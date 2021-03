Lacalle Pou participó en la inauguración de la cosecha de arroz y asumió compromisos ante los productores

El lanzamiento de la cosecha se realizó en la chacra del productor Martín Arrarte, en las Sierras de San Miguel, en Rocha, en uno de los polos productivos del cereal en Uruguay.

"Esta zafra es mejor que la anterior por los precios, porque dejó de caer el área de siembra, se sembró un poquito más, porque el Banco República volvió a ser un banco país, un banco productivo, es mejor porque el gobierno decidió no aumentar el gasoil y allí hay un margen importante más allá del precio especial que se consigue, es mejor porque hay una previsibilidad", indicó.

En su discurso el presidente dijo que quienes trabajan en el sector agropecuario saben que deben mirar el mercado y que "muchas veces no depende de sí mismo", y que la capacidad de previsibilidad que indicó "está dada por la capacidad de reacción del gobierno".

Lacalle recordó que en la última cosecha de arroz desde la ACA se reclamó por una mayor participación de la Cancillería de la República en el acceso a mercados internacionales y destacó, bajo la mirada y el gesto de aprobación de Lago, que el Poder Ejecutivo "estuvo cerca de la jugada".

Sobre los pedidos de mejora en infraestructura, mencionó que es un desvelo de hace muchos años y aseguró a los productores que en reuniones que ha mantenido con sus pares argentinos y brasileños, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, discutió sobre la hidrovía del río Uruguay, por donde se facilitaría la exportación del arroz uruguayo a esos países.

Según informó, se previó hacer un estudio de prefactibilidad para darle dimensión a ese proyecto, y que "en términos de lo que puede producir, la inversión es mínima".

Por otro lado, destacó que obras nacionales, como el puente que se construirá en La Charqueada, tendrán un “cambio sustancial” para la producción.

“El año que voy a venir si me invitan. Mi compromiso es que el año que viene, cuando me pasen lista digan 'cumplido, cumplido, cumplido' y traigan otra cosas, porque el gobierno tiene que trabajar al estímulo del sector privado, tiene que ser funcional", ennatizó, y agregó que el compromiso del Poder Ejecutivo es entender la realidad y escuchar a las gremiales.

Previo a la oratoria de Lacalle Pou, hubo exposiciones de Luis Falero, presidente de la Comisión Sectorial de Arroz y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; de Alfredo Lago; y de Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Luego se procedió al tradicional corte de cinta y primera trilla de arroz.

“La última cosecha de arroz no me la voy a olvidar nunca, espero que esta vez no me tengan ninguna noticia”, dijo el presidente al inicio de su discurso, haciendo mención a la inauguración de la cosecha 2019/20, que se realizó en Bella Unión el mismo día que se anunciaron los primeros cuatro casos de coronavirus en el país.