Leé el discurso de Lacalle Pou ante la Asamblea General

Discurso completo del presidente Lacalle Pou ante la Asamblea general

Este quizás para nosotros era un ritual común, cotidiano. Pero créanme que no lo es. Todos los que tenemos contacto con el extranjero sabemos que nuestra democracia que se construye de pequeños ejemplos y acciones tiene en esta una acción diferencial.

Por eso hemos querido todos los 2 de marzo venir presencialmente a esta casa. Lo podríamos hacer con esos mamotretos que alguno muy interesado leerá y mandar un mensaje, pero nos gusta venir acá, mirarnos a los ojos, como en cualquier parte del país, y rendir cuentas.

Venimos a relatar lo que hicimos y también lo que pensamos hacer. En estos tiempos de incertidumbre mundial es fundamental generar confianza, certezas. Y cómo se genera la confianza y la certidumbre: cumpliendo los compromisos. Que en nuestro caso están enunciados en un compromiso de cinco partidos políticos. Además esa confianza se amojona en la capacidad que tenga un gobernante de transmitir lo que va a pasar. Lo que pretende hacer y cómo lo pretende hacer. Eso es lo que hoy voy a tratar de conversar con ustedes en estos minutos.

Estos tres años de gobierno, dos de ellos estuvimos bajo emergencia sanitaria. Todos los habitantes del país, junto con el gobierno, pudimos atravesar ese momento muy difícil haciendo uso de nuestra libertad de manera responsable.

Ojo, la pandemia no fue obstáculo para que el gobierno llevara adelante nuestro plan que habíamos planificado. Es cierto que el foco de atención estuvo fundamentalmente allí. Pero a pesar de esa profunda crisis mundial que nunca usamos ni vamos a usar de excusa, hoy nuestro país, por suerte, y me imagino que todos estaremos contentos, demuestra una recuperación.

Tenemos un crecimiento económico superior al 5%. Nos hemos ganado el reconocimiento internacional gracias al desempeño de nuestras finanzas. Tenemos el menor riesgo país de toda América del Sur. En 2022 hubo un récord de personas que dejaron de estar en la informalidad, de proyectos de inversiones por la Comap, de exportaciones, bajó la tasa de desempleo llegando aún a registros menores que a fines de 2019. Por eso es que como superamos esas dificultades y estamos creciendo tenemos razones para creer en las oportunidades que tiene el país por delante.

El 27 de marzo del año pasado fuimos todos parte de una instancia democrática más: el referéndum contra la LUC. Una ley que fue como siempre dijimos pensada por, porque recibíamos insumos, y para los uruguayos. Una ley justa. Que justamente tiene su base en los reclamos populares. Además por si fuera poco es una ley plena de garantías. Una ley y ustedes lo saben que tuvo un larguísimo proceso de análisis y discusión. Se recibieron más de 190 delegaciones. Hoy han pasado más de dos años y siete meses de vigencia y lejos, por suerte, quedaron atrás los relatos de los perjuicios que generaría. Más bien redundó en beneficios para la gente.

Ya ha quedado atrás, por suerte, las amenazas de abuso policial, de desalojo exprés, de la privatización de la educación y del daño a las empresas públicas.

Ha generado beneficios. Días atrás nos enterábamos de un nuevo récord: 151 niños adoptados en 2022. Generamos una dirección específica para atender un flagelo de parte de los compatriotas, como las personas que viven en asentamientos. La ley marcó un respeto a los uruguayos con la regla fiscal y algo que parece menor pero era un reclamo es que el trabajador pueda disfrutar y ejercer libremente su derecho al trabajo como al paro sin que uno restringiera al otro. Esa ley fue puntapié de dos reformas impostergables: la de la seguridad social que está aquí en discusión y la transformación educativa.

Hoy estamos fortaleciendo los cimientos de nuestro país pensando mucho más allá que en este quinquenio. La asunción fue trabajar con responsabilidad pero dejando o continuando políticas claras que marquen el camino del futuro.

