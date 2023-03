FA contrarresta discurso de Lacalle y da por laudado el debate político sobre su propia reforma tributaria

Casi como un calco al contrarrelato emprendido en la misma fecha del año anterior, el Frente Amplio salió a contrarrestar al presidente Luis Lacalle Pou a las 24 horas de su discurso a la Asamblea General, con Fernando Pereira como el vocero central. Consciente de que la agenda mediática le exigiría un pronunciamiento como oposición, la coalición de izquierda juntó a su estructura para rebatir lo que a su entender es una "ilusión" del gobierno "desteñida por la realidad".

Con un repaso por todos los temas que ha cuestionado a los tres años de gobierno multicolor –desde los negocios en el Puerto de Montevideo y las ollas populares hasta el encarecimiento de productos de primera necesidad y los 66 mil nuevos pobres–, Pereira sintetizó: "Parece haber dos países, uno en el que vive Lacalle, y otro donde vive la gente a la que le cuesta llegar a fin de mes".

El Frente resolvió este viernes bajar estos conceptos políticos a un documento base que se distribuirá en todo el país, con conferencias en todos los departamentos a cargo de diputados, ediles, concejales y alcaldes. Por otro lado, ante los anuncios de rebajas al IRPF y el IASS, la actual oposición dio por laudado el debate en torno a la estructura impositiva generada en la reforma tributaria que comandó Danilo Astori en el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

"Las modificaciones propuestas no implican ningún cambio sustancial ni conceptual, ni en el IRPF, ni en el IASS. No hay cambios en las definiciones de ingresos, ni se plantean cambios conceptuales en las deducciones, no hay nuevas deducciones. Todos los cambios son, simplemente, cambios de valores en los parámetros", dijo Pereira.

En la oposición se hacen eco de una publicación del investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Gustavo Viñales, quien concluyó que con los anuncios de Lacalle "la discusión política sobre el IRPF y el IASS queda saldada finalmente después de 16 años de implementado". Fernando Pereira tachó las medidas de una "devolución tributaria y no una rebaja" porque "están devolviendo lo que quitaron".

Más allá de eso, garantizó que los votos de la izquierda estarán en el Parlamento. Una de las dudas de la izquierda radican en si modificaciones legales de este tipo no comienzan a ejecutarse al 1° de enero del año siguiente, que coincidirá en este caso con la campaña electoral.

Pereira recriminó que "hoy aflojan un poquito la cincha con la que habían apretado a la gente en uno de los peores momentos del país", al haber reducido la devolución del IVA en compras con medios electrónicos y cambiar la forma de ajustar el IRPF (según BPS y no índice medio de salarios), haciendo a su entender que "más trabajadores pagaran y que a todos les aumentara" el tributo.

El exministro Astori había criticado en entrevista con Sarandí que el anuncio afecta a "una proporción minoritaria de la población" porque "las tres cuartas partes de la población uruguaya" no pagan ni el IRPF. El senador Mario Bergara cuestionó en este sentido que la rebaja supone una "cifra modesta", concepto que profundizó horas más tarde su asesor Braulio Zelko, quien escribió en Twitter: "Los beneficios son moderados, consistente con una renuncia fiscal de US$ 80 millones. Aumentar deducciones es una mejor opción a modificar franjas o aumentar el mínimo imponible. Sin embargo, el impacto sigue siendo regresivo, en tanto solo el 30% de los trabajadores pagan IRPF".

"De haber margen fiscal, rebajar el IVA o, mejor, incrementar el gasto social destinado a niños, niñas y adolescentes y mujeres jóvenes (franja etaria donde están los mayores niveles de pobreza), hubiese tenido un impacto distributivo progresivo, pudiendo dar respuesta frente a las múltiples vulnerabilidades que afectan a esta población", cuestionó el economista.

Viñales, el investigador del Cinve, calculó este viernes que "el efecto económico neto en el quinquenio, por aumento de impuestos versus la rebaja de impuestos, será próximo a $ 0". El experto calculó que el aumento del IVA resuelto a comienzos del mandato más el cambio en la forma de ajustar las franjas de IRPF y el IASS permitieron al Estado recaudar unos US$ 305 millones, mientras que con los nuevos anuncios está resignando una cifra casi similar: US$ 300 millones.

En el Frente toman esos números para concluir que los anuncios de Lacalle terminan siendo una "devolución tributaria".