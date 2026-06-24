Polémica con Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, porque se tapó la boca para hablar y no fue expulsado, tal como indica el reglamento en el Mundial 2026 y lo sufrió Paraguay

El empate 0-0 de Inglaterra y Ghana de este martes en Foxborough, Massachusetts, dejó una polémica con Jude Bellingham , figura de los tres leones, por un gesto que hizo en el partido y que no fue sancionado.

En un momento, la estrella de Real Madrid se tapó la boca para decirle algo a Jordan Ayew, delantero de los africanos, lo que en este Mundial 2026 no está permitido al aplicarse la “ley Vínicius”.

Por un gesto similar el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado en el partido ante Turquía, lo que lo convirtió en el primer jugador en ver la tarjeta roja por esa nueva reglamentación, luego de que un jugador rival lo denunciara ante el juez, lo que no pasó con Ayew, dando a entender que fue una charla en buenos términos.

Pese a eso, al ver la imagen de Bellingham hablando con Ayew y con su boca tapada, en las redes se preguntaron por qué no se le aplicó el mismo criterio que al volante guaraní.

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Bellingham, de discreta actuación, también protagonizó un fuerte cruce con el DT de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, y con sus asistentes, al finalizar el primer tiempo, lo que generó un borbollón cuando se iban a los vestuarios.

My boys frustrated the hell out of these English boys pic.twitter.com/wPGl9eyuZm — SHAKES • B O Y ™ (@ShaKes_007) June 23, 2026

"Los rompimos, tuvimos éxito en todos los frentes", dijo Queiroz. "El fútbol no es solo táctica y técnica. Se trata de valentía, coraje, determinación, inteligencia".

Almirón, primer expulsado por la ley Vinicius

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió el pasado viernes en el primer jugador en ser expulsado en el Mundial de Norteamérica 2026 por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival.

El volante que milita en el Atlanta United de la MLS, con pasado en el fútbol inglés (Newcastle United) y argentino (Lanús), habló a un rival tapándose la boca a los 45+2 minutos del partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D, jugado en Santa Clara, California.

Miguel Almirón Foto: Richard Heathcote/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe taparse la boca a los jugadores para hablar.

Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius en un partido de la Liga de Campeones este misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsaría a los jugadores que hicieran un gesto que se había vuelto muy común en los terrenos de juego.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius Foto: AFP

Esta medida es la respuesta a la polémica surgida en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, cuando Vini denunció que el argentino Gianluca Prestianni le llamó "mono".

Pese a que las imágenes de televisión no confirmaron lo supuestamente dicho por el delantero del Benfica y que éste negó el insulto racista, Prestianni fue sancionado con seis partidos de suspensión (tres de ellos en suspenso) por la UEFA.

Con base en AFP