Si hablamos de futuro y pensar en él es hablar de educación. Es hablar de la educación de nuestros niños adolescentes y jóvenes. No quiero hablar de estadísticas porque todos la conocemos. Todos hemos enunciado la necesidad de la reforma de la educación. Nosotros nos hemos comprometido a dejar de lado los discursos y pasar realmente a la acción

Quiero destacar la participación de docentes que tomaron las experiencias exitosas muchas de ellas en nuestro país, o la gran mayoría, y por supuesto las sugerencias técnicas. Se elaboró una nueva forma de enseñar que tiene que estar adecuada a los tiempos que corren. Todos sabemos que el problema está de los dos lados: lo que se enseña, alejado de la realidad, y por otro lado que los niños, adolescentes y jóvenes no ven en la educación una herramienta de superación. Por eso tenemos que salir de la zona de confort. Yo sé que cuesta. Todos de alguna manera tenemos algo de conservador. Pero si de tanto conservar nos atrasamos, es obligación salir de la zona de confort.

Uruguay ya ha demostrado que se puede porque eso es lo más lindo de todo. Recordemos el esfuerzo de la comunidad educativa, de la familia, en la pandemia.

Los resultados son indiscutibles: fuimos quienes menos perdimos días de clase. Básicamente gracias a la tecnología y la utilización del Ceibal. Fuimos los primeros en volver a la presencialidad. Fuimos los que tuvimos menos rezagos educativos. Empezamos entonces a concretar la transformación curricular basada en competencias.

Empezamos a reducir la desigualdad interna del sistema educativo, extendiendo el tiempo completo y extendido.

Vamos a multiplicar los centros María Espínola. Pasamos de 12 a 29 y si todo sale bien terminaremos el 2023 con 43.

Elaboramos un marco curricular con 10 competencias generales. Se estableció el nuevo plan de educación básica integrada de 3 a 15 años. Se aprobaron nuevos programas.

La transformación educativa se propone algo que reclamábamos al gobierno anterior. Que puede ser un proceso traumático para algunos. Es la permanencia de los docentes por tres años en un centro educativo. La rotación genera inseguridad, pierde tiempo, no genera vínculos estrechos con los alumnos.

Durante 2022 se aumentó y profesionalizó el sistema de alimentación escolar y se extendió a liceos y UTU.

Hay 35 mil docentes formándose a través de Ceibal. No puedo hacer otra cosa que reconocer el enorme esfuerzo, dedicación y compromiso de la mayoría de los docentes del país. Durante 2022 trabajamos para saldar una deuda histórica con los docentes. A partir de este año se reconocerá el título universitario.

Al mismo tiempo en un proceso de trabajo en conjunto el MEF, ANEP, MTSS y sindicatos se inició la recuperación salarial para docentes y funcionarios. Se terminaron las desigualdades históricas para funcionarios y docentes. Finalmente, después de tantas veces enunciada durante tantos años la transformación educativa está en marcha.

En materia laboral a casi 3 años de haber decretado la emergencia el país se ha recuperado notoriamente. Tasa de desempleo menor a la prepandemia. De nuevo, cifras.

En 2019 había 158294 desempleados. En 2022 141326. 17 mil hombres y mujeres que hoy ya no están desempleados.

El número de trabajadores en seguro de paro disminuyó. El promedio en 2022 fue de 46 mil, mientras que en 2021 superaba 62 mil.

La tasa de informalidad: en 2019 era del 25% hoy es del 21%. Los trabajadores uruguayos sintieron que estando cerca de la ley estaban más amparados en un momento tan frágil como fue la pandemia. En otros países la curva empezó a crecer nuevamente, no ha sucedido lo mismo.

