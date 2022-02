Tras exitosa gestión de deuda por más de US$ 1.000 millones, MEF emitirá en pesos nominales

Luego de realizar una voluminosa operación de deuda en moneda nacional —que incluyó canje—, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el martes próximo el gobierno central reabrirá mediante licitación la Nota del Tesoro en pesos nominales con vencimiento en 2025. El volumen de la emisión previsto es de $ 700 millones, pero las autoridades tienen la potestad de adjudicar hasta el doble. El circulante de esta nota es hoy de $ 4.520 millones.

El cupo máximo permitido de la operación es de hasta $ 30.000 millones. El MEF detalló que "las ofertas totales por institución no pueden exceder la cantidad autorizada a adjudicar por el emisor (200% del monto licitado)".

El inversor podrá realizar la integración de sus colocaciones mediante pesos uruguayos y/o dólares. Asimismo, se aceptarán como medio de integración (canje) las Notas del Tesoro de la serie 19 en UI con vencimiento en setiembre de este año, la serie 26 en la misma moneda con vencimiento en mayo de 2023, la serie 27 en UI con vencimiento en 2024, y del bono global en dólares con vencimiento en junio de 2022.

Operación de deuda superior a los US$ 1.000 millones

El MEF y el Banco Central realizaron esta semana una operación conjunta de deuda con Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) superior a los US$ 1.000 millones.

El martes, el sector público licitó UI 1.300 millones con vencimiento en 2027, los inversores ofrecieron hasta UI 5.497 millones, y la Unidad de Gestión de Deuda del MEF acabó aceptando UI 2.600 millones con una tasa de 0,67%.

Asimismo, el miércoles colocó UI 2.182 millones que vencerán en 2034. La demanda en esa instancia alcanzó los UI 3.108 millones y la tasa de interés se ubicó en 2,43%. Lo obtenido por el gobierno por las operaciones en UI alcanzó el equivalente a US$ 562 millones.

También ayer jueves reabrió la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP). En esa oportunidad, en primera instancia se licitaron UP 3.500 millones, que fueron ampliamente superados por la demanda de UP 11.885 millones. La tasa se acordó en 1,72% y el monto colocado acabó siendo el máximo autorizado —UP 7.000 millones— con vencimiento en 2037.

En el día de hoy viernes también se negoció la licitación de UP 4.300 millones adicionales, pero la demanda volvió a superarlos ampliamente y se acabó adjudicando, otra vez, el máximo: UP 8.600 millones. La tasa de corte esta vez fue de 1,78%. En UP, lo obtenido por el gobierno llegó a aproximadamente US$ 457 millones.

"El gobierno emitió Notas del Tesoro en moneda local por un total nominal de $ 44.738 millones (aproximadamente US$ 1.019 millones. Esto representa el doble del monto base licitado durante la operación. La demanda total representó 3,4 veces el monto base establecido para las cuatro licitaciones", destacó un comunicado del MEF. Dado que todas las Notas emitidas se hicieron por encima de su valor par, el valor efectivo emitido será $ 46.639 millones (aproximadamente US$ 1.063 millones).

Del monto total de títulos emitidos, un 83% fue integrado con Letras de Regulación Monetaria (LRM) del BCU y Notas del Tesoro del gobierno de corto plazo; el monto restante de 17% fue integrado en efectivo (pesos y dólares).