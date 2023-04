La Sin Rival: todos los trabajadores irán a seguro de paro y la fábrica deja de producir

La empresa fue franca. Esa fue la impresión que se llevaron algunos de los presentes en la instancia de Consejo de Salarios que definió el futuro de La Sin Rival. Según aseguraron a El Observador la dueña de la panificadora, Mónica Calvar, reconoció que no podía comprometerse a pagar lo que adeuda en una fecha determinada.

En el acta de la reunión a la que accedió El Observador las partes convinieron que todos los trabajadores irán a seguro de paro retroactivo a partir del 1 de abril de 2023. También se convino que la empresa tiene permitido acondicionar y distribuir la mercadería ya procesada.

Mientras tanto, la planta permanecerá inactiva dado que no habrá nueva producción.

Además, según el documento firmado por representantes del sindicato, del gobierno y de la empresa, La Sin Rival se comprometió a abonar hoy mismo las cuotas sindicales retenidas durante febrero y marzo que también estaban adeudadas hasta el momento.

Mientras tanto la empresa continuará con sus gestiones ante el Banco República (BROU) para obtener el capital de giro que le permita, en primer lugar, pagar lo adeudado y, en segunda instancia, retomar la operativa. Todo el proceso será seguido de cerca por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En caso de que el préstamo le sea concedido a La Sin Rival, el acta determina que se fijará una reunión tripartita inmediata para determinar los pasos a seguir.

"Queda a las claras la voluntad de los trabajdores para que no cierre, pero sin plata no pueden vivir. Se llega a este acuerdo, en principio provisorio, a la espera de qué pasa con el préstamo del BROU. De ser así, se verán las condiciones de la reapertura y si no se irá a un cierre ordenado y acordado", sintetizó el presidente de la Mesa del Pan, Luis Echevarría tras la reunión.

Echevarría espera que pueda existir una reapertura en la que haya participación de los trabajadores, "con otra organización". "Siempre y cuando se ponga al día, se podán abrir nuevamente las puertas", señaló y afirmó que los 60 trabajadores quedan a la espera de lo que determine el BROU.

https://www.elobservador.com.uy/nota/pit-cnt-advierte-sobre-el-inminente-cierre-de-la-sin-rival-2022121612209

Antecedentes

El problema de la panificadora La Sin Rival comenzó junto con la pandemia, pero se empezó a manifestar para los trabajadores el 20 de diciembre del 2022 cuando no cobraron su salario en tiempo y forma. Cobraron tarde. "El 24 de diciembre Calvar prometió $10.000 a cada empleado y no les dio nada, quedaron sin la mesa de Navidad y sin un regalo para sus hijos, no pagó durante toda esa semana", recordó Echevarria. Además, no percibieron el aguinaldo doble que les corresponde por su rama de actividad. Una semana después, el 30 de ese mes se pagó el aguinaldo simple y la empresa se comprometió a pagar el segundo aguinaldo en tres cuotas (marzo, abril y mayo de este año), pero esto último no sucedió en marzo y hasta el momento tampoco en abril.

A raíz de esto los trabajadores dejaron de presentarse en la panificadora este jueves y la producción se detuvo.