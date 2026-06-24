Mundial 2026: estos fueron los partidos más vistos de la segunda fecha de grupos en la TV uruguaya

Este martes terminó la segunda ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 . De sus 24 partidos, seis fueron transmitidos en la televisión abierta uruguaya. El más visto, lógicamente, fue el empate 2-2 entre la selección uruguaya y Cabo Verde que dejó a la Celeste en una situación muy comprometida para lograr su clasificación a las fases eliminatorias del torneo.

Las cifras de rating del resto de partidos de esta instancia señalan que el público uruguayo que siguió los partidos a través de la televisión abierta apostó por un cruce que se contaba entre los más atractivos de esta ronda de encuentros, y que tal como sucedió la semana pasada, sigue de cerca el devenir de la selección argentina.

Los datos de la consultora Ibope marcan que el partido más visto de la segunda fecha de grupos , por detrás del de Uruguay, fue el duelo entre Alemania y Costa de Marfil que se disputó el sábado 20. El partido, que terminó con triunfo alemán 2-1, tuvo un promedio de 8,77 puntos de rating en la medición de hogares, que equivale a una proyección de 304.780 personas.

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El siguiente en el ranking fue el Argentina-Austria de este lunes , que logró un promedio de 8,03 puntos. La semana pasada, el partido debut de Argentina contra Argelia fue el más visto por los uruguayos por detrás del partido de su propia selección.

En cuanto al resto de partidos emitidos, el próximo en la lista fue el Escocia-Marruecos, que midió 7,67 puntos (se proyecta que llegó a 244.700 espectadores), seguido muy de cerca por México-Corea del Sur (7,61 puntos, 231.211 espectadores a nivel nacional), y cerró el Inglaterra-Ghana de este martes, con 5,51 puntos de promedio (214.783 espectadores).

Las cifras del partido de Uruguay contra Cabo Verde

Este domingo, el partido ante los isleños tuvo un promedio de 33,8 puntos de rating, según los datos de la consultora Ibope, que mide al canal público desde este mes.

Esa cifra equivale a unos 148.000 hogares (en Montevideo y área metropolitana) que sintonizaron el partido. Eso lo convirtió con distancia en lo más visto del día y del fin de semana, seguido por Teledía Domingo de Canal 4, que marcó un lejano 9,1 puntos.

La cifra marcó otro pico histórico para el canal público, que ya había logrado este año su marca más alta con el debut de Uruguay en la Copa del Mundo ante Arabia, con 32,7 puntos de rating.

Por otro lado, según la empresa medidora Exacta, el partido alcanzó a más de 270.000 hogares uruguayos a través de Canal 5, mientras que la transmisión de Dsports llegó a cerca de 180.000 hogares.

Para esa empresa la transmisión de Canal 5 registró un rating promedio de 25,4 puntos y un share de 33,8%. El punto máximo de audiencia se registró a las 20:56, cuando Canal 5 alcanzó 29,7 puntos de rating en hogares.