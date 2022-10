Así fue la subasta "picadita" en la que Sanguinetti compró documentos de Batlle y Ordóñez por más de US$ 10 mil

Julio María Sanguinetti ya lo había conversado con un grupo de amigos del Partido Colorado: en conjunto comprarían la cédula de identidad y la credencial cívica que perteneció a José Batlle y Ordóñez. Unos documentos que consideraban emblemáticos y que, creían, debían estar en una vitrina especial en la casa del partido. Ambos lotes tenían para este sábado un valor estimado de entre US$ 300 y US$ 400 cada uno, pero un sinfín de ofertas terminaron elevando el precio final.

Sanguinetti se pone de pie y da unos 20 pasos hacia la vereda. Para entonces, ya había logrado comprar la cédula y la credencial del histórico líder colorado. El estadista más influyente en la construcción del Estado moderno uruguayo, diría el dos veces presidente de la República tras salir victorioso de la casa de subastas Zorrilla, en el Centro de Montevideo. Pero, ¿a qué costo?

El expresidente no tiene temor en afirmar una y otra vez que el precio de los documentos se fue por las nubes.

—¡Acá tengo los papelitos! Ahora tengo que hacer la colecta en el partido —bromeó Sanguinetti entre risas con jóvenes colorados que habían ido hasta allí para acompañarlo.

Dijo que el momento de la puja fue “picadito”, que pensó que “iba a salir menos” y que seguramente ese grupo de amigos “se ensanchará” para costear la cédula y la credencial, que le valieron US$ 4.200 y US$ 6.000, respectivamente.

“Uno imagina a Don Pepe votando o presentando la credencial en una mesa. Es bueno y gratificante que mucha gente quiera esos documentos”, valoró. Por otra parte dijo que pensaba comprar algún otro lote, pero como sus compras anteriores se tornaron tan elevadas, echó por tierra esa idea.

El momento de Sanguinetti y la silla que faltó

Foto: Leonardo Carreño

Mercedes Menafra y Julio María Sanguinetti, en primera fila

Eran las 15:12 horas de este sábado cuando el rematador dio la bienvenida, y agradeció las “excelentísimas presencias”. La actividad transcurrió a sala llena, y tres de las seis sillas de la primera fila, estaban reservadas: fueron ocupadas por Sanguinetti; su esposa, Marta Canessa; y Mercedes Menafra, quien fuera primera dama por su matrimonio con Jorge Batlle, presidente de la República entre 2000 y 2005.

—Ahí falta Jorge —murmuró uno de los jóvenes salteños, que vio cómo charlaban Sanguinetti, Canessa y Mercedes Menafra. —Lo que le hubiera gustado a Jorge estar acá —diría Menafra más tarde.

Las ofertas para la credencial y la cédula de Batlle y Ordóñez fueron numerosas, incluso desde el exterior. La casa de subastas dividió 837 lotes de artículos históricos en dos días: viernes y sábado. Los que correspondieron al dos veces presidente de la República (1903-1907 y 1911-1915) fueron en total 51 lotes.

Además de la cédula y la credencial, Sanguinetti ofertó por una Constitución de la República, un reloj de bolsillo del exmandatario –aún funcionando– y una placa de calle hecha en bronce, con el nombre grabado “Domingo Arena”. En la primera ofertó hasta US$ 700 pero se vendió por internet en US$ 850; en la segunda ofertó hasta US$ 5.100 pero se fue a US$ 6.000; y en el último caso la placa se subastó por US$ 200 y Sanguinetti había ofertado hasta la mitad de ese valor.

Foto: Leonardo Carreño

Reloj de bolsillo de Batlle y Ordóñez, en funcionamiento

El secretario general de los colorados también pujó por unos manuscritos de Baltasar Brum. Lo hizo hasta llegar a los US$ 300, pero luego un representante del Estado los llevó por US$ 320.

Mercedes Menafra, por su parte, compró una fotografía de Luis Batlle Berres con la banda presidencial por US$ 140, y 15 piezas de batllistas (pines, medallas, placas) por US$ 70. La primera, dijo, es un regalo para Beatriz, la nieta del expresidente. Las piezas, en tanto, son para su hijo, Raúl Batlle. Menafra coincidió con Sanguinetti sobre los “montos muy altos” por los que se pujó.

