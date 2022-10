“Estoy disfrutando y contento”: Godín jugó su último partido en Vélez antes del Mundial de Qatar

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, volvió a jugar este martes con Vélez Sarsfield, su club, en su segundo partido tras recuperarse de su lesión y en el último encuentro antes del Mundial de Qatar 2022.

Tras 77 días en recuperación, el zaguero había regresado al equipo de Alexander "Cacique" Medina el pasado sábado con 90 minutos y derrota ante Argentinos Juniors, y volvió a tener actividad este martes como titular en la victoria ante Central Córdoba, jugando hasta los 71 minutos.

“Gracias a Dios pude recuperar una lesión que me tenía a maltraer, hace meses que venía sufriendo por eso”, dijo Godín sobre su tendinopatia rotuliana, por la que detuvo su actividad el 6 de agosto luego de jugar su último encuentro ante Unión de Santa Fe.

“Después del partido de Unión no me permitió seguir más corriendo, tuve que parar”, dijo este martes en conferencia de prensa. “Uno no elige cuando lesionarse ni cuando tener que parar. Fue un momento difícil, difícil para el equipo”.

El zaguero de 36 años contó cómo fue su recuperación, que incluyó unos días de sesiones en Madrid, con un entrenador con el que se movió por su cuenta.

“Trabajé para intentar recuperarme y estar lo antes posible y poder disputar lo que pudiera con Vélez. Sentía esa deuda personal con el cuerpo técnico, los compañeros y la gente”, dijo sobre el club argentino al que llegó en junio.

“Y gracias a Dios terminé jugando, bien, recuperado, entrenado en el día a día con mis compañeros. Y esa es la gran felicidad, de poder disfrutar día a día. Un jugador de fútbol que no puede entrenar, que no puede disfrutar, se le hace todo muy difícil” , señaló.

“Estoy disfrutando y contento”, dijo Godín.

Además, mencionó lo que se le viene: el Mundial de Qatar.

“Y también en el horizonte con un objetivo muy lindo, que lo dije el primer día que llegué, que es poder disfrutar de un Mundial, seguramente mi último Mundial, mi cuarto y último Mundial. Y en eso estoy, en esta preparación, en la recuperación, entrenando y mejorando para también llegar de la mejor manera a la selección”, agregó.

Godín se sumará en los próximos días a los entrenamientos en el Complejo Celeste, junto al seleccionador Diego Alonso y los jugadores de la región que terminaron sus actividades en clubes.

Con respecto a Vélez, dijo que tiene un año más de contrato. “Voy a terminar este año, tomar vacaciones y la idea es volver, tengo contrato”.