En el Senado se está tratando la reglamentación del artículo 57 de la Constitución que es la Personería Jurídica de los sindicatos. Creo que eso va a generar un funcionamiento mucho más garantista. El año pasado alcanzamos un convenio con el sector público que está firmado para la recuperación del poder adquisitivo. Este año será fundamental en la recuperación del salario para el sector privado. No quiero dejar pasar por alto la creación en 2022 de cerca de 40 mil puestos de trabajo.

El total de personas empleadas a fines de 2022 supera en 30 mil la de 2019.

Todos sabemos que el trabajador de hoy, de alguna manera, más tarde o más temprano lo va a dejar de hacer y una certeza que necesita es la jubilación. Hace años que todos los partidos y la sociedad hablan de la urgencia de reformar el sistema previsional.

Necesitamos un sistema más justo y solidario. Entre otras cosas y esto es vital, que responda al futuro con la menor cantidad de complicaciones. Atravesamos un proceso de envejecimiento en la sociedad y además por suerte se vive más y mejor. Como contracara lamentablemente hay menos nacimientos.

Somos conscientes que la automatización, la rotación de puestos durante la vida laboral, las nuevas formas de contratación y los trabajadores por cuenta propia aumentarán? Uruguay ya está transitando estos cambios y es necesario que las leyes acompañen esta dinámica actual. Todos han tenido la oportunidad de criticar y aportar.

Después de todo el trabajo podemos hacer algunas afirmaciones: es una reforma progresiva. El proceso de transición de un régimen a otro es de 20 años. Según me dicen los más veteranos la última vez fue de 9 meses. Es una reforma inclusiva porque no deja a ninguna familia por fuera. Y hace hincapié en familias con hijos con discapacidad severa, computando años adicionales. Da libertad de trabajo. Veo a algún legislador que insistentemente viendo lo que pasa en el mundo entendían y entendemos que debe existir la posibilidad en la persona que se jubila de volver al ámbito laboral. No nos hagamos trampas al solitario, existen. Hacen changas, pero no están de alguna manera sujetos a la ley.

También es justa y solidaria porque cada peso aportado va a aportar. Hoy sabemos que si no se llega a un mínimo desaparece y queda en las arcas del Estado.

Estamos convencidos de que esta reforma es una reforma necesaria y urgente.

Con respecto a la seguridad ciudadana: sigue siendo un tema importante en la vida de los uruguayos. Si bien los registros mejoraron sensiblemente, queda mucho por hacer. No los quiero aburrir con cifras, pero es bueno decirlas.

Los hurtos comparados con 2019 descendieron 18%. Las rapiñas 23,5%, denuncias de abigeato 40%. Todo comparado con 2019.

Se hicieron 1.652 allanamientos y se tapiaron 64 bocas de pasta base. Se incautaron 228 kilos de cannabis, 623 kilos de pasta base y 4.500 de cocaína.

Debemos aceptar que los homicidios han sido los más complejos en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado y más le tenemos que dedicar. Estamos un 2,8% más bajos que 2019.

Hay un trabajo profesional, técnico detrás de estas cifras. Un cambio en el despliegue territorial. Y hay una mejora en las condiciones laborales de los policías. Se crearon 650 cargos que serán llenados en este 2023. Se inauguraron 16 dependencias, se reinauguraron o ampliaron 15.

Se hizo un esfuerzo en aumentar la cobertura de área videovigilada. 1800 cámaras. Ejemplo emblemático del barrio Peñarol, donde se instalaron 168.

No he visto aquí al comisionado parlamentario, seguramente esté. Pero se ha trabajado fuertemente en atender a la población carcelaria. Estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme en reducir el hacinamiento y mejorar condiciones de rehabilitación.

Se está construyendo una nueva cárcel en Artigas, el proyecto en Treinta y Tres…

Además en acuerdo con el MEF se asignaron recursos para una nueva unidad en Punta de Rieles.

Hablábamos de las mejoras en las condiciones de trabajo del personal policial. El año pasado el Ministerio del Interior con los sindicatos acordó el aumento de 11,4% del sueldo mínimo de policías ejecutivos.

