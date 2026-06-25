"Uruguay es el único con el que no quiero jugar": Caruso Lombardi explicó por qué no le gusta un cruce de Argentina con la celeste, la que empató por "una cagada de otro planeta"; mirá el video

El entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi , quien también es panelista de TV, dijo que no quiere un cruce de la selección argentina ante Uruguay en los 16avos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

“Argentina está tan derecha que quedate tranquilo que le toca Cabo Verde”, dijo en una nota Radio Con Vos al hablar de los posibles rivales del equipo de Lionel Scaloni.

Luego, señaló que no quiere enfrentarse a la celeste de Marcelo Bielsa.

“Con el único que no me gustaría jugar es con Uruguay, con los demás juego con cualquiera”, expresó el ex DT de Miramar Misiones.

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Ante la pregunta de por qué no quería un clásico rioplatense, explicó: “Porque Uruguay nos conoce, tiene las mismas mañas sudamericanas, se conocen, ya saben”

Lo que dijo Caruso Lombardi de la selección uruguaya

Además, dio su opinión sobre la selección uruguaya en el Mundial 2026.

“Y no se dejen engañar porque no viene bien. Yo lo vi al partido de Uruguay el primero y mereció ganar, erró un montón goles”, dijo sobre el 1-1 ante Arabia Saudita.

Marcelo Bielsa FOTO: @URUGUAY

Y el otro día le empatan porque el 6 (Mathías Olivera) se mandó una cagada de otro planeta y el arquero (Fernando Muslera) en vez de esperar atrás de los marcadores centrales, por si se las daba el 6, se puso delante de los centrales. Una cosa de locos”, agregó.

Caruso también fue cuestionado por las críticas al DT celeste y señaló: “Lo que pasa que también te da de comer Bielsa”, para luego bromear con el estilo del rosarino en sus entrevistas.