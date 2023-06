Las anécdotas de Federico Valverde: cuando no reconoció a Tito Gonçalves, la timidez con Pacheco y la buena onda con los sub 20

Federico Valverde, el volante formado en Peñarol y que hoy es figura en Real Madrid, habló largo y tendido con la prensa este jueves en la Ciudad Deportiva de los aurinegros, donde se inauguró una de las canchas del predio que lleva su nombre.

El futbolista compartió anécdotas de su paso por Peñarol, habló de la selección uruguaya, de Marcelo Bielsa, y también de los juveniles que fueron campeones del mundo sub 20 en Argentina.

Peñarol, su cancha y las anécdotas con Tito Gonçalves y Tony Pacheco

Los sentimientos al inaugurar su cancha

“Recuerdo hacer viajes largos, el sacrificio de ir a entrenar, la lucha de mis padres por mi sueño. Todo ese frío, lluvia, viento, que pasamos en Las Acacias, en el Complejo yendo a entrenar, siempre con ese sueño, que al final hoy lo conseguí, y tener mi nombre en una de las canchas es una locura”.

El llamado de Ignacio Ruglio para contarle la iniciativa de la cancha

“Hablé con Nacho, hablamos juntos, él me comunicó eso. Para mí parecía una joda, parecía broma, fue algo loco y seguramente voy a venir muchas veces y me va a seguir pareciendo raro. Entonces, disfrutar, valorar y que mi hijo sepa lo que yo logré en Peñarol o lo que yo dejé en el club y ojalá en un futuro pueda volver y que él me vea vestido de Peñarol”.

Inés Guimaraens

Valverde junto a Ruglio

¿Qué resumen hace del día que vivió al inaugurar su cancha?

“Es una locura, no lo puedo creer. Sigo sin caer. Es todo inexplicable, un momento que jamás imaginé. Siempre he soñado con ser un referente para niños, en Peñarol o donde sea, pero jamás imaginé tener una cancha a mi nombre. Entonces, disfrutando junto a mi familia, los compañeros y la gente que se acercó hoy, en un día muy especial para mí”.

La anécdota con Néstor “Tito” Gonçalves y que lo comparen con él y con Fernando Morena

“Para mí es una locura. Cuando llegué a Peñarol, Tito fue uno de los que me recibió y yo era niño, no tenía mucha noción de lo que eran los ídolos de Peñarol. Sí era hincha pero no tenía noción. Y cuando mi padre se enteró, me dijo: ‘¿Cómo no lo saludaste? ¿Cómo no tenés el respeto hacia esa persona?’. Entonces siempre me va a quedar para toda la vida que cuando llegué a Peñarol me recibió él. En ese momento no lo valoré tanto como lo valoro hoy, como lo disfruto hoy, que te reciba una estrella de Peñarol así, cuando llegas con 12 años, la verdad que es muy lindo”.

Inés Guimaraens

Valverde y los juveniles

Los juveniles lo miran como él miraba a Forlán y la anécdota con Antonio Pacheco

“Sí. Me acuerdo que una vez fue el Tony Pacheco a Las Acacias y lo miraba como diciendo: ojalá no lo moleste, quiero una foto pero no molestarlo. Entonces es lo mismo. Es muy lindo que se fijen en uno. Uno además de ser jugador también es una imagen, por toda la gente que nos sigue, entonces siempre intento mantener esos valores que me dieron mis papás, que me educaron, para que la gente que me mira también se sienta respaldada, que sientan lo mismo que sentí yo cuando venía a entrenar, la misma ilusión que tenía yo”.

Selección uruguaya

La nueva selección uruguaya

“Ayer fuimos al estadio y siempre están esas ganas cuando ves jugar al equipo, te da esa ilusión de poder vestir la selección, siempre es bonito, sea contra el rival que sea, entonces ayer estábamos disfrutando pero también un poco tristes en el momento”.

Marcelo Bielsa en la selección y cuánto genera

“Genera mucho. Porque nadie habla mal de él, todos hablan bien. Ha logrado muchas cosas en el mundo del fútbol, como persona y obviamente como entrenador. Y sin ir más lejos acá cerca, en Chile. Como jugadores, creo que hay que escucharlo y sacarle el mayor fruto posible el tiempo que nos toque estar con él, disfrutarlo, y yo, como joven, también aprender mucho futbolísticamente”.

