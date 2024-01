La sociedad de la nieve y el Oscar: a qué categorías postula y otras veces en que Uruguay estuvo cerca

Este martes se anuncian los nominados a las diferentes categorías del Oscar, que se entregarán en Los Ángeles el próximo 10 de marzo. La sociedad de la nieve, la película de J. A. Bayona que adapta la Tragedia de los Andes, es firme contendiente para varias categorías, y los uruguayos —aunque no sea específicamente una película uruguaya, sino española— estamos expectantes.

A qué categorías del Oscar podría optar La sociedad de la nieve

A partir de las 10.30 de Uruguay, los actores Zazie Beets y Jack Quaid serán los encargados de anunciar a los candidatos en una transmisión en vivo que se podrá seguir a través de las redes sociales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que otorga los premios.

La sociedad de la nieve ya está entre las preseleccionadas en cuatro categorías, donde sus chances de quedar entre las cinco nominadas son más claras: Mejor película internacional (en la que representa a España, el país que mayor aporte hizo a su producción, y del que proceden los responsables del proyecto), Mejor banda sonora, Mejor maquillaje y peinado, y Mejores efectos visuales.

Si bien el ideal es que los premios reconozcan el mérito artístico y creativo, lo cierto es que los Oscar también tienen mucho de campaña electoral: los estudios, las estrellas, los productores, directores y todos los involucrados en los filmes suelen financiar anuncios publicitarios en revistas y medios especializados, organizar eventos como charlas y proyecciones especiales, y dar varias entrevistas donde cuentan los procesos detrás de escena y las motivaciones por las que hicieron sus proyectos con la finalidad de que los votantes que integran la Academia vean sus películas y luego voten por ellas.

En ese sentido, la campaña de los For your consideration (para su consideración, como se llama a los anuncios dedicados a la temporada de premios) no solo postula a la película en esas cuatro categorías donde ya está preseleccionada, sino que sugiere a los votantes tenerla en cuenta para todas las categorías posibles, con particular énfasis en Mejor dirección de fotografía y para la categoría principal, la de Mejor película.

Si la película consigue una nominación en Mejor dirección de fotografía, sería sí exclusivamente uruguaya: de ese trabajo se encargó Pedro Luque, director de fotografía con amplia trayectoria en la industria y que se encargó, entre otras películas, de ese trabajo en Evil Dead, No respires y La chica en la teleraña.

Las otras veces que Uruguay estuvo cerca del Oscar

El Oscar a Mejor canción original para Jorge Drexler. Febrero de 2005. Nuestro máximo momento oscarizado-hollywoodense, el momento en que Jorge Drexler se cobró su venganza contra la Academia por no dejarle cantar sobre el escenario su propia creación, Al otro lado del río, que había compuesto para la película Diarios de motocicleta y que estaba nominada a Mejor canción ese año. Drexler tuvo que fumarse a Antonio Banderas destrozando su tema junto a un Carlos Santana que no paraba de improvisar a destiempo con la guitarra eléctrica, pero cuando subió al escenario a buscar su premio, la única estatuilla dorada que ha ganado Uruguay hasta el momento, entregó uno de los mejores discursos de aceptación de todos: cantó un ratito a capella y después "chau, thank you, gracias, chau". Ah, y se hincó ante un Prince un poco incómodo que le pasó el Oscar y se fue por la puerta de atrás.

La película uruguaya que en realidad no era uruguaya y fue descalificada. En 1993 pasó algo curioso: una película "uruguaya" fue nominada y luego retirada de la lista oficial. En ese momento los procesos de selección eran un poco más laxos y el cineasta Adolfo Aristarain, uno de los más célebres del cine argentino, quedó un poco enojado de que no eligieran su película Un lugar en el mundo como la respresentante de su país. Así que la presentó como uruguaya. ¿Cómo lo hizo? Apelando a un vacío legal que supuestamente se lo permitía al ser su esposa, uruguaya de nacimiento, una de las guionistas y también encargada de la dirección de vestuario del filme. Lo que pasó fue que, ya nominada en la terna y disimulado el "engaño", un periodista madrileño descubrió la situación y la Academia retiró la película. Aristarain se quejó y quiso demandar a la institución por "incumplir el contrato", pero no hubo caso: Un lugar en el mundo, que en realidad era una cinta argentina, quedó afuera de la convocatoria. La Academia acomodó un poco sus reglas y, se supone, esas cosas ya no pasan más.

Los votantes uruguayos de la Academia. Podemos decir que, en algún sentido, estamos "cerca" de la Academia con los uruguayos que, por estar nominados o por haber sido invitados, son parte de la Academia y pueden votar cada año por sus candidatos favoritos. Actualmente son seis los que pueden hacerlo: Drexler, por haber sido ganador de la estatuilla, el cineasta César Charlone, los directores de fotografía Bárbara Álvarez y el mencionado Pedro Luque, y los productores Fernando Epstein y Mariela Besuievsky.

La noche de 12 años y la sensación del casi casi. La última vez que la posibilidad de que Uruguay alcanzara algún tipo de nominación fue más o menos factible fue con La noche de 12 años, la película de Álvaro Brechner que adaptó Memorias del calabozo, el libro de Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof, en 2019. En realidad no hubo nunca ninguna certeza de que fuera a estar nominada a Mejor película internacional, al margen de ser la postulada por Uruguay en un trámite que se hace año a año en todos los países con cinematografía formada, pero por el presupuesto que manejó, el tipo de historia que contaba, el peso de las figuras representada —era una película con José Mujica como personaje, ni más ni menos—, la aclamación de la crítica y el público, la presencia de Netflix y los actores de primera línea —Chino Darín, Antonio de la Torre, entre otros— parecía que podíamos arañar la nominación. No pasó. Y seguimos esperando.