Lacalle: "El FA queda aislado y del otro lado se abre la posibilidad del acuerdo"

El candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou dijo que no le sorprendieron las proyecciones electorales que mostraron las encuestadoras, previo a que se conocieran los datos oficiales de la Corte Electoral.

Agradeció a su equipo, el cual estaba "con una sonrisa dibujada". "No hicimos una campaña para ganar la elección, hicimos una campaña porque queremos cambiar el país, tenemos el proyecto claro", dijo, aunque agregó que "puede tener ajustes".

Por su parte, se refirió a la necesidad de "instalar el Uruguay de la tolerancia".

"No queremos hablar mal de los demás, nunca han escuchado un insulto para nadie y miren que la sangre me corre por las venas. Pero si queremos gobernar para todo el país primero tenemos que respetarlo. Para eso hay que discutir, ser firme en la crítica pero no pasar esa frontera que no tiene retorno. Y en Uruguay se va a instalar la tolerancia. La verdad atendida como la diversidad, y la diversidad está sostenida en la libertad y la tolerancia. No seríamos merecedores si hubiésemos llegado destruyendo. Quiero agradecerle a todas las listas. Esta no es una tarea unipersonal. Yo voy a asumir toda la responsabilidad del proyecto", agregó.

Luego, saludó a Daniel Martínez, con quien será su competidor en el balotaje del 24 de noviembre.

"Uruguay dio una señal que hay que interpretarla de manera rápida, los que conocemos al país, los que la conocemos cuáles son sus desvelos, tristezas y esperanzas. El mensaje es de una alternancia plural, no es de un partido solo, es de un país con responsabilidades de muchos. Ese mensaje que se expresa en todos, enseguida se expresa en porcentajes y esos son los que se expresan en el Parlamento. Y como habíamos supuesto, de un lado queda una minoría aislada, el Frente Amplio en la Cámara de Diputado y Senadores y del otro lado se abre una oportunidad. Hay tierra fértil para avanzar en un gobierno distinto, de alternacia, encabezada por el Partido Nacional", remarcó.

"Quiero participar de un gobierno que no le digan a los uruguayos que van a bajar las tarifas y le falten el respeto a la opinión pública.

Quiero un gobierno que preste servicio. Quiero un gobierno que no se incline siempre por el que grita más, que sea justo. En la actividad política cuanto más arriba se está, tiene más responsabilidades y menos privilegios. Voy a trabajar más que los demás, no me tengo que creer más que los demás", dijo Lacalle Pou.

"Los pueblos no pueden perder la capacidad de indignarse. A los gobernantes nos tienen que incomodar, quiero que sean los máximos fiscalizadores del gobierno. Quiero que sean los más firmes fiscales de su gobierno. Y por eso, vayan y digan mañana. En su trabajo, con amigos y con familiares de otros partidos que no van a estar en el compromiso de coalición, que un grupo de hombres y mujeres, encabezados por Beatríz y Luis, le vamos a dedicar los mejores cinco años de su vida para que el país se ponga de frente y se eche a andar".

La primera en hablar en el acto fue la candidata a vice, Beatriz Argimón, quien agradeció a los militantes. "Son momentos de alegría pero de marcado compromiso. El nuestro es un proyecto que mira hacia adelante", dijo. Además, apeló no solo al Partido Nacional, sino a los "ciudadanos y ciudadanas que quieran un cambio".

"Mañana nos espera un nuevo gran trabajo dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas. El nuestro es un proyecto que une a los ciudadanos y no que los divide",

"Ahora sí", finalizó.

