La uruguaya que desde Holanda suministra derivados de petróleo para distintas partes del mundo

"Valoro la educación y la preparación que recibí en Uruguay”, dice la licenciada en gerencia y administración de empresas por la Universidad ORT y actual oil trading operator (en español, operadora comercial de petróleo) de Vivo Energy, Pilar Carvalho porque a lo largo de su carrera ha compartido con gente de diversas partes del mundo y siempre se sintió cómoda.

Desde sus inicios en el mercado laboral se dedicó a la comercialización de materias primas. En 2013 comenzó a trabajar en la empresa Trafigura en Uruguay como operations support analyst (en español, asistente de operaciones). Luego, entre 2018 y principios de 2021 formó parte del equipo de logística de la unidad de trading de Repsol en Madrid, España y actualmente trabaja en Vivo Energy desde Rotterdam, Holanda.

Aunque la decisión de irse a una ciudad tan particular no fue fácil, junto con su esposo Nicolás Butler entendieron que era el momento para lanzarse hacia esta nueva aventura.

Hoy en día, están disfrutando la experiencia. Carvalho dice que su plan es continuar la vida en Holanda, creciendo a nivel personal y desafiándose a nivel profesional. En un futuro, no descarta la posibilidad regresar al país para impulsar a los uruguayos a trabajar en el exterior.

¿En qué momento decidió ir a vivir al exterior?

No fue un momento en particular sino una suma de factores. Mi esposo es ingeniero telemático y siempre buscó la posibilidad de hacer un MBA en el exterior. Además, a mí siempre me interesó tener alguna experiencia laboral fuera de Uruguay. Entonces, en agosto de 2018 emprendimos viaje hacia Madrid y dimos inicio a una nueva etapa.

Primero estuvo en Madrid; ¿Cuál era su trabajo allí?

Llegamos a Madrid en agosto del 2018 y en setiembre 一 gracias a mi experiencia previa en Trafigura一 ingresé en la empresa REPSOL, donde fui parte del equipo de logística de la unidad de trading. Trabajé espalda con espalda con las refinerías, las áreas de producción, los grupos encargados del manejo de fletamento, riesgo, finanzas, y otros.

Mi trabajo consistía en gestionar los contratos de suministro de materia prima en Europa y Asia. Para eso debía coordinar con las refinerías las cargas de los buques según el planeamiento del mes, controlar que la calidad de los productos cumpla con las diferentes normativas y requisitos, entre otros.

Luego viajó a Rotterdam; ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de adaptación en esa ciudad?

Luego de vivir casi 3 años en Madrid, el 1 de mayo de 2021 me mudé a Rotterdam con Nicolás y nuestro perro Vasco. Vivir en Madrid fue una etapa espectacular que nunca nos vamos a olvidar porque vivimos experiencias únicas. Pero, la nueva mudanza nos motivó mucho. Cuando surgió la propuesta nos sentíamos con la energía suficiente para empezar una nueva aventura.

Sin lugar a dudas, Rotterdam fue un desafío. Los meses previos al traslado los principales temas de conversación eran la cultura, el idioma y hasta el clima de la ciudad. Y actualmente son barreras para nosotros porque la cultura de los locales es muy distinta, el idioma neerlandés es muy complejo de entender y el clima de la ciudad no es el que estamos acostumbrados. No obstante, al tener uno de los principales puertos de Europa es cosmopolita y estar rodeado de gente de todas partes del mundo elimina cierta cuota del sentimiento de extranjero.

Entonces, si uno está preparado y deja de lado algunos detalles se termina acostumbrando y disfrutando del folklore del lugar. Después de haber estado seis meses en Rotterdam puedo decir que estoy totalmente sorprendida con la ciudad.

¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar en Vivo Energy?

Mientras vivía en Madrid me contactó una headhunter a través de LinkedIn. Estaba en busca de una persona para el puesto de oil trading operator para una empresa internacional, posición que estaba basada en Rotterdam.

Comencé el proceso de selección sin siquiera pensar en la mudanza y a medida que fui avanzando entre los competidores, surgió la duda de dejar Madrid. Finalmente, haciendo un balance entre la vida personal y profesional junto a Nicolás, decidí aceptar la oferta.

¿Cuál es su rol dentro de Vivo Energy?

Mi trabajo consiste en coordinar diferentes contratos de suministro de derivados de petróleo para determinadas regiones del mundo, en particular África.

Requiere del trabajo en conjunto con diferentes equipos dentro de la compañía y también, de la coordinación con varias empresas por fuera de la compañía. Todo esto tiene que hacerse de forma simultánea para cumplir con los contratos estipulados y así, evitar demoras innecesarias.

Una vez que se concreta el acuerdo comercial, debo ocuparme de que se cumpla, de contar con un buque para que se realice la operación, de revisar el instrumento financiero a utilizar, de coordinar la logística con la refinería/cliente, y de que los requisitos de cantidad, calidad y ventanas de tiempo se cumplan, entre otros. Todo eso involucra trato con traders, agentes marítimos, compañías de inspección, terminales y refinerías, corredores de buques, bancos, tesorería, y los equipos internos dentro de la propia compañía. Desde esta posición tengo una visión 360º del negocio.

Se debe tener un temple fuerte y capacidad de negociación para que todas estas partes trabajen en coordinación y así, lograr el objetivo.

¿Cómo es trabajar para una empresa como Vivo Energy?

Es un desafío constante. Vivo Energy está formando una nueva unidad de negocio y, por ende, está armando un equipo desde cero. Eso implica encontrar gente que este dispuesta a aceptar los desafíos del proyecto en una industria como la del petróleo y, a su vez, a manejar las frustraciones.

Afortunadamente, es una empresa que tiene mucho potencial y que va dando grandes pasos en el mercado.

¿Notó diferencias en la forma de trabajar en el exterior con respecto a su experiencia en Uruguay?

Sí. Considerando mis vivencias puedo decir que en Europa hay más preocupación por cuidar la vida personal del empleado; tanto en la flexibilidad de la empresa en el día a día como en los beneficios que entrega esporádicamente.

Además, en mis dos experiencias laborales por fuera de Uruguay tuve la oportunidad de formar parte de equipos compuestos por personas de diferentes países, lo que implicó 一e implica一 una experiencia multicultural constante. Esto también supone estructuras de trabajo más horizontales, donde las diferentes opiniones se complementan, porque el equipo lo es todo.

A pesar de estar en constante contacto con personas formadas en diferentes partes del mundo siempre me sentí cómoda por lo que, desde el punto de vista técnico, valoro la educación y preparación que recibí en Uruguay.

¿Le costó adaptarse a la vida en el exterior?

Por un lado sí porque, por más de que al principio fue todo novedoso y no me dio tiempo de extrañar, con los meses empecé a echar de menos a la familia y amigos. Tuve la suerte que algunos pudieron venir de visita.

Por otro lado no porque, en primer lugar, conocí gente nueva y, en segundo lugar, vivir acá me abrió los ojos frente a situaciones que antes ignoraba. La sociedad es mucho más consciente de su entorno, valorando y cuidando todos los factores que los hacen vivir mejor. Además, es más consciente de la otra persona, generando así una responsabilidad colectiva destacada.

¿Planes a futuro?

Hoy en día, el plan es seguir disfrutando de esta experiencia. Junto a mi esposo queremos aprovechar las oportunidades que se nos están presentando para seguir creciendo a nivel personal y desafiandonos a nivel profesional.

En cuanto a planes a futuro tenemos la idea de regresar a Uruguay para transmitir todo lo aprendido e impulsar a que más gente se anime a trabajar por fuera del país.