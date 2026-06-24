Defensa de adolescente abatido en el Borro dice que las cámaras corporales contradicen la versión del policía

La defensa de la familia de Brian Leites , el adolescente de 16 años abatido por un policía durante un procedimiento en el barrio Borro , aseguró que las imágenes registradas por las cámaras corporales de los efectivos contradicen la versión difundida inicialmente sobre lo ocurrido .

Según afirmó la abogada de la familia, Leticia Latorre , tras acceder a la carpeta de investigación de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno y a las grabaciones del operativo, en los registros no se observa que el adolescente haya apuntado el arma hacia los policías antes de recibir los disparos .

La causa es investigada por la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno , que procura determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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De acuerdo con la reconstrucción realizada por la defensa, el episodio ocurrió en apenas unos segundos . Latorre sostuvo que en las imágenes se aprecia al adolescente salir corriendo con un arma en la mano, pero aseguró que esta permanecía apuntando hacia el suelo .

"Yo pude acceder a una reunión con la fiscal (...) y también se me dio acceso a la carpeta de Fiscalía, en donde pude apreciar todas las cámaras", afirmó la abogada este miércoles en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Según explicó, "el evento se da en menos de dos segundos, literalmente desde que se ve al adolescente y desde el momento en el cual se realizan los disparos".

"En esos dos segundos no se da de forma a priori voz de alto, sino posteriormente a los disparos sí se dice policía, se dice soltar", agregó.

La profesional señaló además que, al momento en que se escucha esa orden, el adolescente ya había caído al suelo. "Sí se aprecia que él lleva un arma, pero esa arma siempre estaba apuntando hacia el piso", sostuvo.

La diferencia con la versión inicial

Las declaraciones de la defensa contrastan con la información difundida por el Ministerio del Interior horas después del procedimiento.

En un comunicado emitido ese mismo día, la cartera informó que los efectivos se encontraron con una persona armada que, según las actuaciones preliminares, "esgrimió" el arma en dirección a los policías.

A partir de esa situación, indicó el ministerio, un funcionario efectuó disparos con su arma de reglamento.

Sin embargo, la defensa entiende que las imágenes no respaldan esa hipótesis.

Consultada sobre el hecho de que el adolescente portara un arma, Latorre sostuvo que esa circunstancia no elimina la obligación de cumplir con los protocolos policiales. "Existe un procedimiento policial, siempre hay que dar una voz de alto", afirmó.

La abogada consideró que no existía un riesgo inmediato para terceros ni para los efectivos presentes en el lugar. "No había en ese momento riesgo para ninguna persona ni ningún funcionario policial, dado que estaban todos alejados de ese lugar y de ese momento", señaló.

"Tampoco hubo una amenaza respecto a esto y tampoco hubo un tiempo para que hubiera una amenaza, porque fue tan corto el tiempo desde el avistamiento hasta el disparo que literalmente no hubo tiempo de nada", agregó.

La investigación sigue en curso

Latorre indicó que existe además una investigación paralela sobre la procedencia y tenencia del arma que portaba el adolescente, a cargo de otra fiscalía. No obstante, remarcó que, a su juicio, ambos asuntos deben analizarse por separado.

"Fuera de que se cuestiona por qué el menor estaba o no estaba con un arma, existe todo un reglamento y todos los pasos a seguir en estos procesos, los cuales, evidentemente, oportunamente por lo menos por lo que yo puedo apreciar, no se siguieron", sostuvo.

"Tenemos a una persona que quizás le hubiera correspondido alguna responsabilidad penal (...) pero que en todo caso debía pagar la misma a través de una prisión y no con su vida", finalizó.