Cédula, credencial y ofertas misteriosas

La cédula de identidad de Batlle y Ordóñez (lote 415) fue expedida el 21 de agosto de 1913 por el Jefe Político y de Policía de Montevideo; tiene su firma y fotografía de frente y perfil. La encuadernación es original en cuero con letras estampadas en dorado. El precio base era de US$ 200.

Zorrilla

Interior de la cédula de identidad de Batlle y Ordóñez subastada este sábado

La credencial (lote 416) fue expedida en Montevideo el 26 de junio de 1924 por el Registro Cívico Nacional; tiene la fotografía y huella dactilar de José Batlle y Ordoñez. La encuadernación también es original. El precio base era de US$ 250.

Zorrilla

Interior de la credencial de Batlle y Ordóñez subastada este sábado

Sanguinetti movía las piernas hacia un costado con rapidez y torcía su espalda y cuello para observar al mejor postor en la sala. El expresidente trataba de reconocer al ofertante, aunque no siempre tuvo éxito. Se limitaba a saludar con la mano o el pulgar hacia arriba, acompañado de una sonrisa.

Pero ahora con ofertas por internet, que se cantan en simultáneo como las de alguien en sala, la subasta se vuelve “misteriosa”, opinó el expresidente. Las pertenencias de Batlle y Ordóñez, agrega, “significan mucho porque es una figura muy relevante de la historia democrática del país”.

“¡Venimos a comprar las cosas de Don Pepe!”, había dicho contento Sanguinetti al grupo de jóvenes colorados, ni bien bajó de su camioneta sobre la calle Soriano. Una veintena de militantes estaban de visita en Montevideo por otro motivo, pero se enteraron de la subasta y no dudaron en participar. Se sacaron fotos, firmaron libros y hasta una lista histórica del partido.

Había varios documentos de interés: la Constitución de 1830, una carta firmada por José Artigas, algunos documentos de la época del virreinato, y manuscritos de figuras como Lucas Obes, Fructuoso Rivera o Simón Bolívar.

En 2021 Sanguinetti ya había adquirido en una subasta un cuadro de Batlle y Ordóñez por el cual pagó US$ 3.000, luego de pujar con el director de Turismo de la Intendencia de Montevideo y exdiputado colorado Fernando Amado.

La pintura luce ahora en la sede de Martínez Trueba.

Las compras del Estado

Foto: Leonardo Carreño

El remate se hizo este viernes y sábado en el Centro de Montevideo

El director general de la Comisión del Patrimonio, William Rey, fue quien representó al Estado durante la subasta. Dijo que se consideró en un primer momento la compra de la credencial y la cédula del expresidente, pero “parecía razonable que el partido al que perteneció Batlle y Ordóñez quisiera adquirirlas”.

“Respetamos esa decisión”, afirmó.

No obstante, logró comprar tres piezas: un relicario de Ana Amalia Batlle, una vista de la ciudad de San José de Mayo del siglo XIX y manuscritos de Baltasar Brum.

El relicario tenía como precio base US$ 300. Es de oro 18 kilates amarillo y esmalte negro con vidrio bombé. En su interior tiene una fotografía de Ana Amalia Batlle Pacheco, hija de José Batlle y Ordóñez y Matilde Pacheco, fallecida en Montevideo el 2 de enero de 1913 a los 18 años. Tiene también dos mechones de pelo, uno de ellos perteneciente a Ana Amalia, y el otro, posiblemente, a Matilde Pacheco.

Los manuscritos de Baltasar Brum tenían el mismo precio base. Son seis folios escritos por el expresidente el 30 de marzo de 1933 dirigidos “a la Asamblea General” el día anterior al suicidio de Brum tras la disolución del Parlamento por parte del presidente Gabriel Terra.

Por último, la “Vista de San José de Mayo” es un óleo sobre tabla. Con precio base de US$ 200, está fechado en 2878, con firma ilegible.