseguró a El Observador el presidente de la Mesa del Pan, Luis Echevarría, una vez finalizada la asamblea.

La medida se desprende del incumplimiento de la empresa que el 30 de marzo se había comprometido en Consejo de Salarios ante el presidente del Grupo 1 (procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco), Nelson Díaz y el subdirector nacional de Trabajo, Santiago Torres, a pagar los haberes adeudados.

Según supo El Observador en esa instancia se dijo que si el lunes 10 de abril La Sin Rival no pagaba los salarios se declararía insolvente y se pasaría a un cierre ordenado, acordado y consensuado con los trabajadores.

El pago fue cumplido solo parcialmente por lo tanto se activaron las alarmas del Consejo de Salarios que tenía previsto reunirse el 21 de este mes y, a raíz de lo sucedido, lo hará este viernes.

"Penosamente se creyó una vez más en Mónica Calvar y volvió a fallar, volvió a incumplir", señaló Echevarría en referencia a la dueña de la panificadora.

La empresaria manifestó a los trabajadores que se reunió con el Banco República para obtener el capital de giro necesario para seguir funcionando y que tendrá una reunión el próximo 18 de abril para intentar tener el respaldo suficiente para ponerse al día y continuar con la producción.

Sin embargo, los trabajadores decidieron no continuar con su trabajo. El futuro de la empresa se dirimirá este viernes 14 de abril en el marco de esa nueva instancia de Consejo de Salarios. En este encuentro puede haber dos caminos: que la empresa se declare efectivamente insolvente o que se apueste a la posibilidad de obtener el financiamiento que necesita para subsistir, algo que dependerá, en última instancia, de la aprobación del Banco República.

Antecedentes

El problema de la panificadora La Sin Rival comenzó junto con la pandemia, pero se empezó a manifestar para los trabajadores el 20 de diciembre del 2022 cuando no cobraron su salario en tiempo y forma. Cobraron tarde. "El 24 de diciembre Calvar prometió $10.000 a cada empleado y no les dio nada, quedaron sin la mesa de Navidad y sin un regalo para sus hijos, no pagó durante toda esa semana", recordó Echevarria. Además, no percibieron el aguinaldo doble que les corresponde por su rama de actividad. Una semana después, el 30 de ese mes se pagó el aguinaldo simple y la empresa se comprometió a pagar el segundo aguinaldo en tres cuotas (marzo, abril y mayo de este año), pero esto último no sucedió en marzo y hasta el momento tampoco en abril.