Lacalle Pou a Orsi: "Estoy esperando tu declaración a favor del TLC con China"

El presidente, Luis Lacalle Pou, pidió apoyo al gobierno en la búsqueda de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China por parte del Frente Amplio, y citó directamente a varios políticos de la oposición en sus declaraciones por el Día del Exportador.

Entre ellos, se refirió al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, presente en el evento: "Estoy esperando tu declaración en cualquier momento, quizás hoy, a favor del TLC con China", le dijo el presidente al jerarca departamental.

A pesar de que el mandatario aclaró que tiene una "buena relación" con Orsi, remarcó que "no es broma" su reclamo, y recordó que cuando en 2016 el expresidente Tabaré Vázquez anunció la búsqueda de un TLC con el país asiático, la crítica de la oposición –que conformaba– fue "no hubo conversación con el resto de los partidos y los socios del Mercosur, pero la política nacional es exactamente la misma".

Luego se dirigió al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también presente en el lugar, y le remarcó que el expresidente José Mujica, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellanos, los tres presentes en el viaje de Vázquez a China en 2016, "hablaron a favor" de un posible acuerdo con el país asiático.

La broma a Orsi

Más allá de algún chisporroteo político puntual Lacalle Pou y Orsi se han caracterizado por tener una muy cordial relación. En cada acto público en el que se encuentran suelen cruzar chistes, casi siempre vinculados a lo político-electoral. Esta vez, durante el acto por el Día del Exportador, fue Lacalle Pou el que se acercó a la mesa de Orsi tras hablar con varias personas. Según pudo escuchar El Observador, el presidente hasta le dijo al intendente que tenía un slogan de campaña para él: "Yamandú todoterreno", le dijo.

Ganadores y perdedores

En una rueda de prensa posterior al evento del Día del Exportador, realizado este martes en el Club de Golf, Lacalle dijo que ya conoce la postura favorable del Frente Amplio a favor del tratado por las declaraciones en esa época, y espera que no "hayan cambiado en algo tan importante" por el cambio de gobierno.

"No debería llamarnos la atención que todo el sistema político diga: vamos con el TLC con China", marcó el presidente.

Lacalle también marcó que el gobierno "toma en cuenta" las "dudas de ganadores y perdedores" en un posible TLC, y valoró que los acuerdos "modernos" de esta materia incluyen "compensaciones" a los sectores afectados.

"Hay estudios de administraciones anteriores, y estudios que se están haciendo. Hay muy pocos sectores perjudicados", afirmó luego en rueda de prensa.

"Yo no sé quien va a ser el presidente después, tengo mis preferencias, pero no me corresponde. Sí sé que en este momento de la historia nacional yo agarré un carro que venía andando, corregimos lo que venía mal, lo empujamos en lo que estaba bien, y pretendemos en el menor tiempo posible" firmar un acuerdo con China, dijo el presidente.