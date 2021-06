La visión de penalistas: ¿correspondía investigar a Cardoso por las llamadas a jerarca policial?

A raíz de la notoriedad pública que tomaron las conversaciones entre el coordinador de la Jefatura de Maldonado imputado por delitos de abuso de funciones, Fernando Pereira, y el ministro de Turismo, Germán Cardoso, surgieron, por un lado, las repercusiones políticas: el Frente Amplio pidió la renuncia al secretario de Estado, mientras que el gobierno lo respaldó. Y por otro, la duda: ¿correspondía investigar a Cardoso?

El fiscal del caso, Jorge Vaz, aclaró el miércoles que al ministro "no se lo está investigando" y consideró que "no surge la comisión de delito alguno". De las escuchas telefónicas al número tres de la Jefatura fernandina surgieron diálogos con Cardoso en los que el jerarca hacía varios pedidos. Algunas de esas solicitudes hicieron que Pereira fuera imputado por abuso de funciones.

Aunque el ministro pidió ciertos requerimientos para sus allegados, siempre actuó bajo su "calidad de amigo" y "no ostentando ni ejerciendo el cargo público", consideró el fiscal del caso al ser consultado por Sarandí. Según se pronunciaron distintos penalistas, el jerarca del gobierno no cometió un delito. Pero sí está la interrogante: ¿Correspondía investigado?

Consultado al respecto, el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, replicó en diálogo con El Observador: "La gente parte de la base de que cuando se relata que hay algo, necesariamente tiene que investigar. No. Depende: el fiscal tiene que verlo desde el punto de vista técnico".

El experto aclaró no obstante que hablaba en función de lo trascendido en la prensa. "Al hacer la investigación, el fiscal llega a la conclusión de que por esa vía no tiene un ámbito para investigar. A priori, no veo elementos para considerarlo un delito. Puede ser citado como testigo, puede dar otro tipo de información, pero en lo que ha salido no veo ningún tipo de hecho delictivo", afirmó a El Observador.

Por otro lado, recordó que investigar a una persona no implica que sea culpable. Sin embargo, señaló que "la mera investigación en estos casos, desde el punto de vista social y no jurídico, es un estigma sobre la persona". Aún así, Aller indicó que la actual decisión del fiscal Vaz de no interrogar al ministro "no quiere decir que no pueda cambiar de opinión": "Esto no es una decisión perpetua, es simplemente un corte que se hace ahora. Así como hoy no se investiga, pasado mañana puede que sí", explicó.

Uno de los episodios narrados por Vaz en la audiencia hicieron referencia a una llamada de Cardoso a Pereira a fines del año pasado, en que el ministro preguntó si a una conductora —amiga de su pareja— que había tenido un accidente de tránsito en la rambla de Punta del Este le habían hecho la espirometría. El docente de la Facultad de Derecho planteó en este sentido que una cosa es "preguntar como periodista o como ciudadano respecto a un evento", mientras que "otra situación sería" si el jerarca hubiera ordenado que no se le aplicara el test.

Consultado sobre el tema en Radio Sarandí, el penalista Juan Fagúndez sentenció: "“El fiscal Vaz es responsable y estudioso, tiene un libro publicado sobre jurisprudencia, es una persona que trabaja bien. Ahora, yo creo que se apuró”. “Yo no puedo hablar de un amigo cuando un ministro de la República le pide a un amigo de la Jefatura de Policía de un departamento de la República", dijo sobre el principal argumento de Vaz para descartar una investigación a Cardoso.

No obstante, Fagúndez opinó que no hay delito por parte del ministro. El senador batllista Tabaré Viera había considerado este jueves que había habido un "manoseo" del nombre del ministro a raíz de la mención que el propio fiscal hizo sobre las escuchas telefónicas, más allá de que su contenido no configurara un delito.

Consultado respecto a si fue correcto que Vaz hiciera pública la situación, el penalista Fagúndez coincidió con el fiscal: "Yo lo hubiera mencionado porque hoy o mañana salta que Cardoso había estado vinculado y lo taparon, y quedo como un fiscal que tapó a un ministro que tuvo algo con este sujeto".

El Observador consultó al fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, quien se excusó de hacer comentarios y se limitó a decir que las decisiones de Vaz son "actuaciones dentro del ejercicio de la independencia técnica" de la Fiscalía General de la Nación. Otros penalistas consultados para esta nota prefirieron no omitir opinión.

Por su parte, el miércoles pasado el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se limitó a decir en conferencia de prensa: "El fiscal (Vaz) dijo claramente y es hasta donde llega mi conocimiento, que el ministro no está siendo investigado y ante eso no se prevé iniciar ningún tipo de acciones. La investigación continuará respecto a los imputados y si hay a futuro alguna otra persona se verá".