Permítame hacer un reconocimiento en estos días tan complejos que han tenido de trabajo la Dirección Nacional de Bomberos. A todos y cada uno de los agentes de nuestro país que día a día trabajan para apagar los incendios que arrecian en nuestro país.

Hemos avanzado también en materia de Defensa Nacional, cumpliendo compromisos asumidos en su momento. En la pandemia estuvieron en la primera línea de acción. Controlando fronteras en aspectos sanitarios y migratorios.

Rol social en la defensa de la salud de los uruguayos. También estuvieron trabajando conjuntamente con el Mides en el Plan Invierno y Frío Polar. Al igual que la Policía en la Rendición de Cuentas pasada se hizo un esfuerzo por mejorar los salarios del personal militar. Desde soldado de 1° hasta capitán. Además de una partida por nocturnidad.

Se incorporó material, embarcaciones, carros blindados, piezas de artillería y estamos por concretar aquel viejo compromiso de las patrullas oceánicas.

Desde 2020 las FFAA intervinieron en 180 situaciones de apariencia delictiva: contrabando, abigeato, armas y drogas. Además de haber evitado el ingreso irregular de 3 mil personas.

Es competencia del MDN la aviación y hace poco inauguramos el aeropuerto de Carmelo con una inversión de cerca de 10 millones de dólares, a los cuales le seguirán otros 5.

En lo que hace a la Vivienda. El senador Botana, Camy, Coutinho y legisladores varios de CA han presentado iniciativas respecto a deudores del BHU. ¿Me olvidé de alguien?

Quien habla asumió un compromiso durante la campaña con este tema. Es cierto cuando algunos deudores me cruzan y me dicen que todavía no aportamos la solución. Mi respuesta es –serena y tranquilamente– que el paso del tiempo solo ha sido para tener una mejor solución y más abarcativa. En las próximas semanas vamos a tener noticias formales al respecto.

Anunciamos en marzo de 2020 que la vivienda popular tendría prioridad. Y que una de las mayores preocupaciones eran las personas que viven en condiciones precarias.

Plan Avanzar: mayor inversión en políticas dirigidas a asentamientos. Solución a 15 mil hogares y cerca de 50 mil personas. Y no saludé a los intendentes que sé que están por acá. Les voy a pagar el asado que les prometí.

Porque hoy hay obras anticipadas en Paysandú, Cerro Largo, Florida, Flores, Rivera y Maldonado.

Durante 2022 Mevir ejecutó 40 planes. y además realizó 80 obras de infraestructura comunitaria y productiva. La ley de vivienda promovida que modificamos o mejor dicho derogamos 2 decretos cuando asumimos tuvo el año pasado 3.579 viviendas nuevas.

Se lanzó el programa Sueños en obra. Que tiene una ilusión y vocación descentralizadora. 37 proyectos ingresados.

En correlación de esto tenemos la mayor cantidad de empleados en la construcción desde 2014. Y ha ido en ascenso.

Por otro lado el Mides ha continuado la profundización de sus políticas orientadas a una mejor presencia en los sectores más vulnerables. Y también, y es fundamental, el impulso hacia la autonomía de las personas. Como anunciamos el año pasado, se amplió la cobertura de la primera infancia y al 1 de diciembre de 2022 se atendieron más de 73 mil niños.

Se realizaron 10 aperturas de centros CAIF y una casa comunitaria.

El Mides pidió refuerzo económico de 415 millones de pesos que irán directamente al INDA para el nuevo plan de alimentación. Por segundo año consecutivo el plan invierno tuvo mayor oferta que demanda. Muchos se acordarán en la época del covid la preocupación que teníamos cuando un brote surgía en un establecimiento de adultos mayores. Y atrás de eso vino el reconocimiento de que muchos de ellos funcionaban de manera irregular. Bueno se ha procedido en ese intento de regularización.

