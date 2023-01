Lali Espósito recordó el "calvario" que vivió antes de cantar el himno en el mundial: "Pensé en cantar desnuda con la bandera"

El 18 de diciembre Lali Espósito entró en el Estadio Lusail para cantar el himno argentino, en el partido que consagraría a la selección de Lionel Messi como campeona del mundo. Este martes, en una visita en el programa español El Hormiguero, contó los detalles de las 20 horas previas a una actuación histórica en su carrera.

“Te llamaron 20 horas antes del partido para que cantases el himno de Argentina en el Mundial”, comenzó la charla el conductor Pablo Motos. “Sí, una tontería, uno hace todos los días eso", bromeó la artista.

"Fue un calvario todo. Yo estaba de jarana en Qatar, estaba disfrutando, de paseo, como una turista más”, contó Espósito y explicó que incluso tenía la voz maltratada por haber estado de fiesta el día anterior. En ese contexto recibió una llamada: querían que cante el himno en la final del Mundo.

"Me puse a llorar, yo no puedo hacer esto. Y estaba con un grupo humano del bien, amigos, que empezaron a decir ‘sos la mujer que va a cantar el himno en la final del Mundo, dale, vos podés’. Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés, que no sos digna de semejante oportunidad. Y pasé muchos nervios en la previa, muchos”, contó.

.@lalioficial nos cuenta cómo vivió la experiencia de cantar en la final del Mundial de Catar #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/bJPvaJaA2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2023

Después empezó la búsqueda por las tiendas de Qatar para definir qué iba a usar. “Soy medio enano, entonces todo me queda grande a mí. Iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look".

A las 10 de la noche encontró el vestido y las 11 de la mañana estaba en el ensayo general de la final del mundo. "Gente de la FIFA gritando, gringos diciendo cosas que yo no entendía, yo con un micrófono mirando para dónde pruebo”.

Pero una vez en el ensayo del evento se enfrentó a un inconveniente con la pista del himno. "La tonalidad del himno nacional es muy baja para una mujer, entonces yo a las 11 de la noche desde Qatar le estaba pidiendo a mi productor en la Argentina si me hacía una versión dos tonos arriba. La mando a un responsable con quien estábamos hablando, que no sabíamos muy bien cuál era su rango ni su puesto en la producción del Mundial, y al otro día cuando voy a probar sonido avisan que es un solo ensayo, y cuando entro al campo a probar mi himno ponen el que no era”.

Contó que, ante la confusión, se acercó a uno de los organizadores para explicarle que la pista que sonaba no era la que habían previsto pero él solo llegó a responderle que era "la única pista" antes de darse la vuelta e irse. “Casi me pierden ahí, imaginate los nervios”, expresó Lali, y se fue a un camarín “rogando a un dios, al que sea, que cuando saliera ante billones de personas pongan play el track que era" el día de la final.

"Salí entregándome al destino, pensando en mi padre, en mis amigos con la cara pintada de Argentina, mirando la tele, y todo se redujo a algo tan simple como ‘no sé cómo lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón, que es lo que importa en estas circunstancias’”.

Entró al campo deseando que el himno estuviera en su tonalidad y finalmente la pista fue la correcta. "Salió todo bien, chicos, y Argentina ganó la copa del Mundo”.

Las horas previas al himno además fueron registradas por Marley y la producción de Por el mundo, que acompañaban a la cantante en Qatar.