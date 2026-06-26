Descubren uno de los "Barcos del Infierno" de la Segunda Guerra Mundial

Un equipo internacional de investigadores localizó frente a las costas de Filipinas los restos del Hfuku Maru , un carguero japonés de la Segunda Guerra Mundial conocido como uno de los llamados "Barcos del infierno" . La embarcación permaneció desaparecida durante más de ocho décadas y su hallazgo permitió reconstruir uno de los episodios más trágicos del conflicto en el Pacífico.

Los restos fueron identificados a unos 50 metros de profundidad frente a la provincia de Zambales, en la isla de Luzón. La expedición estuvo encabezada por la Hellships Memorial Foundation junto con especialistas en arqueología marítima y exploración submarina.

Durante la Segunda Guerra Mundial , el Imperio de Japón utilizó decenas de embarcaciones de carga para trasladar prisioneros de guerra aliados entre distintos territorios ocupados en Asia . Los cautivos eran transportados en condiciones extremas, con hacinamiento, escasez de alimentos y agua potable, falta de ventilación y atención médica limitada.

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Por esas condiciones, los propios cautivos comenzaron a llamar a estas embarcaciones "Barcos del infierno" . Los historiadores estiman que alrededor de 125.000 militares aliados fueron trasladados en este tipo de buques durante la guerra y que cerca de 20.000 murieron durante los viajes.

El Hfuku Maru era uno de ellos. En septiembre de 1944 transportaba principalmente prisioneros británicos y neerlandeses cuando fue atacado durante una operación militar estadounidense en aguas del Pacífico.

El 21 de septiembre de 1944, el barco fue alcanzado durante un ataque aéreo estadounidense contra un convoy japonés. Los pilotos desconocían que en la embarcación viajaban cientos de prisioneros de guerra aliados.

¿Cómo fue el hallazgo de uno de los "Barcos del Infierno"?

La ubicación exacta del naufragio permaneció envuelta en incertidumbre durante décadas. El descubrimiento fue posible gracias al análisis de archivos militares japoneses y estadounidenses que permitieron corregir errores en los registros históricos sobre el lugar del hundimiento.

Randy Anderson, integrante de la Hellships Memorial Foundation, explicó que los documentos encontrados ofrecieron información determinante para la búsqueda. Posteriormente, los investigadores utilizaron tecnología de sonar, inmersiones submarinas y técnicas de fotogrametría para comparar la estructura hallada con los planos originales del barco.

El explorador Josh Gates y el buzo Evan Kovacs, a punto de ir a encontrarse con los restos del Hofuku Maru. Foto: Discovery's Expedition Unknown

Los especialistas concluyeron que las dimensiones, la disposición de las bodegas y el estado de fractura del casco coincidían con las descripciones históricas del Hfuku Maru.

Según las reconstrucciones históricas, el Hfuku Maru se hundió en apenas unos minutos. Más de 1000 prisioneros murieron en el naufragio, mientras que unos 240 lograron sobrevivir y alcanzar la costa.