En marzo de 2020 había 19 regularizados, hoy hay 147. Logramos junto con UTE y Mides 1.097 conexiones. Hay 140 mil hogares que se beneficiaron con una tarifa con descuentos entre el 80% y el 90%. Se aumentó el 50% en recargas de garrafas de supergás. Accediendo 135 mil personas.

Inauguramos la ciudad universitaria Jorge Larrañaga. Valoro mucho algo que decía al principio que son las oportunidades de superación. Que obviamente no todos las pueden alcanzar. Pero hay que estar ahí para sugerirles, para promocionarlas, para que estén al alcance.

Quiero mencionar tres: el programa accesos, que casi que se duplicaron los ingresos de beneficiarios, de 11 mil a 19 mil. La DINALI que ahora está bajo el Mides ha alcanzado su máximo histórico de registro de oportunidades laborales en simultáneo. Casi 400 ex reclusos están beneficiándose o se beneficiaron al mismo tiempo de esa oportunidad laboral. Algo que ha pasado bajo el radar es la eliminación del tope de ingresos para mantener las asignaciones familiares del plan de equidad. Cuántas veces escuchamos a gente que decía que si empezaba a trabajar se quedaba sin la asignación. 20 mil beneficiados por ese tope. El calor del estado y al mismo tiempo el esfuerzo personal.

Salud Mental: ASSE vacantes de licenciados de psicología especializados. Línea de apoyo emocional que trabajamos mucho este tema es atendida por psicólogos 24 hs 265 días, duplicó la atención de 2021 a 2022 llegando a 82 mil llamadas. Desde INJU se lanzó la campaña ni silencio ni tabú. Buscando la concientización y prevención del suicidio.

Sostuvimos la vacunación con la red de vacunatorios en todo el país y comenzamos a vacunar a los niños. Tuve que ir a buscar la fecha. Incorporamos una cantidad de medicamentos de alto costo.

Decretamos acceso gratuito a implantes mamarios y a estudios de mujeres mastectomizadas.

Se habilitó el IMAE cardiológico de Tacuarembó. El año pasado dijimos que íbamos a poner foco en remodelaciones de hospitales. Así lo hicimos en el Pasteur, Piñeyro del Campo, Pereira y Hospital Español. Asse también tiene obsesión por descentralizar los CTI.

Todos fuimos partícipes y observadores de camas agregadas en la pandemia, pero ahora hemos agregado este año 43 más. Y en 2023 se proyectan 18 más en Artigas, Mercedes, Melo y Rocha.

37 ambulancias y permítanme hacer de memoria la de San Antonio, Canelones, que hace más de 20 años que los vecinos reclamaban.

La inversión en medicamentos aumentó 51% respecto a 2019. Viejo compromiso de muchos partidos políticos es el hospital del Cerro. El año pasado se iniciaron las obras, porque hay que tener presente cuándo, cuáles y dónde está la población que se atiende mayoritariamente. En vez de tener que trasladarse al centro lo lógico era lo que se está haciendo. Para agosto se prevé inauguración.

Lo mismo que para el exhospital del filtro.

En materia de medioambiente se va a destinar una cifra importante en el cierre de vertederos en todo el país. Cerca de 16 millones de dólares. Uruguay ha sido partícipe y creador de un bono verde. Es el único en su especie, hay similares.

Esto lo quiero decir con mucho orgullo: no sé si está aquí Adrián Peña. Veía reuniones entre MA, MEF, MI, MGAP, reuniones que naturalmente tenían una tensión. El MEF, MA de un lado, que eran los que exigían, y después los ministerios de la producción.

Tuvo un éxito muy importante en el universo de la inversión.

En materia sanitaria Uruguay también gozará de una mejor calidad de vida. Tenemos un plan muy ambicioso de saneamiento. Esta primera etapa con 284 millones de dólares va a llegar a 51 localidades del interior.

Con una inversión de más de 200 millones de dólares se realizará la obra más grande en infraestructura de agua potable: Arazatí fue aprobado y se está iniciando el proceso de licitación.

