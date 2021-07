La UI llega a $ 5: qué enseñanzas deja y por qué le gana al dólar

Este domingo 1º de agosto el valor de la unidad indexada (UI) dejará la franja de los $ 4 y llegará a $ 5 con algunos decimales ($ 5,006 para ser exacto). Más allá de ese dato anecdótico –que puede ayudar por algún tiempo para hacer cuentas rápidas– también se puede abordar el recorrido de esa unidad de valor desde su creación.

Con dos décadas en el sistema financiero, algunos ahorristas e inversores comienzan a familiarizarse con esa unidad de valor, que tiene varias ventajas y que permite mitigar shocks externos que dos por tres provocan fuertes saltos en la cotización dólar, la moneda que todavía sigue siendo la preferida para la inmensa mayoría de los uruguayos para ahorrar, pese a que sus gastos (en general) suelen hacerse en pesos uruguayos.

El Banco Central del Uruguay (BCU) se encuentra abocado actualmente en una estrategia de mediano plazo que apunta a desdolarizar la economía uruguaya, para incentivar el ahorro en moneda local y también el crédito a mediano y largo plazo en esa moneda.

¿Qué es la UI? La unidad indexada es una unidad de valor que se va reajustando diariamente de acuerdo a la inflación medida por el IPC (índice que refleja la variación de precios de bienes y servicios que consumen los hogares uruguayos). Dicho de otra manera, es un índice que intenta reflejar el aumento del costo de vida promedio de la población. Cabe acotar, que cada uno enfrenta una inflación distinta, en la medida de que la canasta de bienes y servicios que se consume es diferente. En junio de 2002, el Banco Central del Uruguay (BCU) informó la creación de la UI con un valor inicial de $ 1 para el primer día de ese mes.

Invertir en UI

Gastón Bengochea Corredor de Bolsa elaboró un informe sobre la UI –al que tuvo acceso El Observador– donde analizó desde una perspectiva histórica el resultado de invertir en esta monda y por qué aconseja poner algunos huevos en esa canasta en un portafolio de inversión.

“Siempre hemos recomendado activamente a nuestros clientes invertir parte de su portafolio en unidades indexadas (UI). Fundamentan esta recomendación dos premisas básicas. En primer lugar, la UI, al ajustarse en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), permite mantener el poder de compra del capital, y a su vez generar un interés real sobre dicho patrimonio. En segundo lugar, las inversiones en bonos soberanos, emitidos por Uruguay, en su propia moneda, tienen muy bajo riesgo crediticio”, fundamentó el corredor de bolsa.

Las inversiones en UI, al mantener el capital en términos reales y generar una renta, también real, permite a los ahorristas gastar los intereses, sin perder el poder de compra de su capital con el transcurso del tiempo.

¿Ha sido rentable?

La firma Bengochea analizó cómo han sido los retornos en esta unidad de cuenta en términos absolutos y en relación con inversiones en dólares. “Los uruguayos estamos acostumbrados a ahorrar e invertir en dólares. Históricamente el ahorro fue sinónimo de dólares, sin embargo, con frecuencia esto no ha sido lo más conveniente. Por el contrario, en las últimas décadas, ha sido en promedio, más rentable invertir en UI que en dólares”, asegura.

En efecto, medido en dólares, las inversiones en UI han dado rendimientos “más que interesantes, superando en muchos períodos a las inversiones más rentables en dólares, y con un nivel de riesgo menor”.

Bengochea analizó con un ejemplo cuántos dólares equivalían 100 mil UI en algunas de las fechas más relevantes desde que se creó esas unidad de valor (ver gráfica). Desde la creación de la UI, la economía uruguaya ha sido impactada por tres grandes crisis, (una local, otra internacional y la más reciente relacionada al covid-19) y, si se miden las inversiones en UI en dólares, en general, han sido muy buenas cualquiera sea el período considerado. Como se explicó anteriormente, las unidades indexadas preservan el poder de compra de los ahorros y generan una renta real en la moneda en que vivimos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este domingo 1º de agosto la UI llegará a $ 5, o sea que la inflación entre el 1º de junio de 2002 y el 1º de agosto habrá sido del 400%. La suba del dólar en dicho período fue de 164%, por lo que la inflación en dólares fue de 89,5%.Eso quiere decir que en Uruguay hoy se necesitan US$ 189,5 para comprar lo mismo que el 1º junio de 2002 comprábamos con US$ 100. Para que ese período no tuviera inflación en dólares, el billete verde debería costar hoy $ 82,79 (el valor de junio de 2002 -$ 16,5- por cinco).

Desde el 28 de octubre de 2018 (cuando la UI llegó a $ 4) al 1º de agosto de 2021, la inflación fue de 25%. En ese período, el dólar subió 32,9%, es decir que los precios medidos en dólares bajaron 6,1%.

Fuente: Bengoechea Corredor de Bolsa.

La firma Bengochea completó su análisis con la inflación acumulada en EEUU con algunos rangos de fechas. Entre el 1º de junio de 2002 y el 5 de noviembre de 2009 la suba de precios en EEUU fue de 21%; entre junio de 2002 y febrero de 2015, de 30,74%; entre junio de 2002 y octubre de 2018, de 40,38%; y entre junio de 2002 al 1º de agosto de 2021, de 52,72%. Es decir, que entre el junio de 2002 y el 1º de agosto de este año, Uruguay se encareció en dólares 89,5%, frente al 52,7% que acumuló la suba precios en EEUU.

“A pesar de que históricamente los rendimientos de las inversiones en UI medidas en dólares han dado muy buenos retornos, consideramos que no se debe medir el rendimiento de las UI en dólares. Así como cuando el dólar baja no podemos pensar que ganamos por estar posicionados en UI, tampoco podemos pensar que perdemos cuando el dólar sube”, explica el análisis del corredor.

Añade que la forma correcta de analizar las inversiones en UI es asumiendo que “estamos invirtiendo en un instrumento que devuelve un interés real (ajustado por inflación) y que protege el poder de compra del capital, medido en nuestra moneda de referencia, la moneda en que vivimos”.

Los rendimientos de los bonos en UI del MEF actualmente se ubican en el entorno de 2% anual para un bono a 10 años. En tanto, un bono de EEUU ajustable a la inflación estadounidense (que es asimilable a un bono en UI en Uruguay) hoy rinde -1% (en otras palabras, tiene una renta real negativa).

“Independientemente de cómo evolucione el dólar, seguimos recomendando considerar instrumentos en UI como un componente estratégico dentro de la diversificación”, explica Bengochea.