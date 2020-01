Lacalle Pou espera respuesta de EEUU para saber si el tren del TLC vuelve a pasar

En medio de una ronda de contactos internacionales por la crisis en Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, llamó este lunes al presidente electo Luis Lacalle Pou y, durante la charla, además de condenar al régimen de Nicolás Maduro, recibió un planteo comercial concreto del próximo mandatario: “estudiar la posibilidad de avanzar” en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay, ya sea de manera bilateral o con el Mercosur como bloque.

“El tren pasa una sola vez”. Esa fue una de las frases de Tabaré Vázquez que marcó su primera presidencia (2005-2010), y que tuvo lugar cuando el gobierno del Frente Amplio debatía sobre la conveniencia de un TLC con el país norteamericano, una iniciativa que naufragó tras el rechazo de la coalición de izquierdas y con la negativa entre otros del por entonces canciller Reinaldo Gargano.

Este lunes, en su charla con un jerarca de la primera línea del gobierno de Donald Trump, el presidente electo Lacalle Pou volvió a poner el tema sobre la mesa en una señal que busca un acercamiento comercial con la administración estadounidense.

El futuro mandatario, que durante una conferencia de prensa fue mesurado sobre la posibilidad, le preguntó a Pompeo si había posibilidades y el jerarca estadounidense quedó en trasladar una respuesta.

“No creo que haya que crear falsas expectativas. Mi pregunta fue: ¿Hay posibilidades? ¿Lo ponemos arriba de la mesa o no? Hasta el momento, no hay una respuesta. Quedó en que me iba a dar una respuesta", dijo el presidente electo en una conferencia de prensa que brindó en la noche de este lunes en el hipódromo de Maroñas antes del Gran Premio Ramírez. "Alentar embarcarse en tratados que después no llegan a buen puerto, me parece que es peor que no alentar”, agregó de inmediato.

Leonardo Carreño

Durante la conversación telefónica, además de plantear su intención de estudiar un TLC, Lacalle Pou promovió “la necesidad de fortalecer el vínculo económico y diplomático con Estados Unidos”. También, según un comunicado de prensa del equipo del presidente electo, le señaló a Pompeo que Uruguay "está llamado jugar un papel bisagra entre Argentina y Brasil".

Por su parte, en la conferencia de prensa Lacalle Pou dijo que si fuera por él “por supuesto” impulsaría el acuerdo con Estados Unidos pero señaló que, entre otras cosas, en el medio también está la resolución 32/00 del Mercosur, una norma que pone reparos a negociar acuerdos bilaterales con terceros países por fuera de la alianza regional.

Con un total exportado de US$ 628 millones, EEUU ocupó el cuarto lugar como destino de las exportaciones uruguayas en 2019, según Uruguay XXI. Las ventas externas a este mercado tuvieron un incremento de 3% con respecto a 2018, impulsadas principalmente por el sector forestal, con ventas de celulosa, tableros y madera aserrada. La carne bovina fue el principal producto en este mercado , con una participación de 33% en el total, seguido por la celulosa (28%) y madera (8%).

Sobre las 15 horas de la tarde de este lunes, el gobierno de Donald Trump había emitido un comunicado donde señalaba que Lacalle Pou y Pompeo dialogaron acerca de la necesidad de expandir los vínculos económicos bilaterales, aunque el texto de los norteamericanos no dio mayores detalles sobre los lazos comerciales.

La oferta del presidente electo ocurre mientras Trump caracterizó su gobierno por aplicar fuertes medidas proteccionistas que tiene su punto alto en la guerra comercial que desató con China y han tenido en vilo a la economía mundial en los últimos meses.

El dilema del Mercosur

El presidente electo adelantó que discutirá con los socios del bloque regional la modificación de la resolución 32/00, aunque remarcó que “si el día de mañana quien emprende un acuerdo de libre comercio con EEUU es el Mercosur, mejor aún”.

El documento Compromiso por el país firmado por los socios de la coalición conformada por blancos, colorados, cabildantes, independientes y el Partido de la Gente, señala en su apartado de inserción internacional que el futuro gobierno promoverá “una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros”.

Lacalle Pou había estado el 20 de diciembre con el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, Kenneth George. Luego de esa reunión el diplomático expresó que esperaba avanzar en “un acuerdo de comercio libre”.

“No hay que ser tibio” con Venezuela

AFP

Lacalle Pou y Pompeo también hablaron sobre la crisis en Venezuela. La llamada ocurrió el día posterior a la designación del nuevo presidente del Parlamento de Venezuela, el diputado opositor disidente Luis Parra, con apoyo del chavismo y sin la presencia del líder opositor Juan Guaidó, a quien este domingo se le impidió entrar al recinto.

En la conversación con Pompeo, el presidente electo “reiteró la postura que sostiene el gobierno electo: que en Venezuela hay una dictadura y que a partir del 1 de marzo el país no va a integrar más el Mecanismo de Montevideo”, según el comunicado difundido por los nacionalistas.

En la conferencia de prensa de este lunes, Lacalle Pou señaló que “el tiempo juega a favor de Maduro”, insistió en que “no hay que ser tibio”, y volvió a cuestionar a la administración de Tabaré Vázquez por su posicionamiento en el tema.

“Si bien el comunicado del gobierno de hoy es un poco más en el sentido que nosotros esperamos, sigue siendo tibia su actitud, pero va un poco más en el sentido de lo que la comunidad internacional con sentido común ha entendido que Maduro es un dictador”, dijo Lacalle Pou. “Cuesta tanto decirle, a veces, con todas las palabras a Maduro que es un dictador. Saben lo que hemos opinado sobre por qué Uruguay está maniatado primero con Chávez ahora con Maduro. Hay cuestiones ideológicas, personas y económicas”, agregó.

El gobierno uruguayo expresó este domingo su "profunda preocupación" ante lo ocurrido el domingo en el Parlamento venezolano. A través de un comunicado, Cancillería expresó que "la actitud del gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos, a través del diálogo y la negociación" para lograr una salida "a la grave crisis institucional que sufre ese país".