La sub 20 y la mitad de la cancha que está fuerte para pelear el puesto

“Sí (risas). Yo bromeaba mucho con Ignacio Sosa, le decía que elija otra camiseta, que no me saque la 15, que ya ganó Copa del Mundo. Ahora yo le tengo que pedir permiso a él. La verdad que fue un orgullo. Uno siempre tiene la envidia sana de decir me hubiera encantado poder logarlo yo también, lo lograron ellos. Es único, es la primera vez. Que lo disfruten y lo valoren porque no es nada fácil. Hemos pasado millones de jugadores y ninguno lo hemos conseguido, y ellos sí. Entonces que lo disfruten a este momento. Que todo un país esté celebrando lo que uno logra con 19, 20 años, es muy lindo, entonces que le saquen el mejor fruto posible”.

La buena onda con Alan Matturro

“Teníamos bastante confianza porque ya habíamos compartido juntos en Estados Unidos y ya habíamos gastado un par de bromas. La verdad que es un crack. Y me alegro mucho por él, por todo el equipo, pero en especial él porque sé la clase de personas que es, es espectacular. Es introvertido y creo que eso lo hace tener un carácter especial. Y eso es hermoso para todos los que vivimos desde afuera y vemos el fútbol de esa forma, es muy lindo”.

Inés Guimaraens

Valverde y los juveniles

La sub 20 en el Mundial

“En todos los partidos, pero creo que en la final, fue en el que quedó en evidencia que era la mejor selección de todo el mundial, sub 20. Como jugaron y como vivieron el partido. Creo que cuando un equipo en un saque lateral, en un tiro libe, quiere jugar rápido, es porque quiere ganar. Y ellos demostraron eso. Creo que unió a todo el país, pero es de ellos”.

¿Cuántas camisetas de Real Madrid trajo para cambiar? El cambio con Ignacio Sosa

“Traje como 15. Creo que nunca había traído tantas. Cambié con muchos. Antes de viajar mi mujer había dicho para ir a ver a la selección sub 20 que jugaba contra Israel y decidí llevar una camiseta porque creo que admiro a varios jugadores. Pero bueno, sobre todo Nacho (Ignacio Sosa) tiene mi camiseta (la 15), me parece que además de buen jugador, como persona, en lo poco que he compartido con él y he hablado, una persona estupenda. Me dio ilusión poder darle mi camiseta y yo tener la de él”.

La familia y sus recuerdos de juveniles

¿Qué importancia tiene su mamá hoy?

“Muchísima. No solamente por todo lo que me dio, los valores, la educación. Hoy por hoy la sigo teniendo cerca, para mi hijo... Siempre es una ayuda, siempre te brinda ese cariño. Tengo 24 años y me sigue tratando como si tuviera 10. Es mi madre, la amo con toda mi alma, y sé que sin ella y sin mi padre no hubiera llegado a donde estoy hoy”.

Inés Guimaraens

Valverde en su cancha

El mensaje para los chicos que están comenzando y los que vienen del interior

“Siempre hablo con mi familia y compartimos todo lo que viví cuando era joven. Siempre he tenido la suerte de nacer en Montevideo y me quedaba todo muy cerca. Tenía compañeros que capaz que no veían a los familiares durante todo el año. Entonces eso es un sacrificio mucho más grande que el que hacía yo. Yo me tomaba un autobús y ya estaba en el entrenamiento, volvía y ya estaba con mi familia, compartía la comida de mi madre, con mis amigos en la calle. Ellos siempre estaban muy bien cuidados y acompañados, Peñarol en eso siempre ha sido de 10, pero cuando estas lejos de la familia afecta un poco. Es muy sacrificado llegar del interior del país, entonces se tiene que valorar mucho todo el sacrificio que hacen ellos, los niños, porque al fin y al cabo te vienes con 14 o 15 años y te alejas de todo tu entorno. Es difícil. Entonces tiene que disfrutar el mayor tiempo posible en el club y disfruten de las instalaciones”.

Real Madrid

La llegada de Jude Bellingham y la posible contratación de Kylian Mbappé

“De eso no voy a hablar (Mbappé). Puedo estar contento de la llegada de Bellingham, otra joya en el mundo del fútbol que puedo compartir campo con él, entonces a disfrutarlo”.

Inés Guimaraens

Valverde, Mina Bonino y Benicio

Se futuro en Real Madrid y si hay algo de Chelsea

“No (sobre Chelsea). Yo estoy en Real Madrid. Trato de disfrutar y valorar cada momento ahí. Como dije: seguir dejando mi huella en este equipo que es el mejor del mundo, entonces trato de valorarlo y seguir sacando títulos para la afición”.

¿La despedida de Benzema cómo fue?

“Bien. Tampoco se hizo mucho. Pasó todo muy rápido. Fue antes del último partido. Agradecerle de este lado por todo lo que nos brindó en estos años al Madrid y a mí sobre todo como capitán, referente, cada palabra y cada consejo siempre era bien tomado”.