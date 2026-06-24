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Mundial 2026 | Así están los cruces de 16avos de final de la Copa FIFA

A falta de una fecha para completar la etapa inicial, 7 selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en la siguiente etapa que se disputará entre el 28 de junio al 3 de julio.

24 de junio de 2026 11:48 hs
Cruces de 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Cruces de 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

El Mundial 2026 ingresa este miércoles 24 de junio en su 13° jornada. La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá tendrá hoy sus partidos en las ciudades de Vancouver, Seattle, Miami, Atlanta, Monterrey y México DF correspondientes a los terceros y últimos choques de los Grupos A, B y C.

A falta de una fecha para completar la etapa inicial, 7 selecciones ya aseguraron matemáticamente su presencia en los 16avos de final, instancia que se disputará entre el 28 de junio al 3 de julio.

Mundial 2026 | ¿Qué selecciones ya están clasificadas a los 16avos de final?

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Cruces de 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

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