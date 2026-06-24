El Mundial 2026 ingresa este miércoles 24 de junio en su 13° jornada. La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá tendrá hoy sus partidos en las ciudades de Vancouver, Seattle, Miami, Atlanta, Monterrey y México DF correspondientes a los terceros y últimos choques de los Grupos A, B y C.
Mundial 2026 | Así están los cruces de 16avos de final de la Copa FIFA
A falta de una fecha para completar la etapa inicial, 7 selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en la siguiente etapa que se disputará entre el 28 de junio al 3 de julio.