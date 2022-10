La sonrisa de Ronald Araujo al volver al gimnasio con un mensaje de “fe y esperanza”

El zaguero uruguayo Ronald Araujo sigue adelante con su recuperación tras la operación por la avulsión que sufrió en el aductor de la pierna derecha y este miércoles publicó una foto de su vuelta a los gimnasios de FC Barcelona, su club, a 25 días del Mundial de Qatar.

Sus últimas publicaciones y apariciones van marcando su evolución. Hace unos días, el 15 de octubre, publicó un post en el que estaba con muletas y este domingo llegó caminando sin muletas al Camp Nou para ver a su equipo desde las gradas.

Este miércoles el riverense mostró su avance con una foto en el gimnasio y un mensaje de esperanza, a 25 días del Mundial de Qatar 2022.

“Confía en los planes de Dios, él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas en tu vida, no te desesperes, no pierdas la fe ni la esperanza, el Señor tiene preparado un camino para ti, que te llevará hacia lo que siempre has soñado, un camino que te dará la salida a todas las dificultades que hoy vives, no dejes de creer porque todo será para tu bien”, escribió Araujo, reconocido por su fuerte creencia religiosa.

El riverense se lesionó el 23 de setiembre en el amistoso de Uruguay ante Irán disputado en Austria.

Luego, a los pocos días, decidió operarse y fue intervenido en Finlandia por un médico especialista.

Por su intervención y los posibles plazos de recuperación, su presencia en Qatar 2022 es complicada, pero pese a eso el entrenador Diego Alonso dijo que lo esperará hasta último momento y lo incluyó entre los 55 reservados para el Mundial.