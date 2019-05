La traición presidencial

El “compañero” presidente Tabaré Vázquez, ha demostrado en reiteradas oportunidades ser una gran mala persona. Pero esta vez, y a raíz de las ya famosas actas del Tribunal de Honor del Ejército (¿Tribunal de Honor?), se le fue la mano, cuando le pidió la renuncia al frente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), al ahora fallecido Jorge Menéndez. El presidente tendría que explicarnos a todos los uruguayos, porqué le pidió la renuncia, diciéndonos cuál fue el error político o administrativo tan grave cometido por el entonces ministro. Hasta dónde sabemos, cuando Menéndez tomó conocimiento del contenido de las actas, se lo informó al presidente, y este le dio instrucciones precisas, para que le trasladara el tema al secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma. El mismo que mintió cuando dijo, que no había existido la reunión de Menéndez con él, y con dos abogados del MDN, y que luego tuvo que reconocer que si existió dicha reunión. También mintió públicamente, el “compañero” Tabaré, cuando dijo que Menéndez se llevó la documentación para su despacho. Menéndez fue muy claro en su carta de renuncia, cuando dijo que “el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación.”

Señalando que luego se tomó una “licencia médica desde el día 6 de marzo hasta la fecha. Por razones que tienen que ver con mi salud y vida (…)”. Resumiendo: Menéndez se enteró de algo gravísimo, lo informó a su superior, y debido a una grave enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte, se tomó una licencia médica ¿Cuál fue el error que cometió? No logro darme cuenta.

Después del fallecimiento de Menéndez, su familia, con mucha dignidad, rechazó los honores de estado ofrecidos. Creo que eso dice mucho. Por otra parte, el presidente no fue capaz de ir al sepelio de quien fuera uno de sus ministros, sobre lo que Mujica se limitó a decir “cada cual sabe lo que tiene que hacer”. Seguramente hubiera sido una situación muy incómoda para el presidente, y también para la familia de Menéndez. Evidentemente, Vázquez tenía “cola de paja”.

La senadora Mónica Xavier dijo que la decisión de Vázquez, de solicitarle la renuncia a Menéndez fue “muy dolorosa” y “contradictoria”. Pero podría haber dicho mucho más. Debe ser difícil criticar desde el oficialismo al presidente. Eso lo puedo llegar a entender, pero de alguna manera, también los hace cómplices del horror cometido por Vázquez. El senador Rafael Michelini, por lo menos se animó a pedir la renuncia de Toma. El precandidato Andrade dijo que Toma “no tendría que seguir” en el cargo, pero defendió lo actuado por el presidente. Por otra parte, en la interna del Partido Socialista analizan la posibilidad de pedirle al presidente que le solicite la renuncia a Toma. Y el abogado Salle, iría más lejos, y denunciaría a Vázquez por no haber informado a la Justicia sobre las confesiones de Gavazzo.

Tenemos un presidente que no lee lo que firma, aún cuando el tema sea realmente importante. Y aparentemente, no está muy bien rodeado y asesorado. Hay un secretario que recibe una orden superior, y después hace lo que quiere (o tal vez, lo que le indicaba el protocolo, pero debió informar a su superior ¿Lo habrá hecho?). O directamente nos están mintiendo. ¿Será que en Presidencia, hay por lo menos dos personas, que recurren a la mentira cuando es necesario?

Por otra parte, el contenido de las actas, revela más cosas que las confesadas por Gavazzo, sobre el destino final del militante de izquierda Roberto Gomensoro. También se dice que Vázquez, en su primera presidencia, pidió saber el destino de los restos de los desaparecidos, pero no los nombres de los culpables de dichas desapariciones. Y dice también, que para el presidente, el tema de los derechos humanos, se saldaba con la aplicación del artículo 4 de la Ley de Caducidad, para algunos casos particulares, no para todos. Es decir que el compromiso de Vázquez con la verdad, es muy limitado. Y que su compromiso con la justicia es nulo. En definitiva, todos los presidentes desde 1985 hasta la fecha, en mayor o en menor medida, se comprometieron muy poco con la verdad y con la justicia. De los presidentes colorados y blancos, tal vez no se podía esperar mucho (reconociendo que Jorge Batlle hizo algo cuando conformó la Comisión para la Paz), pero de los presidentes de los gobiernos del Frente Amplio, uno esperaba muchísimo más. Y decepciona. Y también causa mucho dolor.

¿Qué hubieran dicho desde el Frente Amplio, si todo lo que pasó, hubiera ocurrido durante un gobierno blanco o colorado? ¿Hubieran respaldado al presidente de turno? Creo saber la respuesta.

Vázquez ha dicho que él asume toda la responsabilidad política del asunto (¿Ante quién?) y que está a disposición de la justicia. La justicia podrá, en todo caso, determinar si el presidente incurrió en alguna falta o en algún delito, pero no puede determinar responsabilidades políticas. Se me ocurre, que una forma de determinar dicha responsabilidad, es mediante un juico político, que debería llevar adelante el Parlamento. Pero no creo que la oposición se anime a dar dicho paso.

Fui militante y votante del Frente Amplio, y hasta convencí a más de una persona para que votara a la que yo creía una fuerza de izquierda, comprometida, entre otras cosas, con la verdad y con la justicia. Pero decepcionado con muchas de las cosas realizadas durante los gobiernos de Vázquez y de Mujica, que contaron con la complicidad de la fuerza política, no me queda más remedio que tomar otro camino.

Como la historia me parece muy importante, me gustaría que algún día, alguien se tome el trabajo de escribir una biografía de Vázquez, que sea lo más rigurosa posible, que se remonte a los tiempos de la dictadura, cuando era funcionario público, y que hurgue en su accionar como político en general, y como intendente y presidente en particular. Que nos cuente las cosas buenas que eventualmente pudo haber hecho, y también la otras.

Juan Carlos Amaral