Las cadenas de fast food y una pulseada gubernamental por las mesas

Cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hace poco más de 10 días que autorizaría a bares y restaurantes porteños a colocar mesas al aire libre, las cadenas de comida rápida se ilusionaron con reabrir sus puertas al público. Aunque sabían que sus salones continuarían cerrados, se esperanzaban con recibir la habilitación para poner mesas en espacios al aire libre.



Pero las idas y vueltas con relación a la flexibilización de la cuarentena dejó en stand-by a las cadenas de fast food, que, por la pulseada entre Nación y Ciudad, y la incertidumbre sobre cómo se avanzará en las próximas etapas del aislamiento, no pudieron abrir sus espacios al aire libre ni mucho menos sus áreas cerradas, tal como lo hacían antes de la pandemia.



La resolución que habilita a los comercios gastronómicos porteños a poner mesas solo en veredas obligó a los principales players del sector a dar marcha atrás con los planes que habían previsto.



Tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial, las empresas analizaron la letra chica y pusieron en suspenso el rediseño de sus espacios.

A mediados de la semana pasada, una de las cadenas de comida rápida colocó mesas al aire libre en los estacionamientos de al menos 20 sucursales de la ciudad, pero el fin de semana retiró esta modalidad.

Otra ni siquiera llegó a poner mesas en las veredas, a la espera de una definición formal en los próximos días sobre las restricciones a la circulación por el avance del coronavirus. “Preferimos aguardar y evaluar cómo progresa la emergencia sanitaria”, reconocieron en la compañía.



En algunos locales, la cadena de cafeterías de origen estadounidense Starbucks ya recibe a sus visitantes en las veredas.

“Las tiendas habilitadas ofrecen el take away-plus con los protocolos vigentes, que incluyen el distanciamiento social, una capacidad máxima de cuatro personas por mesa y el refuerzo de las medidas de higiene”, expresaron en Alsea, operadora de Burger King y Starbucks en Argentina y parte de Latinoamérica.



En diálogo con El Cronista, fuentes del gobierno porteño aclararon que las cadenas de fast-food debieron adecuarse a esta medida, al igual que los demás comercios del rubro.



Por ahora, no recibieron ningún permiso especial que contemple excepciones, aunque aclararon que se encuentran trabajando junto con las cámaras del sector para permitir más aperturas.



Cada jurisdicción realiza las propuestas que considera acordes para avanzar en la flexibilización gradual del aislamiento, pero es el gobierno nacional de Argentina quien toma la decisión final.



Teniendo en cuenta el creciente número de contagios y su intención de abrir actividades de forma paulatina, Nación le puso un freno a la Ciudad, que pretendía autorizar mesas en la totalidad de los espacios abiertos de estos negocios.

Así, la resolución autoriza el funcionamiento de la actividad gastronómica al aire libre exclusivamente en veredas, calzadas y otros sectores del espacio público, pero aclara que no está permitido el uso de patios interiores, terrazas, jardines y otras zonas similares.



Mientras tanto, las cadenas se las rebuscan para despertar la demanda, en un contexto en el que sus ventas descendieron fuertemente, en algunos casos hasta 70% desde marzo, cuando se dispuso el aislamiento, Idearon promociones para cada modalidad de compra con 2x1 y descuentos.

McDonald’s, que habilitó mesas en las veredas de solo tres de sus locales de Capital, incorporó las “Happy Weeks”, semanas en las que ofrece ofertas en sus combos no solo en las apps de delivery en las que tiene presencia, sino también para AutoMac y compras con retiro por la sucursal.

Para ampliar su alcance, Starbucks sumó otra app de delivery.

“Sellamos una nueva alianza con Glovo, plataforma que se suma al acuerdo que tenemos con PedidosYa. Además, en las tiendas tenemos a disposición nuestro menú y propuestas exclusivas”, explicaron en la cadena. (El Cronista - RIPE) l