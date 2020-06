Lacalle Pou marcó su apoyo a ministros interpelados y siguió de cerca debate por la LUC

“Extrañé un poco estar acá”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles mientras se retiraba del Palacio Legislativo, donde estuvo por cerca de tres horas, primero presenciando el debate en el Senado del proyecto de Ley de Urgente Consideración y luego en Diputados, cámara en la que el legislador de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, interpeló a cuatro ministros.

Cuando el cabildante Lust promovió la interpelación, en Torre Ejecutiva la iniciativa generó molestias, dado que el presidente le había manifestado pocos días antes al senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) que estaba negociando un nuevo acuerdo con UPM, dijeron a El Observador fuentes del gobierno. Lacalle Pou estuvo este miércoles en el Parlamento, en señal de que la interpelación no era un asunto más para el Ejecutivo.

Lacalle Pou llegó sobre las 16:30 horas al Palacio Legislativo y se retiró poco antes de las 19:30. Consultado por los medios antes de subir a su camioneta, mientras los ministros con los que se había reunido antes de iniciar la ronda de respuestas de la interpelación comparecían en Diputados, señaló en una breve rueda de prensa que su presencia fue, en parte, para dar apoyo a los jerarcas de su gobierno.

Al Parlamento concurrieron para ser interpelados los ministros de Industria, Omar Paganini, y de Transporte, Luis Alberto Heber, así como las titulares de Economía, Azucena Arbeleche, y de Vivienda, Irene Moreira.

La sesión empezó con una larga introducción de Lust, que duró cerca de dos horas y media. Una vez que el legislador terminó, la Cámara de Representantes entró en un cuarto intermedio de varios minutos. Fue allí que el presidente aprovechó para reunirse con los cuatro ministros, el presidente de la cámara, Martín Lema, así como otros jerarcas de las cuatro secretarías de Estado.

Según contaron a El Observador participantes del encuentro, allí el mandatario compartió un café con los ministros y legisladores. La reunión fue informal y Lacalle Pou se limitó a transmitir tranquilidad a los ministros. El presidente les recordó que estaban cumpliendo con la “transparencia”, tan prometida y repetida en la campaña electoral y en los primeros meses de gestión.

Fue el primer llamado a sala del período y el interpalante fue un socio de la coalición. Sobre UPM 2 en particular, Lacalle Pou fue uno de los opositores al gobierno de Tabaré Vázquez que más criticó la negociación de ese contrato, y cuestionó una y otra vez la falta de transparencia.

Terminado el cuarto intermedio, los ministros y el presidente volvieron a sala. Tal como definieron los ministros luego de hablar con el presidente, la primera en responder a las consultas de Lust fue Arbeleche, seguida de Paganini, Moreira y Heber.

Antes de retirarse, el presidente también evaluó los cambios en el proyecto de ley de urgente consideración. “No se desvirtuó el proyecto. Tiene el mismo espíritu así que estamos conformes”, dijo. “Siempre dijimos que si es para mejorarlo, se mejorará, y después a otra cosa. La política es el arte de lo posible”, agregó al ser consultado sobre las modificaciones al proyecto de ley urgente.

La interpelación

Lust comenzó su introducción disculpándose con los ministros por no haberles hecho llegar de manera previa las preguntas de la interpelación. El legislador de Cabildo Abierto, cuya exposición fue seguida atentamente por el senador Guido Manini Ríos -sentado en una de las gradas-, dijo que el tiempo de preparación había sido poco, por lo que hasta “diez minutos” antes de la sesión estaba escribiendo preguntas.

Si bien el Partido Nacional (PN) tenía la intención de que la interpelación se hiciera de forma urgente el mismo martes que fue considerada por la Cámara de Diputados, el Frente Amplio (que sí votó por la comparecencia de los ministros) decidió votar en contra y calificó a la propuesta como una “fantochada” y “falta de respeto”.

Entre otras cosas, Lust consultó a las autoridades del gobierno sobre la cantidad de exoneraciones fiscales que tendrá la empresa, así como los estudios de impacto ambiental, los costos de las inversiones que se comprometió a llevar adelante el gobierno y también preguntó sobre aspectos relacionados al trazado de la vía del Ferrocarril Central.

Arbeleche criticó a la administración anterior por no saber o no poder “llevar adelante una negociación de forma equilibrada” con la pastera finlandesa. Esa misma crítica fue realizada en reiteradas ocasiones por Lacalle Pou sobre el gobierno de Tabaré Vázquez.

Tanto Lust como Arbeleche recordaron que el ahora presidente convocó a parte del gabinete anterior por el mismo tema. Fue el 28 de noviembre de 2017 cuando el líder nacionalista realizó un llamado a sala en el que formuló 67 preguntas.

Este miércoles, la ministra también de Economía respondió al diputado de Cabildo Abierto sobre la aplicación de una cláusula extraña no imputable, que establece una suspensión de los compromisos asumidos con UPM. Dicha cláusula se podría aplicar ante "un evento o circunstancia imprevisible o irresistible que impide que una parte cumpla una o todas sus obligaciones".

Según dijo Arbeleche, aplicar esa cláusula estuvo "bajo consideración", pero el Poder Ejecutivo "eligió el camino de negociar con la empresa". La ministra agregó que el gobierno no estaba dispuesto a "introducir al país en un largo litigio con resultados inciertos, corriendo el riesgo de correr puestos de trabajo y la inversión".

Luego de la economista llegó el turno de Paganini, quien dedicó gran parte de su exposición a hablar sobre los acuerdos de compra y venta de energía eléctrica con UPM. Moreira, por su parte, leyó una serie de documentos donde detalló fechas y también informes ambientales realizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. La ministra resaltó que una de sus principales preocupaciones tiene que ver con la protección del medio ambiente.

Heber fue el último de los ministros en hacer uso de la palabra y comenzó su exposición anunciando que en las últimas horas firmó, a pedido de la ministra de Economía, una resolución para levantar el carácter reservado del contrato entre la República Oriental del Uruguay y el consorcio Vía Central. Según dijo el ministro, el acuerdo con ese consorcio encargado de la construcción del Ferrocarril Central está publicado en el portal del Minsiterio de Transporte y Obras Públicas.

El titular de la cartera le aclaró a Lust que el costo de rescindir el contrato con el consorcio Vía Central era mucho mayor que el de los compromisos asumidos por el Estado. El ministro señaló que suspender esa obra implicaría exponerse a una demanda de más de US$ 170 millones.

El ministro también dijo que su antecesor, Víctor Rossi, “se quedó muy corto” cuando dijo en el Parlamento, en 2017, que para el trazado del ferrocarril central se tendrían que expropiar 250 predios. “Hoy son 700 expropiaciones las que hay que hacer por el tren”, afirmó.

“Nos vamos a US$ 85 millones de gastos en expropiaciones”, apuntó Heber. Sumando las demandas del consorcio Vía Central y de UPM, el ministro dijo que la cifra que el gobierno podría llegar a pagar en ese rubro asciende a US$ 377 millones. “No sé si queda claro lo de los millones de dólares. Creo que no pueden haber dos opiniones. Prefiero llevar a cabo este costo agregado, que se debió prever y no se previó, pero no romper el contrato”, señaló.