La temporada calienta los motores: qué pasa con los precios de los alquileres y cómo está la demanda

Con la apertura de fronteras ya en marcha desde esta semana y una mejora de la conectividad aérea, fluvial y terrestre, la temporada turística comienza a calentar los motores en el mes previo al inicio de la próxima temporada estival. En ese contexto, la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre analizó la demanda por alquileres temporales, para ver cuáles son las preferencias de los uruguayos y extranjeros a la hora de buscar su casa para veranear en los balnearios más tradicionales del país.

Según ese informe (con datos cerrados a setiembre) la cantidad de visitas a las publicaciones de alquileres temporales se mantiene prácticamente incambiada al compararla con el mismo mes que el año pasado. Sin embargo, los contactos ya crecieron un 10%, también en comparación con el mismo mes de 2020.

“Desde el invierno de 2020 observamos que el momento de comenzar a buscar una propiedad para vacacionar se adelantó unos meses. La incertidumbre sobre la posibilidad de viajar a otros países, probablemente hizo que los uruguayos decidieran vacacionar en su propio país unos meses antes de lo que habitualmente lo hacían”, dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Inmuebles de Mercado Libre.

“Este año además, los contactos crecieron más temprano aún, lo que nos hace pensar que pretenden concretar el negocio ya en estas semanas para asegurarse un lugar en el verano”, agregó.

Los destinos más buscados

Punta del Este, Piriápolis y Atlántida son las localidades más demandadas de Uruguay a la hora de alquilar temporalmente una casa o apartamento. Por amplia mayoría (más del 90%) lo más demandado son las casas y solo un 9% busca alquilar un apartamento como residencia de vacaciones. En tanto, casi la mitad busca propiedades con dos dormitorios, la cuarta parte con tres y en menor cantidad se buscan propiedades de un dormitorio, monoambientes o con más de tres habitaciones.

Marcelo Umpiérrez

Los precios en Punta del este pueden ir desde un piso de US$ 45 hasta un techo de US$ 1.800 por noche en mansiones con vista al mar.

Otra de las preferencias que cambió desde la llegada de la pandemia, es la búsqueda de casas con piscina. Mientras que en enero de 2020, solo un 17% de las búsquedas eran para casas con piscina, a partir de junio del año pasado ese porcentaje comenzó a aumentar y en setiembre, el 24% de las búsquedas de alquileres temporales eran específicamente para casas con piscina, según el relevamiento de Mercado Libre.

A diferencia del año pasado, la apertura de fronteras influye en la procedencia de quienes buscan alquilar propiedades uruguayas en el sitio local de Mercado Libre. Si bien la gran mayoría de las búsquedas (más del 90%) son de usuarios ubicados en Uruguay, la cantidad de visitas online de argentinos está creciendo semana a semana, específicamente las últimas dos, pasando de 4,6% de las búsquedas de la categoría a casi el 7% en la última semana. Otros usuarios del exterior que buscan en el sitio uruguayo son de Brasil, Paraguay, Chile, España y Estados Unidos.

Cómo se comportan los precios

En general, los precios de alquileres medidos por noche se mantienen en valores similares a los del año pasado; en promedio, en el sitio solo se observa un aumento de 1,3% en los valores de casas para alquiler temporal y 5,5% en apartamentos.

En Uruguay se pueden encontrar precios tan variados que van desde US$ 45 la noche hasta los US$ 1.800 en alojamientos de mansiones.

Como es habitual, las casas ubicadas en las playas más al este de la costa de Maldonado son las que tienen valores más caros. José Ignacio está al tope de la lista, con un promedio por noche de US$ 1.200. En ese sentido, entre las 10 localidades con precios más altos, ocho están ubicadas entre el puente de La Barra y la Laguna Garzón. Luego está Punta del Este y Punta Ballena con valores de US$ 400 y US$ 487 respectivamente, y un poco más accesible la zona de Pinares con un valor promedio de US$ 267 por noche.

Más abajo y con precios por noche en promedio entre US$ 100 y US$ 150, se ubica Piriápolis y los balnearios a su alrededor, como San Francisco, Punta Colorada o Solís. Mientras que entre los lugares más económicos hay variedad entre balnearios de Rocha y Canelones.

Por ejemplo, Barra del Chuy tiene un precio promedio por noche de US$ 35, Bello Horizonte US$ 46, Punta del Diablo US$ 51 y Parque del Plata US$ 70.

En cuanto a los precios para apartamentos, los precios son en general más bajos que para las casas. El valor promedio por noche en Punta del Este es de US$ 253 y para Piriápolis US$ 80, por ejemplo. En los casos en que los valores promedio para apartamentos son más altos

que los de casas, es en zonas donde ese tipo de propiedades son en su mayoría complejos exclusivos de lujo como Manantiales y Rincón del Indio, según Mercado Libre.

Balneario* Promedio por noche en casas en dólares José Ignacio 1.220 Manantiales 567 La Barra 533 Punta Ballena 487 Punta del Este 400 Portezuelo 367 Pinares 267 Balneario Buenos Aires 233 Solís 147 Punta Colorada 136 San Francisco 127 La Floresta 110 Piriápolis 107 Atlántida 100 La Pedrera 90 La Paloma 80 Costa Azul 75 Parque del Plata 70 Barra de Valizas 57 Santa Lucía del Este 53 Aguas Dulces 52 Punta del Diablo 51 Bello Horizonte 46 Cuchilla Alta 44 Barra del Chuy 35

*No se muestran todos los balnearios listados en la plataforma: se seleccionó a los 25 principales.

De todos modos, en los lugares donde la oferta es más grande, se encuentra una gama de precios más amplia. Por ejemplo, en Punta del Este, donde hay más de 23 mil propiedades publicadas, se pueden encontrar opciones desde US$ 60 por noche para un apartamento de 1 dormitorio, hasta mansiones de 8 dormitorios con vista al mar que superan los U$S 1.800 por noche.