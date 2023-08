Lali Espósito reaccionó a la victoria de Milei en Argentina y sus seguidores la atacaron en redes

El candidato libertario Javier Milei fue el sorpresivo ganador de las PASO en Argentina, y encara la recta final del proceso electoral de su país como el más votado tras los comicios de este domingo.

Milei disputará la sucesión del actual presidente Alberto Fernández en octubre con Patricia Bullrich y Sergio Massa, y el resultado no dejó indiferente a nadie.

Además de protagonizar una avalancha de memes en las redes sociales, en general vinculados a algunas de sus propuestas más radicales, su victoria tomó por sorpresa a algunos artistas y personalidades del espectáculo, entre ellos a la cantante Lali Espósito.

Desde su cuenta de Twitter, Lali primero tuiteó un mensaje breve y contundente: "Qué peligroso. Qué triste".

Su publicación fue contestada enseguida por decenas de seguidores del candidato libertario, que le escribieron mensajes como "Peligroso es vivir con 120% de inflación y 50% de pobreza", "peligroso es el peronismo", "a llorar a París" y varios ataques que hacen referencia a la sexualidad de la artista, que se ha declarado públicamente como bisexual.

Tras estos comentarios, la cantante argentina volvió a publicar varios mensajes más en su cuenta de Twitter, esta vez más extenso, en donde ahondó en sus razones.

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", comenzó.

"Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que... Sí! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos".

Luego, en un último mensaje, volvió a reiterar: "Que tengan la mejor semana posible. Besos para todxs".