Si todo sale como previsto al fin de estos 5 años se habrá realizado la mayor inversión de la historia en rutas y puentes. Habrán visto en el interior una y otra vez la inversión en obra pública. La 1, la 3, la 5, la 6, la 8, la 9, la 14, la 15, la 20 y todas las que conocen.

Otro dato no menor es la construcción de puentes. Prevemos 159 y hoy nos informa el MTOP que habrá más de 227 construcción e intervención.

En lo que hace a las energías renovables el país tiene un camino recorrido que los sitúa en un lugar de privilegio. Políticas nacionales que no son nuevas, que tienen su anclaje en algún texto legal, pero que todos de alguna manera hemos aportado a la realidad que hoy tenemos. Iniciamos la segunda transición energética: la carbonización. Eliminar progresivamente la producción de energía en base a combustibles fósiles.

Fomentando importación de eléctricos, incorporando unidades en el transporte público. Uruguay en condición de producir hidrógeno verde. Más de 30 mil puestos de trabajo, 2100 millones de dólares de importación para 2040.

Nuestro país ha trabajado mucho en temas de innovación: la complementación entre el sistema público y el privado ha generado un ecosistema muy interesante. Queremos anunciar la creación de un laboratorio abierto con Microsoft con IA e internet de las cosas. Que se instalará próximamente en Latu. El tercero en el mundo que se instala fuera de EEUU.

La descentralización palabra que me habrán escuchado decir más de una vez ha sido una constante en este gobierno también en accesibilidad. Antel cubrió el 94% de los centros educativos con banda ancha. A 2019 era el 31% o sea que se triplicó la conexión. Al mismo tiempo se llegó con FO a 74 localidades del interior y zona metropolitana que no se habían tenido en cuenta.

Al cierre de 2022 el 97,4% de los servicios de Antel están cubiertos de fibra óptica.

La LUC siguió dándonos libertad.

La portabilidad numérica nos dio derecho a mantener nuestro teléfono, generó espacio para mayor competencia, compañías apostando por mejorar oferta. Antel creció en clientes, incrementó participación en el mercado y experimentó una baja considerable en sus tarifas.

Próximo paso es la subasta del 5G. La descentralización también tiene que ver en la coordinación de obras con distintos departamentos. OPP récord de ejecución de obras. De la misma manera que ANTEL UTE hizo un gran trabajo.

La UTE pretende inversión de 230? millones de dólares.

El crecimiento económico se debe en gran parte gracias al máximo histórico de exportaciones. Superaron los 13.500 millones de dólares, 10 mil significan el sector agroindustrial.

Ya no hay nadie más en el país que ponga en duda que si al agro le va bien, le va bien al país (aplausos).

Nuestro gobierno va a estar para dar soporte a la familia rural que debe enfrentarse a condiciones climáticas impredecibles como la sequía. Le pedí al ministro que me haga un listado de las medidas. Básicamente habilitar el pastoreo en rutas, línea de apoyo a productores, el MGAP aportó más de 1 millón de dólares a intendencias, usuarios de microcrédito…

Estamos convencidos que con el apoyo necesario nuestros productos pueden competir en los mejores mercados. Hoy Uruguay es un país más abierto al mundo que en marzo de 2020.

Apertura de mercados.

Otro gran motor como es el turismo. En este enero mostró un punto de inflexión en la recuperación de la actividad. Ha sido de los sectores más golpeados por la pandemia. Empresarios y trabajadores demostraron una enorme resiliencia. El gobierno en coordinación con la CAMTUR generó un importante apoyo durante la crisis y hemos tomado medidas para potenciar la recuperación.

Los turistas que ingresaron en enero de 2023 superan en 10% a los que ingresaron en enero de 2019.

Como comprometimos en la campaña electoral estamos haciendo todo lo posible para que el país esté más abierto al mundo y alcance a firmar acuerdos comerciales que faciliten el intercambio de bienes y servicios. En julio de 2022 terminamos el acuerdo de factibilidad para firmar un TLC con China. En 2022 también presentamos solicitud de adhesión al Transpacífico.

