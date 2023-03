Lacalle sobre caso Astesiano: "Me pegó en el ánimo, pero el peor momento fue la pandemia"

El presidente Luis Lacalle Pou defendió este lunes, en entrevista con Subrayado, los anuncios de rebajas en el IRPF y el IASS, y dijo que el gobierno tiene "apuro" para que el Parlamento lo vote cuanto antes, de modo que sus beneficios lleguen este mismo año. También criticó al Frente Amplio por lo que entendió es un uso político del caso Astesiano, hizo una autocrítica sobre las personas que viven en la calle y proyectó los problemas que acarrea la sequía que vive el país.

Sobre por qué confió en Astesiano

"Con el diario del lunes es fácil pero voy a tratar de contestar en ese momento. Los antecedentes no existían. Los antecedentes se agregan el 7 u 8 de setiembre de 2021. Digo la fecha porque curiosamente el día antes lo habíamos pedido. Los pedimos en marzo de 2020 y después en setiembre de 2021. Un día después mágicamente aparecieron. Sí tenía anotaciones. El trabajo en campañas, el comportamiento con mi familia, conmigo, con el entorno… Es un error".

Sobre la publicación de audios

"No son nuevos (los audios). Son nuevos en el desconocimiento público. Hay un esquema de ir largando audios. Si te digo que me acostumbro no te estoy diciendo la verdad. Tengo la conciencia tranquila. De hecho en todo el proceso no habrás escuchado nunca una crítica, ni al principio, cuando lo fueron a detener, de ahí a la fecha ni una crítica al proceso. Siempre nos mantuvimos con un respeto irrestricto a la separación de poderes. Y tampoco he opinado".

"Sí creo que hay un uso político del tema. No sé si mala fe, diría que mucho sí. Hemos visto audios cortados, extemporáneos. Pero es parte de. Se condenó a esta persona, está pagando una pena. Y yo no puedo opinar mucho más. Está el tema en la Justicia. Lamentablemente uno en estos momentos ve hasta dónde es capaz una persona, un dirigente político, con tal de lograr o la destrucción del otro o el crecimiento de su partido político. Porque se dijo que era un narcoestado. Nadie en su sano juicio puede decir eso. Que había una asociación delictiva en la Torre Ejecutiva. Se abusó de una situación infeliz donde yo cometí un error, de una manera increíble que pocas veces había visto en la actividad política. Lo bueno en la vida es que estas situaciones rápidamente emerge y sabés quién es quién. Sabés quién es leal y quién no, y en este caso leal no tiene ninguna connotación política".

Sobre el último audio de Fossati, quejándose por falta de colaboración en el Estado

"Ese audio es anterior a esta declaración de la fiscal. Desconozco por qué lo hizo en aquel momento. Sí sé, y es público, que había recibido de Presidencia la mayor de las colaboraciones y del Ministerio del Interior también. Ese audio es anterior, aquí vemos la mala fe en la utilización de registros de voz".

Sobre si cree que el caso Astesiano puede oradar la crediblidad del país

"No, que muchos están haciendo el esfuerzo, seguro. No me cabe la menor duda. Todo el día están dando manija con la institucionalidad. En qué país va la policía a la casa del presidente y se lleva al custodio…. En qué vamos a horadar lo institucional? No es un gobernante, un vicepresidente, por ejemplo, un ministro de Economía… Fijate la diferencia en el abordaje de los temas".

"En Uruguay renunció un vicepresidente. Recordás lo que fue la oposición ese día. Dijimos: no, vamos a proteger, es un vicepresidente de la República. Nunca se nos ocurrió decir que se erosionaba la institucionalidad. Porque el mal accionar lamentablemente nadie está ajeno. La reacción que tenga el Estado en su conjunto y los poderes independientemente, ahí está la salud. Si no se hubiera actuado por la Policía, la Fiscalía, podríamos estar hablando de una erosión La democracia y el país lo tenemos que cuidar todos".

"Al vicepresidente de la República lo llamé por teléfono. Le dije Raúl, ¿qué es esto? En el Senado yo no recibí un llamado. Fue apresurado y muchas veces con segunda intención. Yo quiero terminar con el tema diciendo que por suerte ya sé quién es quién".

Sobre si significó el golpe más duro como presidente

"Este es un tema personal mío, me pegó en el ánimo obviamente. El peor momento fue la pandemia. La angustia, las noches largas, mía y del equipo".

Sobre la reforma de la seguridad social

"Vamos a seguir negociando. Lo que pasa que es el viejo dicho de echar agua a la leche. Llega un momento que ya no es leche, es agua. Estamos conformes con el proyecto de ley que salió de los líderes de la coalición. Estamos conformes con eso pero obviamente después tenemos que tener los votos. Hasta dónde se puede alterar para que no se desvirtúa. Realmente después de la reforma en el Senado hay muy poco margen para seguir negociando, pero igual vamos a seguir haciéndolo. Hasta el día de hoy hay algunas cosas que se pueden seguir mejorando".

La sequía

"Desde el punto de vista del laburante ya tenemos menos horas de jornales, gente trabajando, todo lo que la economía del agro mueve que es muchísimo en el país. El tema fiscal no digo que sea más simple, es más simple que las familias que no van a tener ingresos esperados o deudas que no esperaban, la pérdida total (...) hay cálculos de todo tipo. Hoy si hablamos 1.100 millones de dólares capaz que nos quedamos cortos. No quiero aburrir, pero por ejemplo hay vacas que no se van a preñar. Hablaba con un productor que no llega al 32% de preñez. Toda esa consecuencia, todavía no se puede medir".

Sobre la gente que vive en la calle

"No quiero justificarlo, simplemente ahondar o abundar en el diagnóstico. Muchos de esos uruguayos tienen temas de salud mental y adicciones. Ahí tenemos un problema enorme. Muchos de esos uruguayos son recién liberados. Entonces no estoy justificando ni lejos. Hay de todo (gente joven). La gente joven todavía está a tiempo de cambiar esa costumbre si se les da un tratamiento en salud mental o adicciones".

"Es un tema que le estamos poniendo el foco, que no le hemos encontrado la solución, que aumentó en la pandemia. Ha habido un trabajo fuerte del Mides porque se tiene más oferta que demanda, pero no se puede obligar a la gente. No se puede obligar. Se le pueden retirar los colchones, los nylon, pero se lo lleva a un lugar y al otro día vuelve a estar en la calle. Es un trabajo entre Mides con asistencia del Ministerio del Interior"