Las canciones que Marset pidió que se muestren en su entrevista en Santo y Seña de Canal 4

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset brindó una entrevista a Santo y Seña de Canal 4, en donde habló del narcotráfico, de Uruguay y de los políticos vinculados al negocio de la droga.

En el reportaje, Marset definió al Estado uruguayo como "la otra mafia" por la legalización de la marihuana, de la que está en contra al igual que todas las drogas. Además, negó que su familia estuviera vinculada a los hechos por los que se lo investiga y acusó a los gobiernos de Paraguay y Bolivia de "corruptos". En relación al segundo país, dijo que pudo escapar de Santa Cruz de la Sierra porque le "avisaron".

Según explicaron los presentadores, Marset eligió canciones que lo identifican.

Una de ellas es la canción llamada Real Guerrero, escrita por Farruko. Así dice uno de los extractos:

Hablaron de mi, se rieron de mi

Y ahora yo los saludos desde el VIP

Riéndome, burlándome de

Destapando botellas, con pilas de cueros

Trepado en la mesa tirando dinero

Riéndome, burlándome, del sistema

Otra de las canciones que eligió fue Buena vida, de Natti Natasha y Daddy Yankee. Uno de los extractos dice:

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad

Buena vida, me quiero dar buena vida

Aunque me cueste la vida

Y me digan que no es de verdad

Y en otra, cuando Marset habla de los políticos y su vínculo con el narcotráfico, la letra dice:

Soy quilero, vi que desde mi país al extranjero

La droga es lo más que hace dinero (Yeh)

Suplidor de una fina mercancía

En mi nómina están en los políticos y la policía (Wuh, wuh, wuh)

Yo no existiera, si mi producto no tuviera demanda (Money)

Si tú me tiras verás bien dónde andas