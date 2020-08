Larrañaga dejó sin efecto compra de armas no letales, fusiles y autos blindados de la cartera de Bonomi

La "irrupción imprevisible e irresistible de la emergencia sanitaria" y “la restricción presupuestal derivada de la retracción de la economía” fueron los principales argumentos del Ministerio del Interior, liderado por Jorge Larrañaga, para dejar sin efecto tres compras ordenadas por la gestión de Eduardo Bonomi que ya habían sido ejecutadas y que superan un gasto de US$ 2 millones. Según las resoluciones a las que accedió El Observador, se trata de la compra de 1.000 pistolas no letales, fusiles automáticos modelo CQ-Ac/riel picatinny y seis camionetas blindadas chinas.

La compra más onerosa de las tres que el ministro dejó sin efecto es la adquisición de 1.000 pistolas no letales de origen ruso marca OSA que en total tenían un costo que superaba el US$ 1 millón (915.600 euros).

Esa compra había sido realizada por el Poder Ejecutivo con fecha 25 de febrero de 2019 por contratación directa a la firma Rosoboronexport. Larrañaga dijo este miércoles 19 en entrevista con el programa En la mira de VTV: "Acabo de rechazar la compra de mil pistolas rusas que tenían triple tiro, pintura, bala no letal porque me parecía que gastar casi un millón de euros en pistolas de esas características no aportaba mucho".

El exsubsecretario Jorge Vázquez confirmó a VTV Noticias que él mismo viajó a Rusia a contratar el negocio y que no entiende porque no se hizo una compra que consideró necesaria.

La compra debía mantenerse en secreto, amparada en la causal de excepción.

En la resolución que ahora el Ministerio del Interior hizo pública, se contrató el flete por un monto total de US$ 21.412. Pero en marzo de 2020 la empresa transportista recotizó el flete en U$S 307.000.

Además, la administración anterior había optado por realizar la compra bajo la modalidad FOB, que implica que el costo del flete y del seguro es asumido por el comprador, mientras que en la modalidad CIF, el vendedor se debe hacer cargo de los costos del flete y del seguro marítimo.

Según dijeron fuentes de la cartera, las armas no suelen comprarse en modalidad FOB debido a la complejidad que conlleva su traslado y a que ello termina impactando en el precio. "Luego se obtuvo un precio mejor pero esa recotización de US$ 307.000 evidenció los riesgos de la compra en modalidad FOB y no CIF cuando se trata de armamento", agregó el informante.

Pandemia

El argumento de las autoridades se apoya en “la irrupción imprevisible e irresistible de la emergencia sanitaria en nuestro país” y “la consecuente restricción presupuestal derivada de la retracción de la economía”, que “impone la obligación de otorgar prioridad a los bienes y servicios imprescindibles para garantizar el funcionamiento del servicio esencial de seguridad interior".

Según surge de la documentación a la que accedió El Observador, "al no configurar la adquisición de armamento no letal, un bien imprescindible para el funcionamiento del servicio, al que deba dársele prioridad en este momento de crisis, es que no hay otro camino que dejar sin efecto la compra”.

Desde el Ministerio del Interior sostienen que “hay razones asimilables a la fuerza mayor” para optar por esa decisión y al estar sin vigencia la carta de crédito el monto afectado retorna a las cuentas estatales. Esa cara de crédito emitida por el Zenit Bank venció el 27 de julio de este año, por lo que al no estar vigente, la cartera de Larrañaga decidió rescindirlo.

El ministro se apoya en que el 11 de marzo el Poder Ejecutivo emitió el decreto 90/020 en la que le impuso a los organismos del Estado un ahorro del 15% en gastos de funcionamiento e inversiones y el 13 se declaró la emergencia sanitaria por covid-19.

Rifles con flete más caro que la compra

Larrañaga también dejó sin efecto la compra de fusiles a la empresa China North Industries Corp (Norinco). Esos rifles habían sido comprados por el régimen de “secreto”, una modalidad habilitada por el Tocaf para compras del Estado, pero fue observada por el Tribunal de Cuentas porque integraba un paquete donde también se compraba minibuses y camiones y ello no justificaba la excepción de secreto a criterio del Tribunal de Cuentas.

La compra involucraba cartuchos y 150 fusiles automáticos modelo CQ-Ac/riel picatinny, réplicas del M4/AR15 americanos y ascendía a US$ 362.100 y también se realizó mediante la modalidad FOB.

Según supo El Observador en enero de 2020 la empresa transportista informó a la administración la imposibilidad de coordinar el embarque, argumentando entre otros factores, la falta de colaboración del proveedor para proceder y luego se recibió la comunicación de la fábrica china informando que tenía un presupuesto de flete que ascendía a US$ 450.000, o sea que el flete era más caro que la compra.

Larrañaga también dispuso rescindir la compra de seis camionetas blindadas de la marca china Chery modelo Tiggo con un monto total de la operación de US$ 201.000.

Esa compra había sido dispuesta el 1º de julio de 2019 y notificada a la empresa el 25 de julio de 2019 al amparo del artículo 33 literal C numeral 8 del Tocaf. La entrega debía verificarse el 8 de enero de 2020 pero el adjudicatario solicitó nuevo plazo de entrega que vencía en julio, el cual fue concedido por la cartera de Bonomi. Sin embargo, vencido ese plazo sin verificarse la entrega, el nuevo gobierno la dejó sin efecto.