Delgado tras anuncio por IRPF e IASS: "El Frente Amplio no solo no los bajó, sino que los subió"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió al anuncio realizado por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General respecto a las rebajas de los impuestos IRPF e IASS.

"Me cuesta creer que los que generaron estos impuestos hoy critiquen su rebaja", dijo tras conocer las primeras críticas por parte de dirigentes del Frente Amplio.

"Hay que preguntarle a la gente que deja de pagar IRPF o que pagan menos si coinciden con Bergara", señaló el jerarca de Presidencia. Y agregó, en relación a la oposición: "Hay que ser más humildes".

"Son impuestos que se generaron en el gobierno anterior. El Frente Amplio no solo que no los bajó, sino que los subió", remarcó.

Rebaja de IRPF e IASS

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este jueves una reducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pagan un tercio de los asalariados, y también una baja en el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que grava las jubilaciones más altas.

En el caso del IRPF, la modificación incluye aumento de las deducciones de 10% a 14% “a aquellas personas con ingresos menores”, según dijo Lacalle Pou. Además, el mandatario explicó que se aumentará la deducción por hijo de 13 BPC a 20 BPC.

“Los cambios en las deducciones van a beneficiar al 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63 mil uruguayos van a dejar de pagar el IRPF”, añadió el mandatario.

El IASS, por su parte, grava las jubilaciones y pensiones, y hoy tiene un mínimo no imponible de $ 45.280 mensuales (equivale a 8 BPC), por lo que las personas que reciben prestaciones menores a ese monto (tres de cada cuatro) no pagan ese impuesto. Ahora se prevé aumentar el monto no imponible a 9 BPC ($ 50.940), tal como lo anunció el presidente ante la Asamblea General.