Lacalle Pou habló con Bolsonaro para aplicar tratado binacional por la emergencia sanitaria

El presidente Luis Lacalle Pou habló con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para aplicar un tratado binacional con acciones sanitarias conjuntas. Lacalle dijo que en la conversación con Bolsonaro hubo una "preocupación recíproca" por la situación de la frontera.

"Hemos recibido el visto bueno (de Bolsonaro) para aplicar ese tratado", dijo el mandatario este lunes en conferencia de prensa tras reunirse en Rivera junto a autoridades nacionales y departamentales con el Centro Coordinador Emergencias Departamentales (Cecoed).

Lacalle Pou anunció que en la ciudad de Rivera no comenzarán las clases, de acuerdo al calendario previsto por el Consejo Directivo Central para todo el país, por lo menos hasta el 15 de junio.

Dijo que no habrá clausura de establecimientos comerciales, pero se reevaluarán las medidas dentro de 15 días para saber si se deben hacer modificaciones.

El objetivo de las autoridades nacionales y departamentales es que se "respete la vida binacional" de la ciudad de Rivera y en ese sentido el mandatario afirmó que las medidas fueron pensadas teniendo en cuenta esa situación.

"La vida binacional tiene ese tipo de, no voy a decir consecuencia, simplemente de costumbres. Desde el momento que no cerramos los free shop ni el resto de comercios eso puede suceder. No somos nosotros los que le vamos a decir a Brasil cuáles son las medidas a aplicar".

El Ministerio del Interior y el de Defensa harán controles migratorios y sanitarios, que serán cuatro y no dos como ya había para que el tránsito hacia adentro y fuera de la ciudad departamental sea el menor posible.

La intención del gobierno es achatar la curva en ese departamento, que tuvo un aumento de casos y dos fallecidos el sábado, y que no haya contagios desde Rivera hacia otros departamentos.

"Quiero insistir una vez más lo que este gobierno ha hecho hincapié, en la conducta de los ciudadanos en este caso de Rivera. Entendiendo la vida binacional, la presencia del virus y tratando de evitar los contagios", sostuvo Lacalle e insistió en el "uso de la libertad responsable" de los ciudadanos.

"Nos va a ayudar a que estas sean las medidas y tratar de achatar la famosa curva", dijo.

Dos personas murieron por coronavirus el sábado en Rivera y suman 12 las personas infectadas. Este domingo el Sistema Nacional de Emergencia informó que no hubo nuevos casos en el departamento. Entre este martes y jueves se harán 1.100 test aleatorios a la población de la ciudad de Rivera.

Junto al mandatario viajaron también este domingo por la noche al departamento, el ministro de Defensa, Javier García, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la directora general del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

También participó del encuentro, que duró varias horas, la intendenta de Rivera, Alma Galup, el director del Cecoed de Rivera, Gustavo Guedes y el jefe departamental de Policía, Wilfredo Rodríguez.