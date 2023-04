Las chicanas que se dicen Mieres y Domenech: de "una figura secundaria" a "entendí que era su autorretrato"

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, respondió a las críticas que le hizo su socio de la coalición, el senador cabildante Guillermo Domenech, cuando lo calificó de "figura secundaria", sin "ningún tipo de protagonismo" en la discusión por la reforma de seguridad social.

"Me sorprendió porque yo lo primero que entendí es que era su autorretrato", dijo este viernes Mieres en Doble Click (radio Del Sol). "El señor Domenech, funcionario público de toda la vida, que ahora se puso abajo de la sombra del líder de Cabildo Abierto", continuó.

Según el líder del Partido Independiente, "nunca marcó un voto en su vida el señor Domenech". "Yo, a veces más, a veces menos, pero salgo a la cancha y hablo y me someto al veredicto popular", afirmó Mieres.

El comienzo del cruce entre Mieres y Domenech

Todo empezó cuando el ministro Mieres criticó a Cabildo Abierto por incumplir lo acordado en octubre respecto a la reforma de seguridad social. "Hubo un compromiso no solo de hacer una reforma, sino de esta reforma. Eso se incumplió", dijo Mieres este martes en diálogo con El Observador. El ministro entonces se refirió específicamente a Manini: "Transformó propuestas en exigencias e ideas en condiciones para votar".

A su criterio, la actitud de Cabildo Abierto "quebró" el vínculo que venían manteniendo los socios de la coalición y espera que no se repita en próximas negociaciones.

Allí reaccionó el legislador de Cabildo Abierto. "El ministro Mieres es una figura secundaria en todo esto", le contestó Domenech este miércoles en 970 Noticias de Radio Universal. "Él no tiene ningún tipo de protagonismo en esos acuerdos porque incluso no tiene el peso político necesario para hacer primar su opinión. Integra la coalición, pero sus votos no son necesarios para ser mayoría".

Mieres lo retrucó este viernes. "Despreciar al otro no está bueno", dijo el jerarca. El líder del Partido Independiente sostuvo que Domenech estaba "enojado", porque él había dicho "una verdad absoluta".

"Cabildo Abierto dio su palabra y no la cumplió. Y en política, capaz Domenech no lo sabe porque es un advenedizo en la política, la palabra es muy importante. Y el tiempo dirá si no es tan importante".

El senador de Cabildo Abierto no se quedó callado, continuó el debate y le respondió al ministro en su cuenta de Twitter. "Mieres dijo que con Manini no quería trato. Ahora está en coalición con Manini. ¿Quién es el que no cumple su palabra?".