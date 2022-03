Salarios, puerto, LUC y ollas populares: el contrarrelato del FA al balance de Lacalle Pou

Una vez más, pese a que el presidente Luis Lacalle Pou intentó desmarcarse del concepto del "relato" a la hora de hacer un balance a su segundo año de mandato, la oposición cargó las tintas contra lo que entiende como una "realidad paralela". El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue el único vocero para confeccionar un contrarrelato al discurso del mandatario ante la Asamblea General este miércoles.

La disertación de este jueves en la Huella de Seregni –tras el análisis del Secretariado Ejecutivo de la fuerza política– versó sobre la misma línea en que se habían expresado varios dirigentes el día anterior a la salida del Parlamento: los matices ante las expresiones de recuperación económica y las omisiones a distintos temas.

"Vivimos realidades muy diferentes", volvió a insistir Pereira en conferencia de prensa. "No sé qué puede pensar un policía o una maestra cuando escuchan que no les metieron la mano en el bolsillo, si en el primer año de gobierno perdieron 19 jornales en el año", declaró, en referencia a la polémica declaración de Lacalle Pou respecto a que "se cumplieron los planes económicos y no se le metió la mano en los bolsillos a los uruguayos".

Pereira aseguró que las jubilaciones y las pensiones cayeron en dos años consecutivos y recriminó que desde el inicio de la pandemia "las ollas populares pulularon por todo el país". El presidente de la coalición de izquierdas criticó a su vez la reducción de la devolución del IVA en compras con medios electrónicos, que a comienzos de la gestión pasó de un 4% a un 2%. "¿Y eso no es poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, de los jubilados y las jubiladas? Entendemos que sí y que el discurso omitió a la mayor parte de trabajadores y trabajadoras", dijo.

El Frente Amplio volvió a apelar al precio de la docena de huevos, el kilo de carne picada, el litro de aceite y el costo de los combustibles para relativizar los pronósticos optimistas del oficialismo. "Eso es lo que la gente ve cuando con su sueldo va a comprar al supermercado o carga combustible", señaló. "Es lo que sienten los uruguayos y uruguayas cuando ven a su gobierno planteando todo lo bien que le fue y por otro lado mirando a su casa y viendo cómo empeoró su calidad de vida", arremetió.

Pereira reclamó que no se haya mencionado la situación del puerto de Montevideo tras la denuncia penal del Frente Amplio y las observaciones del Tribunal de Cuentas. "¿Cuál es la explicación del gobierno sobre este tema tan de fondo, que ni más ni menos es la puerta de salida a los productos uruguayos?", se preguntó.

El presidente de la fuerza política cuestionó también los destaques a los ingresos extraordinarios de UTE cuando no hubo "ni una mención a la transformación energética durante los últimos tres gobiernos del Frente Amplio". "El mensaje de ayer del presidente ignoró las principales necesidades de la gente que son sus ingresos económicos, ignoró las circunstancias de miles y miles de familia que se alimentaron en ollas populares", criticó.

Al final de su disertación inicial reparó en el "flagelo de la violencia doméstica", uno de los delitos cuyas denuncias no había disminuido. Pereira sostuvo que es "un dato revelador de la violencia" de los varones que tiene que ser corregido inmediatamente", enfatizó que "no es una circunstancia anecdótica" y concluyó: "Es hora de hacernos cargo los varones".

"Sorprendentemente estuvo fuera del discurso la reforma a la seguridad social, cuando se hablaba que era una de las principales reformas del gobierno", planteó, e indicó que "esa prioridad desapareció probablemente" a raíz de la aparición de las 800 mil firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), y auguró que ese proyecto "está durmiendo hasta después del 27 de marzo".

Pereira se detuvo a su vez en el ajuste mensual de los precios de los combustibles, en especial en los meses en que el gobierno los congeló pese a que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sugería lo contrario. "Si será mala la LUC que para defenderla no la aplican", zanjó.