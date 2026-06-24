Cámara Española de Comercio presentó un informe sobre el aporte de las empresas españolas en Uruguay

La Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay realizó una nueva edición de su ciclo Desayunos de Consulta , donde puso el foco en los desafíos del desarrollo sostenible y presentó un informe sobre el impacto de las empresas españolas en Uruguay.

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La actividad contó con la participación del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , quien abordó los principales retos de la agenda ambiental en un contexto global marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Durante su exposición, el jerarca sostuvo que el desarrollo sostenible debe consolidarse como un compromiso colectivo y una oportunidad estratégica para el país .

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Entre las prioridades de gestión del Ministerio de Ambiente mencionó la protección de la biodiversidad, la gestión integrada de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, la movilidad sostenible y la transformación del sistema de gestión de residuos mediante la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización .

Además, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado, el sector privado, la academia y la ciudadanía para avanzar en esos objetivos.

Ortuño señaló que los mercados internacionales son cada vez más exigentes en materia ambiental y que aspectos como la trazabilidad, la huella ambiental, la protección de la biodiversidad y las condiciones de producción adquieren una importancia creciente.

En ese escenario, afirmó que Uruguay tiene la posibilidad de posicionar el desarrollo sostenible como un proyecto país capaz de generar valor y fortalecer su inserción internacional.

España, principal inversor extranjero en Uruguay

Durante la jornada también se presentó el informe “España, campeona en sostenibilidad y cooperación institucional. Las empresas españolas en Uruguay: aliadas estratégicas en la transición sostenible”, elaborado por la Cámara Española.

El relevamiento destaca que España es actualmente el principal inversor extranjero en Uruguay, con más de 100 empresas instaladas, una inversión acumulada superior a US$ 7.500 millones y cerca de 16.000 empleos directos e indirectos generados en el país.

Asimismo, el documento señala que más del 60% de las compañías españolas radicadas en Uruguay cuenta con planes de sostenibilidad activos.

Energías renovables, movilidad eléctrica y economía circular

El informe identifica una participación destacada de empresas españolas en sectores considerados estratégicos para la transición sostenible.

En materia de energía y descarbonización, resalta su presencia en proyectos vinculados a energías renovables, electrificación del transporte, hidrógeno verde y eficiencia energética.

También releva avances en movilidad sostenible, incluyendo iniciativas de electrificación del transporte colectivo, reducción de emisiones e innovación aplicada al transporte de personas y mercaderías.

En áreas como agua, construcción y tecnología, el documento destaca proyectos relacionados con el tratamiento, reutilización y digitalización de los recursos hídricos, así como iniciativas de gestión de residuos, trazabilidad y sostenibilidad en infraestructura.

Impacto social y financiamiento sostenible

El estudio también pone énfasis en el impacto social de las empresas españolas a través de programas de formación técnica, generación de empleo local, inclusión digital y financiera, además de acciones comunitarias vinculadas a movilidad y seguridad.

A ello se suma el desarrollo de herramientas de financiamiento sostenible, incluyendo inversiones con criterios ESG, bonos de impacto social y mecanismos orientados a proyectos vinculados a la transición energética.

Una agenda compartida

Uno de los principales puntos destacados durante la presentación fue la convergencia entre las prioridades ambientales definidas por Uruguay y las prácticas que ya implementan numerosas empresas españolas en el país.

Gestión del agua, economía circular, electrificación del transporte, eficiencia energética, producción sostenible y financiamiento verde aparecen como algunos de los ámbitos donde la cooperación entre ambos países ya muestra resultados concretos.