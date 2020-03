Larrañaga defendió operativos policiales y dijo que la oposición está "fuera de lugar"

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, defendió los procedimientos policiales luego de las denuncias presentadas ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y la Justicia por presuntos excesos policiales.

"Estamos conformes porque los operativos se han hecho bajo criterio de la ley y de la Constitución. No hay un correlato cierto entre lo que se ha expresado y lo sucedido", afirmó este martes en rueda de prensa luego de una reunión en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou, para repasar algunas acciones de la cartera.

Larrañaga explicó que el Ministerio analizará los procedimientos que fueron denunciados a través del análisis de la información aportada por el Centro de Comando Unificado (CCU) en base a las cámaras de videovigilancia. "Esperaremos que la Justicia investigue y aportaremos todos los elementos que requiera", afirmó.

Larrañaga también se refirió al ataque hacia el accionar de la cartera en la primera semana de parte de dirigentes frenteamplistas. El senador Daniel Olesker acusó al nuevo gobierno de “criminalizar la pobreza, el arte callejero y la juventud” a raíz del incidente con malabaristas en San José en el que un policía del Grupo de Respuesta Táctica apuntó con una escopeta con munición no letal –según la versión policial– contra uno de los detenidos.

"No estamos respondiendo a esa suerte de adjudicarnos ir contra algunos colectivos que no está en la mente, el pensamiento y el accionar del Ministerio", aseguró. "Han salido representantes de la oposición a emitir juicios que me resultan aventurados, fuera de lugar. Se pretende colocar a la policía como que está abusando de la autoridad", agregó.

Sobre la polémica por el incidente en policías y un malabarista en la plaza de San José, el ministro sostuvo que hubo "riñas denunciadas por vecinos, machetes que constituyen un peligro para la población en ese momento". "No vamos a ir en contra de nadie pero hay que respetar la paz publica", afirmó.

La Inddhh recibió una cantidad de denuncias por presuntos excesos policiales contra ciudadanos detenidos en operativos de rutina como nunca antes pasó en la historia, según lo afirmó Juan Faroppa, director del organismo.

Este caso, y el resto de las denuncias, se produjeron en un contexto de nuevos operativos de control y patrullaje desplegados desde el 2 de marzo, en el marco de una estrategia de seguridad distinta a la que regía con la administración del exministro Eduardo Bonomi, y bajo directivas precisas impartidas por Lacalle Pou y Larrañaga: más presencia policial en la calle, cercanía con la población y respaldo al accionar de la policía.

Drogas y tobilleras

Larrañaga anunció que este miércoles comenzarán los operativos contra las bocas de pasta base, primero en Montevideo y luego en todo el país, como uno de los "objetivos inmediatos" del Ministerio del Interior para el combate al narcotráfico. "Lo haremos en el marco de denuncias que tenemos y con autorización de la Justicia de para llevar adelante los procedimientos", adelantó.

Sobre el anuncio de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que la cartera destinará US$ 4 millones al Ministerio del Interior para que se incorporen más tobilleras electrónicas, el secretario de Estado dijo que esta decisión podrá liberar a efectivos que custodian a las víctimas de violencia de género. "Es un apoyo extraordinario porque puede significar que al disponer de tobilleras podamos sustituir órdenes judiciales de custodia que nos lleva a utilizar recursos humanos".

De esta manera, el gobierno planifica incorporar 200 tobilleras más en los próximos días, y terminar el año con 1.500 tobilleras disponibles en el sistema, lo que implicará un incremento del 50%.