Algo que quizás no ha sido muy difundido pero es un acuerdo comercial importante en lo que hace a productos de nuestro país es a lo acordado con Brasil en materia de Zonas Francas para desgravar inmediatamente del arancel externo común de todas las materias incluidas en el acuerdo de complementación económica con ese país.

Hace poco tiempo estuvo aquí el novel presidente de Brasil. Tuvimos una reunión que no sólo fue de cortesía. Fue de trabajo con temas puntuales, que hemos hablado en esta casa con ustedes y se nos ha reclamado. Podríamos separarlo en dos: obras. La hidrovía de las lagunas, enteramente a realizarse en territorio Brasil, un nuevo puente en Yaguarón, entre Río Branco y Yaguarón, y poder tener el aeropuerto binacional de Rivera. Por otra parte, hablamos de la necesidad de abrirnos al mundo y por supuesto que con Brasil, Argentina y Paraguay tenemos mucho más espalda. Lo que no podemos es quedar rehenes de la inmovilidad. Por eso al presidente Lula le propusimos que si Brasil avanza, seguramente por su dimensión económica y demográfica, con peso internacional, si llega a acuerdos, Uruguay va a proponer sumarse. Le propusimos que si ni Brasil, Argentina y Paraguay llegan a acuerdos y Uruguay lo hace, vamos a mirar para el costado y ofrecerle a los socios del Mercosur salir de este corset que tenemos en una de las regiones más proteccionistas del mundo que perjudica entre otras cosas a los uruguayos.

A lo largo del discurso he hablado del crecimiento económico, de un aumento del empleo de finanzas equilibradas, del cumplimiento de metas fiscales, del apoyo creciente a los más vulnerables. Hemos demostrado que con dedicación, esfuerzo y respeto por el dinero de los uruguayos se pueden conjugar todas estas cosas. Hoy queremos anunciar otra acción más: a raíz de las pautas mencionadas, anteriores, estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos (aplausos).

Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del estado por no estar en una situación vulnerable. Una empleada doméstica que trabaja en más de un lugar, un albañil, una maestra, un policía, un sanitario… De esa gente hablamos.

Todos sabemos el esfuerzo que realizan estos uruguayos para mantenerse a sí mismos y a sus familias. De hecho el impacto mayor del ajuste fiscal de 2017 fue disminuir las deducciones que puede hacer una persona al pagar el IRPF. Por eso el primer paso es aumentar las deducciones con el foco principal en los trabajadores contribuyentes de IRPF de menores ingresos y con los trabajadores con hijos a cargo.

A modo de adelanto: se aumentará la deducción del 10% a 14% a aquellos con ingresos menores, se va a aumentar la deducción por hijo de 13 BCP a 20 BPC, manteniendo la duplicación en caso de hijo con discapacidad.

Se va a aumentar el tope del costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario.

Se va a aumentar el crédito por arrendamiento de 6% a 8%.

Estos cambios en la deducción del IRPF beneficiará al 75% de contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63 mil uruguayos, aquellos de menores ingresos, van a dejar de pagar el IRPF.

Con respecto al IASS: como nos comprometimos en campaña electoral. Empezamos a desandar ese tributo. Estos días específicamente me fijé en el Compromiso por el País cuál había sido el término utilizado. Para desandar este tributo en esta primera etapa vamos a aumentar la jubilación mínima a partir de la cual se paga el IASS. Se propone aumentar el mínimo no imponible de 8 a 9 BPC. Al mismo tiempo, aumentar crédito por arrendamiento al 8%.

Cerca de 20 mil personas dejan de pagar también este tributo.

También estamos proponiendo un conjunto de medidas que profundizan los beneficios otorgados a Micro y Pequeñas empresas. Reclamo de alguno de los miembros de la coalición. Empresas que son el corazón del motor económico del país.