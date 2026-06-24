El presidente chileno José Antonio Kast visitará Uruguay la próxima semana: los detalles de la agenda

El presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Uruguay el próximo miércoles 1° de julio y mantendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.
Según informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario chileno arribará a Montevideo en horas de la tarde acompañado por una delegación integrada por ministros y parlamentarios de su país, cuya conformación aún no fue confirmada oficialmente.
Reunión en Suárez y conferencia de prensa
Está previsto que Orsi y el canciller Mario Lubetkin reciban a Kast y a los integrantes de la delegación chilena sobre las 18:00 horas en la residencia presidencial, aunque la hora exacta del encuentro aún no fue definida.
Tras la reunión, ambas delegaciones ofrecerán una conferencia de prensa. Posteriormente, el gobierno uruguayo brindará una cena "en honor al mandatario chileno".
Encuentros con legisladores uruguayos
Los parlamentarios que integren la delegación chilena también mantendrán reuniones con legisladores uruguayos durante la visita, según la información proporcionada por Cancillería.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la agenda específica de esos encuentros.
Para el jueves 2 de julio está previsto además un encuentro en la sede de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) del Uruguay.