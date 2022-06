La Voz eligió a sus finalistas: ¿quiénes son?

La versión uruguaya de La Voz ya tiene elegidos a los cuatro finalistas de su primera edición. En el programa de este lunes, realizado en vivo a diferencia de todas las emisiones anteriores del ciclo, que estaban grabadas con anterioridad, el público votó y determinó el pase a la instancia final de un representante de cada uno de los equipos capitaneados por cada integrante del plantel de jurados.

A esta instancia semifinal habían llegado dos concursantes por equipo, es decir, un total de ocho. Cada dupla se presentó primero en conjunto, y luego cada uno de los cantantes de forma individual. En base a estas presentaciones y a su simpatía por ellos, el público fue el que determinó en esta ocasión quien llegaría al último programa, con el jurado presentando devoluciones pero que funcionaron solamente como elogios finales y no tenían ningún peso en la definición.

El primer dúo de la noche fue el del equipo de Lucas Sugo. Oscar Collazo y Yandira Castro interpretaron No me ames, la canción de Jennifer Lopez y Marc Anthony a modo de apertura, y luego Collazo cantó No me doy por vencido, de Luis Fonsi, mientras que Castro se presentó con el clásico A mi manera. En todos los casos, los semifinalistas se presentaron acompañados de una banda de doce integrantes, que estuvo presente en todos los números de la noche.

En segundo lugar fue el turno de la dupla del equipo de Valeria Lynch. La tierra del olvido, de Carlos Vives, fue la canción interpretada a dúo por las dos cantantes semifinalistas, Sofía Oyarzábal y Micaela Serrón. Al momento de las presentaciones individuales, la primera cantó una versión en español de Piano Man, el hit de Billy Joel, mientras que Serrón apeló a su zona de confort tropical y cantó Paisaje, en la versión popularizada por Gilda.

¡Qué SEMIFINAL! ✌🎤🎶 Sofi y Mica deslumbraron con un hermoso dúo de la canción "La Tierra del Olvido". ¿Quedaron todos bailando en casa? 💃💥🕺



Las dos semifinalistas del equipo de Agustín Casanova subieron al escenario de La Voz construido en el LATU montevideano en tercer turno. Tras una interpretación a dúo de Lo más simple de las cosas de la banda Hereford (la única canción uruguaya del repertorio de la noche), Guadalupe Liard cantó Firework, de la estadounidense Katy Perry, y luego Paulina Liard interpretó Killing me softly with his song.

El cierre de las presentaciones estuvo a cargo del equipo de Rubén Rada. Facundo Burgos y Cinzia Zabala comenzaron su semifinal con una versión de Let it be, uno de los clásicos del repertorio de The Beatles. En las presentaciones individuales, Zabala fue la primera en subir al escenario para cantar Vivir así es morir de amor, el himno de Camilo Sesto que recientemente revivió de la mano de la argentina Nathy Peluso (a cuya versión estaba más cerca esta interpretación), y Burgos fue el encargado de poner punto final a las presentaciones de esta ronda con Rollin' in the deep, de la británica Adele.

Tras los shows, los ocho semifinalistas volvieron al escenario para recibir los resultados de la votación popular. Allí, la conductora del programa, Natalia Oreiro, anunció a los cuatro cantantes que irán por el premio mayor: Oscar Collazo, del equipo de Lucas Sugo; Micaela Serrón, del equipo de Valeria Lynch; Paulina Liard del equipo Casanova, y Cinzia Zabala, del grupo de Rada.

¡Ya podés votar para elegir al GANADOR de LA VOZ URUGUAY! 🏆💥👏 Se definieron los FINALISTAS, y ESTE LUNES uno de ellos será elegido como la mejor voz del país. ✌🎤🎶

El próximo lunes, también en vivo, uno de estos cuatro se convertirá en el primer receptor del trofeo del certamen, en una definición en la que la audiencia también tendrá su voto.