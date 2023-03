Lacalle Pou respondió a las críticas tras rebaja de impuestos: "Que se decidan"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le respondió al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, tras señalar que la rebaja de impuestos anunciada por el gobierno "no significa nada para el 70% de la población que gana menos de $70 mil".

"No es cierto, que lo justifiquen. Es medio raro, porque primero dijeron que no había que hacer rebaja de impuestos y ahora dicen que es insuficiente. Que se decidan. Lo que hay atrás es algo sistemático. Nos vamos para un lado y nos pegan, nos vamos para otro y nos pegan. Es una reacción inconsciente, automática", aseguró este lunes en rueda de prensa.

"Pónganse a pensar en un policía, maestra, funcionario de la salud que tiene que pagar IRPF, alquiler, ahora va a pagar menos o no va a pagar. Vayan a decirle a ellos que es una medida que no vale la pena. Además es dinero que va a estar en el barrio, va a volver al almacén a pagar las cuentas, no va a ir a comprar bonos del tesoro ni se van a ir de vacaciones a Miami", afirmó.

"Estamos tranquilos porque lo comprometimos y lo cumplimos. Es entendible porque estos dos impuestos fueron creados por el Frente Amplio. Preferimos dinero en el bolsillo de los uruguayos, queremos que el Estado haga las cosas bien, que no despilfarre y eso va a generar un círculo virtuoso", finalizó.

En la mañana de este lunes, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, señaló que el gobierno hizo una "gran algarabía con anuncios que tienen sabor a poco" con un planteo "que no significa nada al 70% de la población que gana menos de $50.000".

"Se hace un anuncio, que no criticamos porque está bien que se les devuelva a los trabajadores parte del IRPF pero antes cambiaron la formula del IRPF y después ellos se quedaron con un 2% del pago con tarjetas de débito", agregó en rueda de prensa.

"Ellos aumentaron impuestos, a través de otra forma. No agregar nada pero cambiar las fórmulas de cálculo o no darle algo a la gente que antes se le daba. Con la disminución del IASS benefician a las jubilaciones más elevadas. Dicen que hay desfinanciamiento del sistema seguridad social y ahora agregan algo que genera mayor dificultad en la financiación del BPS. En fin, es un gusto a poco bastante grande", sostuvo.