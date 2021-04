Lacalle Pou: "Tengo una visión crítica" sobre el delito de peligro

"Tengo una visión personal crítica", dijo el presidente Luis Lacalle Pou con respecto al proyecto de delito de peligro, luego de vacunarse con la segunda dosis de Sinovac en el Hospital Maciel.

Ante la pregunta de si va a vetar la ley en caso de aprobarse, expresó: "No, una cosa es una política de Estado, una cosa es a un programa o un compromiso del gobierno y otra cosa es una modificación del Código Penal. El presidente de la República no tiene que meterse en cosas que tienen que ver con la modificación de un código. Yo tengo una visión que es crítica"

El Senado discutirá la modificación del artículo 224 del Código Penal, por la cual pasará a definirse como delito el solo hecho de poner "en peligro" la salud de los demás cuando se constate la violación a las disposiciones sanitarias del gobierno en el marco del combate a una pandemia, como ocurre hoy con el coronavirus. La bancada de Cabildo Abierto presentará un proyecto alternativo porque no está de acuerdo con que la policía tenga discrecionalidad para decidir cuándo se está cometiendo delito por poner en riesgo la salud de los demás.

Por otra parte, el mandatario dijo que lo que más le preocupa en este momento de la pandemia "es el tema de la educación" y aseguró que entre hoy y mañana evaluará el tema con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira y el presidente del Codicen, Robert Silva. En ese sentido, recalcó que su mayor preocupación es "la pérdida de días de clase de los niños y adolescentes".

El presidente dijo que no habrá más medidas para disminuir la movilidad, porque eso "depende de la conductas particulares de cada uno".

En cuanto a las personas que no se agendaron para vacunarse, el presidente dijo que habló con el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian para ver si puede saberse de dónde es la gente que falta anotarse. "Si es gente de pueblos muy alejados es una cosa. Si es gente que vive en el centro de la ciudad es otra. El que tiene un vacunatorio cerca no se agendó porque no puede o no sabe, quizá tengamos que hacer una campaña más fuerte. Y después puede estar la situación de la gente que vive en Cuchilla del Arapey, que no tiene los medios para moverse a Salto o a Belén o a Constitución. Quizás ahí tengamos que hacer un esfuerzo".

¿Cómo se prepara el gobierno para luego de la pandemia? "Está todo a estudio. Hace muchos meses hablé del pasaporte covid porque el mundo iba para ahí. Lo estamos estudiando. Hay un equipo de Presidencia, el MSP y la gente de logística que tiene un plan al respecto que es muy incipiente pero va por ese camino", dijo el presidente al respecto.

También hizo referencia a las propuestas de la intendenta Carolina Cosse que le llevó el día que se reunión con ella, con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y con el intendente de Salto, Andrés Lima. "Estuvo reunida con el ministro de Transporte, son proyectos departamentales a los que se les requiere apoyo nacional. Algunos los compartimos, otros no. El carril entendemos que hay que seguir es, a priori, el ministerio de Transporte, si hay acuerdo, después veremos cómo se financian las mismas".

Fue consultado también sobre el proyecto de trabajo solidario que fue propuesto por las intendencias blancas y ahora es promovido por el gobierno. Dijo que se analiza si el plan se extenderá por cinco o por seis meses. "Tratamos de hacer una forma de distribución por departamento lo más justa posible. Los parámetros a evaluar son la población de cada departamento y la situación del empleo en cada departamento más algún parámetro más. Como todo en la vida uno trata de ser justo. Nunca es 100% justo", remarcó.

Con respecto a las vacunas contra el covid-19, dijo: "Las dosis de Pfizer que ustedes informan todas las semanas que está llegando en tiempo y forma. Lo mismo pasó con la vacuna de Sinovac y estmamos esperando este nuevo embarque para mayo"

"Hemos sido precavidos de anunciar cuando las dosis están acá. Los dos laboratorios han cumplido en tiempo y forma y aún más. Cuando estén las vacunas acá, informaremos. No queremos dar una fecha y después tener que cambiar", agregó.

También se refirió a la intermediación del gobierno para que los participantes de la Conmebol pudieran ser inoculados con Sinovac. "Nosotros con el tema de la Conmebol lo único que hicimos fue poner en contacto a la Conmebol con el laboratorio", expresó Lacalle.

El presidente también habló sobre el hombre que dijo en redes sociales que lo quería matar, un mensaje que se viralizó y que provocó su detención este fin de semana. "La gente a veces hace cosas en determinado estado de ánimo que atentan contra la paz de todos. Hicimos la denuncia y ta. Lo lamento, nada más que lo lamento. No tengo mucho más para decir", expresó Lacalle.

Otra de las cosas sobre las que hizo mención Lacalle luego de vacunarse fue la reunión del Mercosur que mantendrá desde las 11 este lunes. "Estamos cruzando los dedos desde temprano. Los preparativos de Uruguay han sido muy buenos. Quiero destacar el trabajo del canciller y la ministra de Economía. Hay acercamiento con diferentes países. Hemos establecido una estrategia y un despliegue táctico. Hoy veremos los resultados. Hoy es el principio de... No es el final. Queremos dejar claro que aquello de 'tanto va el cántaro a la fuente', hoy empezamos a llevar el cántaro a la fuente".

"El Mercosur se mueve por consenso. No existe la votación. No es que ganamos 3 a 1 o perdimos. Si todos no están de acuerdo el Mercosur no avanza. Lo que nosotros estamos planteando va directo a atacar ese punto. Los que no quiere avanzar por determinada razón que le den lugar a uno de los socios para que avancen en determinadas direcciones para ampliar el mercado, no pagar tantos aranceles. Es de estricta lógica para los que no tenemos tanta población poder abrirnos al mundo".

La relación con el Frente Amplio

Después de haber dicho a los intendentes frenteamplistas durante la reunión de la semana pasada que no tiene vínculo con el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, y de los comentarios de Miranda a la salida del Plenario del FA este fin de semana, el presidente Lacalle dijo lo siguiente: Yo tengo un buen vínculo político con muchos dirigentes del Frente Amplio. Me reuní con dirigentes, el otro día con los intendentes. No soy de tensar las relaciones. Alguno que se haga cargo de las cosas que dice. La situación es demasiado grave para andar como gallo de riña".

Tampoco quiso refererise al comentario de Miranda, que dijo que el gobierno hace "política barata" y que intenta mesetear la situación de la pandemia con 3 mil casos y 60 muertos por día”. "Se imaginan que no voy a hacer valoraciones. No me voy a tirar al barro. La población uruguaya no se merece eso", expresó Lacalle.