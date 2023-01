La verdadera razón de la ausencia de Luis Suárez en Gremio y cómo lo vivió el 9

Grémio visitó y derrotó 1-0 el domingo por la noche al São José, en el Estadio Francisco Novelletto Neto, partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Gaúcho que se resolvió gracias a un gol de Everton Galdino a los 80 minutos.

Sin embargo, más allá del triunfo, el tercero consecutivo, de lo que más se habla en Porto Alegre es que Luis Suárez no estuvo presente en el equipo.

El técnio Renato Gaúcho habló sobre ese tema en la conferencia de prensa y dijo: "No depende solo de la cancha. Suárez tiene 36 años. Tenía una situación acordada con la dirección y con el presidente de que, este fin de semana, iría a Uruguay, a resolver temas particulares. Y me dijo que no le gustaría jugar en el césped sintético”, agregó, en declaraciones reproducidas por el portal brasileño Globoesporte.

Luego del triunfo, el delantero publicó en Instagram una fotografía de aliento a sus compañeros. "Bien equipo. +3", escribió el Pistolero.

Instagram

El posteo de Suárez