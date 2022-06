La vuelta de Tinelli ya tiene fecha y jurado definido para su nuevo programa

Tras el naufragio de Showmatch, Marcelo Tinelli apronta su vuelta a la televisión con un nuevo programa. El conductor y productor argentino optó por cerrar el capítulo de su ciclo propio y apostar por la nueva línea que domina la televisión abierta tanto de este lado del Río de la Plata como aquel: las adaptaciones de formatos internacionales.

Hace algunas semanas se reveló que el regreso de Tinelli a la pantalla será con Canta conmigo ahora, una versión del certamen All together now, una creación de la BBC británica que se estrenó en 2018 y tuvo dos temporadas al aire antes de ser cancelado, conducido por la exSpice Girl Geri Haliwell y que ya tuvo versiones en otros países europeos y sudamericanos como Brasil y Colombia.

En el formato, los competidores cantan frente a un jurado de 100 personas, que combina celebridades con anónimos. Los participantes intentarán que el jurado los acompañe en su interpretación, y si logran convencer a todos de sumarse al canto, avanzarán en el concurso.

Ahora, el conductor confirmó la fecha de estreno de su nuevo programa, a la vez que dio algunos detalles sobre quienes estarán en el jurado del certamen, que se emitirá en el Canal 13 argentino.

"Estamos dando los pasos finales. Grabando las promociones y la apertura", dijo Tinelli al programa Socios del espectáculo, donde anunció que el lunes 25 de julio está previsto el debut de Canta conmigo ahora. "Es un formato nuevo, así que con mucha expectativa”, dijo sobre su nuevo programa, que a diferencia de sus anteriores ciclos, apunta al público familiar.

El jurado

Volvemos con todooo! ❤️👏

Se viene CANTA CONMIGO AHORA!! Muy pronto por @eltreceoficial !!!! 🎤🎶❤️❤️❤️ pic.twitter.com/THb43xgDbY — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 11, 2022

Entre el centenar de jurados que estarán dispuestos en cubículos en una gran pared, hay algunos nombres destacados de la música latinoamericana.

Según contó Tinelli, Cristian Castro (que hace poco estuvo en ¿Quién es la máscara?) será uno de los integrantes del jurado, al igual que el veterano cantante José Luis "el Puma" Rodríguez.

La hija del conductor, Candelaria, será otra de las integrantes del tribunal, al igual que su actual pareja, el cantante y compositor argentino Coti Sorokin.

“El nivel es muy bueno y es impresionante la cantidad de gente en el jurado... Como conductor, la mirada para arriba de tener todos ahí va a ser imponente y para el espectador también", comentó Tinelli sobre el ciclo, que a diferencia de Showmatch, será grabado y estará compuesto por un total de 40 programas, que se emitirán de lunes a jueves hasta fin de año.