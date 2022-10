Gran molestia de socios de Vélez por lo que gastó el club en Godín y Burián

Diego Godín y Leonardo Burián se incorporaron este año a Vélez Sarsfield, pedidos por el técnico Alexander Medina. El zaguero, capitán de la selección uruguaya, ha tenido escasa participación debido a una lesión en la rodilla, mientras que el golero Burián alterna en el arco con Hoyos.

Ninguno de los dos logró consolidarse en el equipo velezano que no tuvo un buen torneo, ya que se encuentra en el puesto 26 de 28 equipos que integran la Liga Profesional argentina.

Esta semana el Órgano de Fiscalización del club argentino aprobó la Memoria y Balance del último año, pero sus integrantes anotaron que se ocultó información en las incorporaciones de los futbolistas uruguayos.

El informe indica que "si bien no resulta una irregularidad en términos contables, destacamos que por la incorporación de ciertos jugadores en condición de “libres”, por los cuales no se había informado oficialmente costo por la incorporación, el club sí asumió montos relevantes para incorporarlos. Destacamos principalmente los casos de: Emanuel Insúa: U$S 350.000, Diego Godín U$S 905.110 y Leandro Burián U$S 1.664.234".

⚠️El Órgano de Fiscalización aprobó por mayoría la Memoria y Balance 2021-22. Nuestros integrantes y miembros del Órgano @gpeornedo y @akal1994 votaron en contra.



Vélez juega este sábado frente a la hora 19:30 frente a Argentinos Juniors y ambos jugadores fueron convocados por el Cacique.